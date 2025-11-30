Kiállítás után gólváltás: döntetlenre végzett egymással a Chelsea és az Arsenal

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0)
London, Stamford Bridge, 39 500 néző. V: Anthony Taylor
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James, Caicedo – Estevao (Garnacho, a szünetben), Enzo Fernández, Pedro Neto – Joao Pedro (Delap, 55.). Menedzser: Enzo Maresca
Arsenal: Raya – J. Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, a szünetben) – Eze (Gyökeres, 72.), Zubimendi (Ödegaard, 57.), Rice – Saka, Merino, Gabriel Martinelli (Madueke, 57.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Chalobah (48.), ill. Merino (59.)
Kiállítva: Caicedo (38.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Nem mostanában játszott úgy londoni derbit ezt megelőzően a Chelsea és az Arsenal, hogy mindkét együttes a bajnoki cím várományosaként lépett pályára. Noha az „ágyúsok" szenzációs idényrajtjához képest eltörpül az üldözők teljesítménye, a nyári klubvilágbajnokságot megnyerő Chelsea az őszi eredményességével lőtávon belül maradt az első helytől. A találkozó első lövése egyből veszélyes helyzetből érkezett a 13. percben, Bukayo Saka jobblábas kísérletét Robert Sánchez lábbal védte (mint később kiderült, lesről indult az angol szélső). Az első félidő nem volt túlzottan mozgalmas a játék, a Chelsea előtt adódtak inkább lehetőségek (az Arsenal részéről Bukayo Saka került helyzetbe, de ha belövi, les miatt érvénytelenítették volna a gólt), Estevao, Pedro Neto és Joao Pedro is aktívan futballozott, ám a 38. percben borult a meccskép. Moisés Caicedo előbb sárga lapot kapott Mikel Merino brutális földreviteléért, de VAR-ozás után kiállították. Az Arsenal jól reagált, ám Gabriel Martinelli lövését Sánchez védte szép mozdulattal. Összesen hét lövés az első félidőben, 14 szabálytalanság, öt sárga és egy piros lap: ennél csak jobb jöhetett.
A kedvező előjelek ellenére saját legfőbb fegyveréből kapott gólt az Arsenal a szünet után: Reece James ívelt be szögletből, Trevoh Chalobah pedig az öt és felesen belülről a kapuba csúsztatott. Nem sokáig tarthatott a hazaiak öröme, Saka nagyszerűen billentette ki Marc Cucurellát az egyensúlyából, beadásából Mikel Merino egyenlített, s még több mint fél óra hátravolt ekkor. Az elsöprő fölény, a záporozó helyzetek csak nem jöttek, pályára lépett viszont Viktor Gyökeres, hátha visszatérése némi életet lehel a mérkőzésbe. Az iramra persze nem lehetett panasz, nem maradt el a Premier League-átlagtól, de londoni derbihez képest halovány meccset láthattunk. A 88. percben Mikel Merino varrhatta volna el a szálakat, ha Robert Sánchez nem ér le a laposan érkező lövésére. A kipattanónál még testi épségét is kockáztatta a meccs legjobbja, önfeláldozóan vetődött a kipattanó labdára, Gyökeres teljes erejével belecsúszott, ám rövid ápolás után be tudta fejezni az 1–1-re végződő rangadót a spanyol kapus. Az Arsenal a hosszabbításban még igyekezett begyötörni a győztes gólt, de meg kellett elégednie a döntetlennel, amely nem rossz eredmény a Stamford Bridge-ben. Az „ágyúsok" tartják az augusztus 31. óta tartó veretlenségi sorozatukat és a viszonylag kényelmes, öt pontra zsugorodó előnyüket az élen, ám emberelőnyben nyújtott teljesítményük hagyott kívánnivalót.
|1. Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25–7
|+18
|30
|2. Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27–12
|+15
|25
|3. Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24–12
|+12
|24
|4. Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16–11
|+5
|24
|5. Brighton & Hove Albion
|13
|6
|4
|3
|21–16
|+5
|22
|6. Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17–13
|+4
|22
|7. Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21–20
|+1
|21
|8. Liverpool
|13
|7
|–
|6
|20–20
|0
|21
|9. Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17–11
|+6
|20
|10. Brentford
|13
|6
|1
|6
|21–20
|+1
|19
|11. Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21–23
|–2
|19
|12. Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21–16
|+5
|18
|13. Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17–16
|+1
|18
|14. Everton
|13
|5
|3
|5
|14–17
|–3
|18
|15. Fulham
|13
|5
|2
|6
|15–17
|–2
|17
|16. Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13–22
|–9
|12
|17. West Ham
|13
|3
|2
|8
|15–27
|–12
|11
|18. Leeds United
|13
|3
|2
|8
|13–25
|–12
|11
|19. Burnley
|13
|3
|1
|9
|15–27
|–12
|10
|20. Wolverhampton
|13
|–
|2
|11
|7–28
|–21
|2