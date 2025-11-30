Kiállítás után gólváltás: döntetlenre végzett egymással a Chelsea és az Arsenal

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0)

London, Stamford Bridge, 39 500 néző. V: Anthony Taylor

Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James, Caicedo – Estevao (Garnacho, a szünetben), Enzo Fernández, Pedro Neto – Joao Pedro (Delap, 55.). Menedzser: Enzo Maresca

Arsenal: Raya – J. Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, a szünetben) – Eze (Gyökeres, 72.), Zubimendi (Ödegaard, 57.), Rice – Saka, Merino, Gabriel Martinelli (Madueke, 57.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Chalobah (48.), ill. Merino (59.)

Kiállítva: Caicedo (38.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem mostanában játszott úgy londoni derbit ezt megelőzően a Chelsea és az Arsenal, hogy mindkét együttes a bajnoki cím várományosaként lépett pályára. Noha az „ágyúsok" szenzációs idényrajtjához képest eltörpül az üldözők teljesítménye, a nyári klubvilágbajnokságot megnyerő Chelsea az őszi eredményességével lőtávon belül maradt az első helytől. A találkozó első lövése egyből veszélyes helyzetből érkezett a 13. percben, Bukayo Saka jobblábas kísérletét Robert Sánchez lábbal védte (mint később kiderült, lesről indult az angol szélső). Az első félidő nem volt túlzottan mozgalmas a játék, a Chelsea előtt adódtak inkább lehetőségek (az Arsenal részéről Bukayo Saka került helyzetbe, de ha belövi, les miatt érvénytelenítették volna a gólt), Estevao, Pedro Neto és Joao Pedro is aktívan futballozott, ám a 38. percben borult a meccskép. Moisés Caicedo előbb sárga lapot kapott Mikel Merino brutális földreviteléért, de VAR-ozás után kiállították. Az Arsenal jól reagált, ám Gabriel Martinelli lövését Sánchez védte szép mozdulattal. Összesen hét lövés az első félidőben, 14 szabálytalanság, öt sárga és egy piros lap: ennél csak jobb jöhetett.

A kedvező előjelek ellenére saját legfőbb fegyveréből kapott gólt az Arsenal a szünet után: Reece James ívelt be szögletből, Trevoh Chalobah pedig az öt és felesen belülről a kapuba csúsztatott. Nem sokáig tarthatott a hazaiak öröme, Saka nagyszerűen billentette ki Marc Cucurellát az egyensúlyából, beadásából Mikel Merino egyenlített, s még több mint fél óra hátravolt ekkor. Az elsöprő fölény, a záporozó helyzetek csak nem jöttek, pályára lépett viszont Viktor Gyökeres, hátha visszatérése némi életet lehel a mérkőzésbe. Az iramra persze nem lehetett panasz, nem maradt el a Premier League-átlagtól, de londoni derbihez képest halovány meccset láthattunk. A 88. percben Mikel Merino varrhatta volna el a szálakat, ha Robert Sánchez nem ér le a laposan érkező lövésére. A kipattanónál még testi épségét is kockáztatta a meccs legjobbja, önfeláldozóan vetődött a kipattanó labdára, Gyökeres teljes erejével belecsúszott, ám rövid ápolás után be tudta fejezni az 1–1-re végződő rangadót a spanyol kapus. Az Arsenal a hosszabbításban még igyekezett begyötörni a győztes gólt, de meg kellett elégednie a döntetlennel, amely nem rossz eredmény a Stamford Bridge-ben. Az „ágyúsok" tartják az augusztus 31. óta tartó veretlenségi sorozatukat és a viszonylag kényelmes, öt pontra zsugorodó előnyüket az élen, ám emberelőnyben nyújtott teljesítményük hagyott kívánnivalót.