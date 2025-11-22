Két góllal nyert a Chelsea a Turf Mooron

A Chelsea sorozatban az 50. mérkőzésén lépett pályára olyan kezdőcsapattal, amelyben nem szerepelt 30 esztendős, vagy annál idősebb játékos. A londoni a második PL-klub, amelynek ez összejött, 2012 szeptembere és 2014 januárja között az Aston Villa játszott hasonló csapattal ennyi meccset, sőt, egészen 59-ig eljutott.

Az élbolyba tartozó fővárosiak a szünet előtt nem sokkal Pedro Neto fejesével jutottak előnyhöz. A portugál a második játékrészben közel volt ahhoz, hogy duplázzon, tíz méterről leadott lövése azonban a rövidről, a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A végeredményt így végül a hajrában állította be a Chelsea: a jobb oldalon véghez vitt kontratámadás végén Marc Guiu nagyon önzetlenül középre gurított, az érkező Enzo Fernández pedig a kapuba lőtt.

Győzelmével a Chelsea fellépett a harmadikról a második helyre, amelyet akkor tud megtartani, ha a Manchester City este nem nyer Newcastle-ban. A Burnley a kiesőzóna előtti helyen szerénykedik, de egy esetleges West Ham-, vagy Nottingham-siker, vagy pontszerzés hátrébb küldheti a táblázaton.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Később

16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford

16.00: Fulham–Sunderland

16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace

18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)



Vasárnap játsszák

15.00: Leeds United–Aston Villa

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Everton