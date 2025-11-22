Két góllal nyert a Chelsea a Turf Mooron
A Chelsea sorozatban az 50. mérkőzésén lépett pályára olyan kezdőcsapattal, amelyben nem szerepelt 30 esztendős, vagy annál idősebb játékos. A londoni a második PL-klub, amelynek ez összejött, 2012 szeptembere és 2014 januárja között az Aston Villa játszott hasonló csapattal ennyi meccset, sőt, egészen 59-ig eljutott.
Az élbolyba tartozó fővárosiak a szünet előtt nem sokkal Pedro Neto fejesével jutottak előnyhöz. A portugál a második játékrészben közel volt ahhoz, hogy duplázzon, tíz méterről leadott lövése azonban a rövidről, a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A végeredményt így végül a hajrában állította be a Chelsea: a jobb oldalon véghez vitt kontratámadás végén Marc Guiu nagyon önzetlenül középre gurított, az érkező Enzo Fernández pedig a kapuba lőtt.
Győzelmével a Chelsea fellépett a harmadikról a második helyre, amelyet akkor tud megtartani, ha a Manchester City este nem nyer Newcastle-ban. A Burnley a kiesőzóna előtti helyen szerénykedik, de egy esetleges West Ham-, vagy Nottingham-siker, vagy pontszerzés hátrébb küldheti a táblázaton.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Később
16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20–5
|+15
|26
|2. Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23–11
|+12
|23
|3. Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23–8
|+15
|22
|4. Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|5. Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19–10
|+9
|18
|6. Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13–10
|+3
|18
|7. Manchester United
|11
|5
|3
|3
|19–18
|+1
|18
|8. Liverpool
|11
|6
|–
|5
|18–17
|+1
|18
|9. Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|17–18
|–1
|18
|10. Crystal Palace
|11
|4
|5
|2
|14–9
|+5
|17
|11. Brighton & Hove Albion
|11
|4
|4
|3
|17–15
|+2
|16
|12. Brentford
|11
|5
|1
|5
|17–17
|0
|16
|13. Everton
|11
|4
|3
|4
|12–13
|–1
|15
|14. Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11–14
|–3
|12
|15. Fulham
|11
|3
|2
|6
|12–16
|–4
|11
|16. Leeds United
|11
|3
|2
|6
|10–20
|–10
|11
|17. Burnley
|12
|3
|1
|8
|14–24
|–10
|10
|18. West Ham
|11
|3
|1
|7
|13–23
|–10
|10
|19. Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|10–20
|–10
|9
|20. Wolverhampton
|11
|–
|2
|9
|7–25
|–18
|2