Nemzeti Sportrádió

Két góllal nyert a Chelsea a Turf Mooron

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 15:43
null
Enzo Fernández ünnepel a szurkolókkal a második gól után – a Chelsea Aranycsapat-ihlette mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea PL Spíler Tv Burnley Premier League
A Chelsea 2–0-ra legyőzte a Burnleyt szombat délután, az angol labdarúgó Premier League 12. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A Chelsea sorozatban az 50. mérkőzésén lépett pályára olyan kezdőcsapattal, amelyben nem szerepelt 30 esztendős, vagy annál idősebb játékos. A londoni a második PL-klub, amelynek ez összejött, 2012 szeptembere és 2014 januárja között az Aston Villa játszott hasonló csapattal ennyi meccset, sőt, egészen 59-ig eljutott.

Az élbolyba tartozó fővárosiak a szünet előtt nem sokkal Pedro Neto fejesével jutottak előnyhöz. A portugál a második játékrészben közel volt ahhoz, hogy duplázzon, tíz méterről leadott lövése azonban a rövidről, a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A végeredményt így végül a hajrában állította be a Chelsea: a jobb oldalon véghez vitt kontratámadás végén Marc Guiu nagyon önzetlenül középre gurított, az érkező Enzo Fernández pedig a kapuba lőtt.

Győzelmével a Chelsea fellépett a harmadikról a második helyre, amelyet akkor tud megtartani, ha a Manchester City este nem nyer Newcastle-ban. A Burnley a kiesőzóna előtti helyen szerénykedik, de egy esetleges West Ham-, vagy Nottingham-siker, vagy pontszerzés hátrébb küldheti a táblázaton. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Később
16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal1182120–5+1526
2. Chelsea1272323–11+1223
3. Manchester City1171323–8+1522
4. Sunderland1154214–10+419
5. Tottenham1153319–10+918
6. Aston Villa1153313–10+318
7. Manchester United1153319–18+118
8. Liverpool116518–17+118
9. Bournemouth1153317–18–118
10. Crystal Palace1145214–9+517
11. Brighton & Hove Albion1144317–15+216
12. Brentford1151517–17016
13. Everton1143412–13–115
14. Newcastle1133511–14–312
15. Fulham1132612–16–411
16. Leeds United1132610–20–1011
17. Burnley1231814–24–1010
18. West Ham1131713–23–1010
19. Nottingham Forest1123610–20–109
20. Wolverhampton11297–25–182

 

Chelsea PL Spíler Tv Burnley Premier League
Legfrissebb hírek

Nehéz az élet – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
9 órája

Barnes duplájával a Newcastle otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen

Angol labdarúgás
12 órája

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Bournemouth

Angol labdarúgás
14 órája

Folytatódik a mélyrepülés: a Nottingham megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
14 órája

Augusztus 22-én rajtol a Premier League következő idénye

Angol labdarúgás
2025.11.21. 16:32

„Nehéz most neki” – Slot megbeszélte Szoboszlaival a vb-selejtezőt

Angol labdarúgás
2025.11.21. 13:20

Otthonában sérült meg a Chelsea sztárja, nem játszik a Barca és az Arsenal ellen

Angol labdarúgás
2025.11.21. 11:42

Florian Wirtz megsérült, nem játszhat a Nottingham ellen

Angol labdarúgás
2025.11.21. 10:55
Ezek is érdekelhetik