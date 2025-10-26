Nemzeti Sportrádió

Ismét kapott gól nélkül nyert az Arsenal, kikapott a City

2025.10.26. 17:11
Az Arsenal Eze (jobbról a második) góljával tartotta otthon a három pontot (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 9. fordulójának vasárnapi játéknapján az Arsenal odahaza egy góllal legyőzte a Crystal Palace-t, míg a Manchester City vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként. Győzött a Bournemouth és a Burnley is.

ARSENAL–CRYSTAL PALACE

A két csapat az első félidőben nem hozta lázba az Emirates közönségét – kevés helyzet, és hasonlóan kevés esemény jellemezte a találkozót, de a szünet előtt határozottan jobbra fordult az addig unottan ücsörgő hazai közönség hangulata. Ekkor az Arsenal egyik nagy fegyverével, egy pontrúgásból belőtt labda után ugyanis megszerezte a vezetést: a 39. percben Gabriel Magalhaes fejelte vissza a beívelést, Eberechi Eze pedig jobbal, kapásból bombázott a Palace kapujába. A listavezető a második félidőben sem erőltette meg igazán magát, de arra azért gondosan ügyelt, hogy megőrizze vezetését – és mivel David Raya sorozatban ötödik tétmeccsén sem kapott gólt, Mikel Arteta csapata újabb három ponttal gazdagodott, így négypontos előnnyel vezeti a Premier League-et. 1–0

ASTON VILLA–MANCHESTER CITY

Már az első félidőben küszködött az Aston Villa otthonában Pep Guardiola csapata, olyannyira, hogy a 19. percben hátrányba is került: Matty Cash egy legurított labdát követően, 17 méterről lőtt nagy gólt a vendégek kapujába. A félidő hátralévő perceiben újabb találat már nem született, és a szünet után a City hiába indított elkeseredett rohamokat az egyenlítésért, nem tudott a kapuba találni – mi több, ezúttal a labdabirtoklás tekintetében is csak minimálisan volt jobb ellenfelénél. A végig nagyon szervezetten futballozó Aston Villa megérdemelten tartotta otthon a három pontot, a City elszenvedte harmadik vereségét a bajnokságban. 1–0

WOLVERHAMPTON–BURNLEY

Kimondottan mozgalmas első félidőt játszottak a csapatok a Wolves otthonában, ahol mindkét csapat alaposan kitett magáért. Sokkal jobban indult a meccs a Burnley számára, amely viszonylag korán kétgólos előnybe került: Zian Flemming először a 14., majd a 30. percben talált a hazai csapat kapujába, mindkét gólt Quilindschy Hartman készítette elő. Ezt követően azonban hirtelen változott a meccs képe, a Wolves magára talált, és egészen elképesztő hajrát produkált a szünet előtt – ennek eredményeképp a 42. percben Jörgen Strand Larsen előbb tizenegyesből szépített, majd a hosszabbítás negyedik percében Marshall Munetsi az egyenlítő gólt is megszerezte. A fordulás után mindkét csapat rohamokat indított a győztes találatárt, de végül a Burnley járt sikerrel – ráadásul éppen akkor, amikor már nem volt idő válaszolni: a 95. percben Lyle Foster talált a Wolves kapujába, ezzel eldöntve a három pont sorsát. 2–3

BOURNEMOUTH–NOTTINGHAM FOREST

Bournemouth-ban ritkán látott, csodálatos góllal szerzett vezetést a hazai csapata a Nuno Espírito Santo menesztése után, a Porto ellen az Európa-ligában győztes meccsen debütálő Sean Dyche által irányított Nottingham ellen: a 25. percben Marcus Tavernier gondolt egyet, és beívelés helyett a kapura csavart egy jobb oldali szögletet, de nem ám akárhogy – a labda ugyanis mindenki legnagyobb meglepetésére behullott a hosszú sarokba úgy, hogy emiatt tulajdonképpen nem is lehetett hibáztatni Matz Sels kapust. A 40. percben tovább romlott a Nottingham helyzete, miután Eli Junior Kroupi megduplázta csapata előnyét. Mint a folytatásban kiderült, a Bournemouth remek első félidejének köszönhetően el is döntötte a találkozót, és győzelmének köszönhetően immáron második a tabellán. 2–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Arsenal–Crystal Palace 1–0 (Eze 39.)
Aston Villa–Manchester City 1–0 (Cash 19.)
AFC Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Tavernier 25., Kropi 40.)
Wolverhampton Wanderers–Burnley 2–3 (Larsen 42. – 11-esből, Munetsi 45+4., ill. Flemming 14., 30., Foster 90+5.)
KÉSŐBB
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)
Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)
Brentford–Liverpool 3–2 (D. Ouattara 5., Schade 45., Igor Thiago 60. – 11-esből, ill. Kerkez 45+5., Szalah 89.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

1. Arsenal971116–3+13 22 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Sunderland952211–7+4 17 
4. Manchester City951317–7+10 16 
5. Manchester United951315–14+1 16 
6. Liverpool95416–14+2 15 
7. Aston Villa94329–8+1 15 
8. Tottenham842214–7+7 14 
9. Chelsea942317–11+6 14 
10. Crystal Palace934212–9+3 13 
11. Brentford941414–1413 
12. Newcastle93339–8+1 12 
13. Brighton & Hove Albion933314–15–1 12 
14. Everton83239–911 
15. Leeds United93249–14–5 11 
16. Burnley931512–17–5 10 
17. Fulham92259–14–5 
18. Nottingham Forest91265–17–12 
19. West Ham91177–20–13 
20. Wolverhampton9277–19–12 
a bajnokság állása

 

 

