A Fulham korai góljára hárommal válaszolt az Aston Villa

Meglepetés, de öt forduló elteltével még győzelem nélkül állt az Aston Villa a Premier League-ben, így az előző idényben a csapattal a Bajnokok Ligájában is szépen menetelő, rengeteget dicsért Unai Emery alatt is elkezdett inogni a kispad. A Fulham elleni találkozó végkimenetele emiatt kiemelten fontos jelentőségű volt a birminghamiek számára.
A meccs azonban nagyon rosszul kezdődött a Villa számára, hiszen Raúl Jiménéz már a 3. percben vezetést szerzett a Fulhamnek.
Azonban minden jó, ha a vége jó: az Aston Villa Ollie Watkins gyönyörű emelésével még a szünet előtt egyenlített, a második félidőben pedig bedarálta ellenfelét. A 49. percben John McGinn távolról, hajszálpontosan kilőtte a jobb alsó sarkot, majd két perccel később Emi Buendía öt méterről talált a kapu közepébe – és így máris két góllal vezetett a Villa.
A folytatásban már nem változott az eredmény, az Aston Villa megszerezte első győzelmét a Premier League-ben, és ezzel máris elmozdult a kieső pozícióból. 3–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)
KÉSŐBB
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|3. Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7–4
|+3
|11
|4. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|5. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|6. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|7. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|8. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|9. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Fulham
|6
|2
|2
|2
|7–8
|–1
|8
|11. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|12. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|16. Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4–6
|–2
|6
|17. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|18. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0