A Fulham korai góljára hárommal válaszolt az Aston Villa

T. Z.T. Z.
2025.09.28. 17:24
Emi Buendía szerezte a Villa harmadik gólját a Fulham ellen (Fotó: Getty Images)
Aston Villa angol foci Fulham Premier League
Az Aston Villa hazai pályán 3–1-re legyőzte a Fulhamet az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 6. fordulójának vasárnap délutáni találkozóján.

Meglepetés, de öt forduló elteltével még győzelem nélkül állt az Aston Villa a Premier League-ben, így az előző idényben a csapattal a Bajnokok Ligájában is szépen menetelő, rengeteget dicsért Unai Emery alatt is elkezdett inogni a kispad. A Fulham elleni találkozó végkimenetele emiatt kiemelten fontos jelentőségű volt a birminghamiek számára.

A meccs azonban nagyon rosszul kezdődött a Villa számára, hiszen Raúl Jiménéz már a 3. percben vezetést szerzett a Fulhamnek.

Azonban minden jó, ha a vége jó: az Aston Villa Ollie Watkins gyönyörű emelésével még a szünet előtt egyenlített, a második félidőben pedig bedarálta ellenfelét. A 49. percben John McGinn távolról, hajszálpontosan kilőtte a jobb alsó sarkot, majd két perccel később Emi Buendía öt méterről talált a kapu közepébe – és így máris két góllal vezetett a Villa.

A folytatásban már nem változott az eredmény, az Aston Villa megszerezte első győzelmét a Premier League-ben, és ezzel máris elmozdult a kieső pozícióból. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)
KÉSŐBB
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)

1. Liverpool65112–7+5 15 
2. Crystal Palace6338–3+5 12 
3. Sunderland63217–4+3 11 
4. Bournemouth63218–7+1 11 
5. Manchester City631214–6+8 10 
6. Arsenal531110–2+8 10 
7. Tottenham531110–3+7 10 
8. Chelsea622211–8+3 
9. Brighton & Hove Albion62229–9
10. Fulham62227–8–1 
11. Leeds United62226–9–3 
12. Everton52126–5+1 
13. Brentford62139–11–2 
14. Manchester United62137–11–4 
15. Newcastle51313–3
16. Aston Villa61324–6–2 
17. Nottingham Forest61235–10–5 
18. Burnley61146–13–7 
19. West Ham5145–13–8 
20. Wolverhampton553–12–9 
a bajnokság állása

 

 

