A Fulham korai góljára hárommal válaszolt az Aston Villa

Meglepetés, de öt forduló elteltével még győzelem nélkül állt az Aston Villa a Premier League-ben, így az előző idényben a csapattal a Bajnokok Ligájában is szépen menetelő, rengeteget dicsért Unai Emery alatt is elkezdett inogni a kispad. A Fulham elleni találkozó végkimenetele emiatt kiemelten fontos jelentőségű volt a birminghamiek számára.

A meccs azonban nagyon rosszul kezdődött a Villa számára, hiszen Raúl Jiménéz már a 3. percben vezetést szerzett a Fulhamnek.

Azonban minden jó, ha a vége jó: az Aston Villa Ollie Watkins gyönyörű emelésével még a szünet előtt egyenlített, a második félidőben pedig bedarálta ellenfelét. A 49. percben John McGinn távolról, hajszálpontosan kilőtte a jobb alsó sarkot, majd két perccel később Emi Buendía öt méterről talált a kapu közepébe – és így máris két góllal vezetett a Villa.

A folytatásban már nem változott az eredmény, az Aston Villa megszerezte első győzelmét a Premier League-ben, és ezzel máris elmozdult a kieső pozícióból. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

Aston Villa–Fulham 3–1 (Watkins 37., McGinn 49., Buendía 51., ill. R. Jiménez 3.)

KÉSŐBB

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)

Tottenham Hotspur–Wolverhampton 1–1 (Palhinha 90+4., ill. Bueno 54.)

Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)

Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)

Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)

Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)