Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben
Az első fél órát még túlélte az idény során már a harmadik edzőjét fogyasztó Forest, de a 34. percben az elmúlt időszakban egyre jobb formába lendülő „vörös ördögök” már megszerezték a vezetést: Bruno Fernandes szögletét Casemiro bólintotta a jobb alsóba. A hazaiak (Sean Dyche vezetőedzővel az élen) dühösen reklamáltak a játékvezetőnél, véleményük szerint a gólt megelőző szögletet tévesen ítélte meg a játékvezetői stáb.
A kapott gól felrázta ugyan a Forestet, de néhány átlövést leszámítva kevés munkát adtak Lammensnek Dyche mester tanítványai.
Ehhez képest a második félidőre egy alaposan felspannolt Forest futott ki a pályára, és két perc kétszer is kapitulált a manchesteri védelem. Előbb Morgan Gibbs-White fejelte a bal alsóba Yates beadását, majd az MU vezető gólját eredményező szögletet „összehozó” Nicolo Savona is betalált az ötösről egy 16-oson belüli kavarodást kihasználva. Az Amorim-csapat nem sokkal később egyenlítetett volna, de Fernandes távoli bombája a kapufát találta el, míg a kipattanóra érkező Casemiro szoros őrizetben lőtt a kapu mellé.
Az MU-t nem lehetett azzal vádolni, hogy a kapuja elé szegezte a Forestet, de ennek dacára sikerült egyenlíteniük a vendégeknek: a 81. percben egy manchesteri szöglet után nem tudott felszabadítani a hazai védelem, a labdát pedig a 16-os előteréből, kapásból zúdította a kapu jobb oldalába Amad Diallo. A ráadásban ritka meccslabdája volt az MU-nak: De Ligt fejesét Sels tornázta ki a bal felsőből, míg a kipattanót Diallo tűzte a kapura, de hiába volt már verve a kapus, Murillo a gólvonalon állva tette bele a térdét a lövésbe, egy pontot megmentve csapatának. 2–2
Szűk negyedóráig tartotta magát a Burnley odahaza az Arsenal ellen. A 14. percben Rice sarokrúgását Gabriel perdítette a kapu elé, ahonnan Viktor Gyökeres bólintott közvetlen közelről a hálóba. A szünet előtt tíz perccel újabb gólt szereztek az „ágyúsok”, ezúttal Declan Rice váltotta gólra Trossard beadását. A folytatásban további lehetőségei voltak az Arteta-csapatnak az előny növelésére, de több találat már nem született – hozta a kötelezőt az Arsenal, amely továbbra is magabiztos előnnyel áll a tabella élén. 0–2
Már a kilencedik percben előnybe került a Fulham, Jiménez jó ütemű indítását Ryan Sessegnon értékesítette. Az első félidő utolsó harmadában cseberből vederbe estek a „farkasok”, miután Emmanuel Agbadou nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott, és így a kiállítás sorsára jutott. A lényegi kérdések a 62. percben dőltek el a Craven Cottage-ben, amikor Harry Wilson 17 méteres bombája utat talált a jobb alsó sarokba. A meccs végjátékában Yerson Mosquera révén még egy öngól is született a vendég oldalon – viszont a a Wolves-nak továbbra sem jön össze semmi, amely két ponttal szerénykedik a tabella utolsó helyén. 3–0
A 30. percben törte meg a gólcsendet a remek idényt teljesítő Crystal Palace, Pino bal oldali szabadrúgását Lerma csúsztatta fejjel Jean-Philippe Matetának, aki a kapu jobb oldalába bólintotta a labdát. A fordulás után megduplázta előnyét Oliver Glasner csapata, egy hosszú hazai bedobást Nathan Collins fejelt csatárokat megszégyenítő mozdulattal a saját kapujába. A folytatásban átvette a mérkőzés irányítását a Brentford, de a hazai védelem jól állta a sarat – mindhárom pontot otthon tartotta a Palace. 2–0
Remekül kezdett a Leeds ellen a Brighton: a 11. percben egy látványos akció végén Danny Welbeck lőtt az üresen maradt kapuba. A Leedsnek ugyan voltak jó időszakai, de az egyenlítés elmaradt, így a második félidő derekán újabb hazai találat született: Minteh szólója után Diego Gómez váltotta gólra a ziccert. Hat perccel később ismét a paraguayi szélső volt eredményes – ezúttal Rutter centerezéséből, beállítva a végeredményt. 3–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., Diallo 81.)
Később
18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18–3
|+15
|25
|2. Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16–11
|+5
|18
|3. Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17–7
|+10
|17
|4. Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11–7
|+4
|17
|5. Manchester United
|10
|5
|2
|3
|17–16
|+1
|17
|6. Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17–7
|+10
|16
|7. Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14–9
|+5
|16
|8. Brighton & Hove Albion
|10
|4
|3
|3
|17–15
|+2
|15
|9. Liverpool
|9
|5
|–
|4
|16–14
|+2
|15
|10. Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9–8
|+1
|15
|11. Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17–11
|+6
|14
|12. Brentford
|10
|4
|1
|5
|14–16
|–2
|13
|13. Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9–8
|+1
|12
|14. Fulham
|10
|3
|2
|5
|12–14
|–2
|11
|15. Everton
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|16. Leeds United
|10
|3
|2
|5
|9–17
|–8
|11
|17. Burnley
|10
|3
|1
|6
|12–19
|–7
|10
|18. Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7–19
|–12
|6
|19. West Ham
|9
|1
|1
|7
|7–20
|–13
|4
|20. Wolverhampton
|10
|–
|2
|8
|7–22
|–15
|2