Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben

2025.11.01. 18:13
Amad Diallo (jobbra) egyenlített a hajrában (Fotó: Getty Images)
Nem volt hiány gólokban az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulója szombat délutáni meccsein.

Az első fél órát még túlélte az idény során már a harmadik edzőjét fogyasztó Forest, de a 34. percben az elmúlt időszakban egyre jobb formába lendülő „vörös ördögök” már megszerezték a vezetést: Bruno Fernandes szögletét Casemiro bólintotta a jobb alsóba. A hazaiak (Sean Dyche vezetőedzővel az élen) dühösen reklamáltak a játékvezetőnél, véleményük szerint a gólt megelőző szögletet tévesen ítélte meg a játékvezetői stáb.

Az ominózus szituáció (Kép forrása: Reddit) 

A kapott gól felrázta ugyan a Forestet, de néhány átlövést leszámítva kevés munkát adtak Lammensnek Dyche mester tanítványai.

Ehhez képest a második félidőre egy alaposan felspannolt Forest futott ki a pályára, és két perc kétszer is kapitulált a manchesteri védelem. Előbb Morgan Gibbs-White fejelte a bal alsóba Yates beadását, majd az MU vezető gólját eredményező szögletet „összehozó” Nicolo Savona is betalált az ötösről egy 16-oson belüli kavarodást kihasználva. Az Amorim-csapat nem sokkal később egyenlítetett volna, de Fernandes távoli bombája a kapufát találta el, míg a kipattanóra érkező Casemiro szoros őrizetben lőtt a kapu mellé.

Az MU-t nem lehetett azzal vádolni, hogy a kapuja elé szegezte a Forestet, de ennek dacára sikerült egyenlíteniük a vendégeknek: a 81. percben egy manchesteri szöglet után nem tudott felszabadítani a hazai védelem, a labdát pedig a 16-os előteréből, kapásból zúdította a kapu jobb oldalába Amad Diallo. A ráadásban ritka meccslabdája volt az MU-nak: De Ligt fejesét Sels tornázta ki a bal felsőből, míg a kipattanót Diallo tűzte a kapura, de hiába volt már verve a kapus, Murillo a gólvonalon állva tette bele a térdét a lövésbe, egy pontot megmentve csapatának. 2–2

Szűk negyedóráig tartotta magát a Burnley odahaza az Arsenal ellen. A 14. percben Rice sarokrúgását Gabriel perdítette a kapu elé, ahonnan Viktor Gyökeres bólintott közvetlen közelről a hálóba. A szünet előtt tíz perccel újabb gólt szereztek az „ágyúsok”, ezúttal Declan Rice váltotta gólra Trossard beadását. A folytatásban további lehetőségei voltak az Arteta-csapatnak az előny növelésére, de több találat már nem született – hozta a kötelezőt az Arsenal, amely továbbra is magabiztos előnnyel áll a tabella élén. 0–2

Már a kilencedik percben előnybe került a Fulham, Jiménez jó ütemű indítását Ryan Sessegnon értékesítette. Az első félidő utolsó harmadában cseberből vederbe estek a „farkasok”, miután Emmanuel Agbadou nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott, és így a kiállítás sorsára jutott. A lényegi kérdések a 62. percben dőltek el a Craven Cottage-ben, amikor Harry Wilson 17 méteres bombája utat talált a jobb alsó sarokba. A meccs végjátékában Yerson Mosquera révén még egy öngól is született a vendég oldalon – viszont a a Wolves-nak továbbra sem jön össze semmi, amely két ponttal szerénykedik a tabella utolsó helyén. 3–0

A 30. percben törte meg a gólcsendet a remek idényt teljesítő Crystal Palace, Pino bal oldali szabadrúgását Lerma csúsztatta fejjel Jean-Philippe Matetának, aki a kapu jobb oldalába bólintotta a labdát. A fordulás után megduplázta előnyét Oliver Glasner csapata, egy hosszú hazai bedobást Nathan Collins fejelt csatárokat megszégyenítő mozdulattal a saját kapujába. A folytatásban átvette a mérkőzés irányítását a Brentford, de a hazai védelem jól állta a sarat – mindhárom pontot otthon tartotta a Palace. 2–0

Remekül kezdett a Leeds ellen a Brighton: a 11. percben egy látványos akció végén Danny Welbeck lőtt az üresen maradt kapuba. A Leedsnek ugyan voltak jó időszakai, de az egyenlítés elmaradt, így a második félidő derekán újabb hazai találat született: Minteh szólója után Diego Gómez váltotta gólra a ziccert. Hat perccel később ismét a paraguayi szélső volt eredményes – ezúttal Rutter centerezéséből, beállítva a végeredményt. 3–0

Brighton-Leeds United:

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ 
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., Diallo 81.)
Később
18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal1081118–3+15 25 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Tottenham952217–7+10 17 
4. Sunderland952211–7+4 17 
5. Manchester United1052317–16+1 17 
6. Manchester City951317–7+10 16 
7. Crystal Palace1044214–9+5 16 
8. Brighton & Hove Albion1043317–15+2 15 
9. Liverpool95416–14+2 15 
10. Aston Villa94329–8+1 15 
11. Chelsea942317–11+6 14 
12. Brentford1041514–16–2 13 
13. Newcastle93339–8+1 12 
14. Fulham1032512–14–2 11 
15. Everton93249–12–3 11 
16. Leeds United103259–17–8 11 
17. Burnley1031612–19–7 10 
18. Nottingham Forest101367–19–12 
19. West Ham91177–20–13 
20. Wolverhampton10287–22–15 

 

 

Ezek is érdekelhetik