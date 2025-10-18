A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása
A Liverpool elleni rangadón aratott diadal után, az Ajax elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt újabb győzelemre készült a Chelsea a bajnokságban, és erre minden esélye meg is volt, a Nottingham Forest ugyanis kimondottan rossz formában érkezett az összecsapásra.
Ehhez képest az első félidőben inkább a hazaiak futballoztak veszélyesebben: a Chelsea ekkor még nagyon keveset mutatott, az Ange Postecoglou vezette Forest viszont nagyon hajtott, és kétszer is közel járt a vezetéshez, míg a londoniak az első félidőben egyszer sem alakítottak ki helyzetet az ellenfél kapuja előtt. A félidő végét jelző sípszót követő szurkolói reakció többet mondott minden szónál: vastaps kísérte a nottinghami játékosokat az öltözőbe.
A második félidőben azonban hamar megváltozott minden: a 49. percben Pedro Neto bal oldali beadását Josh Acheampong négy és fél méterről, nagy erővel fejelte a nottinghami kapuba, ezzel némileg a semmiből megszerezte a vezetést csapatának – a 19 éves hátvédnek egyébként ez volt az első találata a felnőttek között a „kékek” színeiben.
És ugye, ha egyszer egy üzlet beindul...
Három perccel később már kettővel vezetett a Chelsea: Neto a gólpassz után maga is eredményes volt, miután egy szabadrúgásból legurított labdát lőtt laposan a kapuba – pedig a lövés nem ment annyira sarokra, mégsem tudta hárítani Matz Sels. Érdekesség, hogy amióta Postecoglou irányítja a Forestet, a csapat már tíz gólt kapott pontrúgás után, kétszer annyit, mint bármely másik Premier League-ben szereplő együttes.
A Nottingham nem adta fel, kétgólos hátrányban is rohamozott, a Chelsea kapusa, Robert Sánchez azonban útját állta ezeknek a próbálkozásoknak. És amíg a Forest kihagyta a helyzeteket, addig a Chelsea harmadszor is betalált: a 84. percben Salz bizonytalanul mozdult ki kapujából, a lecsorgó labdát pedig a szemfüles Reece James lőtte a nottinghami kapuba.
A Chelsea háromgólos győzelmet aratott, és ezen még az sem változtatott, hogy Malo Gusto a 87. percben teljesen feleslegesen a kiállítás sorsára jutott. A Forest újabb veresége után a korábbi sajtóhírek alapján igen nagy veszélybe került Postecoglou mester állása. 0–3
FRISSÍTÉS: Nem sokkal a lefújás után menesztették is az ausztrál szakembert.
Ez gyors volt: a Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
KÉSŐBB
16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United
16.00: Burnley–Leeds United
16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers
18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool FC–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)
|1. Arsenal
7
5
1
1
14– 3
+11
16
|2. Liverpool
7
5
–
2
13– 9
+4
15
|3. Tottenham
7
4
2
1
13– 5
+8
14
|4. Chelsea
8
4
2
2
16– 9
+7
14
|5. Bournemouth
7
4
2
1
11– 8
+3
14
|6. Manchester City
7
4
1
2
15– 6
+9
13
|7. Crystal Palace
7
3
3
1
9– 5
+4
12
|8. Everton
7
3
2
2
9– 7
+2
11
|9. Sunderland
7
3
2
2
7– 6
+1
11
|10. Manchester United
7
3
1
3
9–11
–2
10
|11. Newcastle
7
2
3
2
6– 5
+1
9
|12. Brighton & Hove Albion
7
2
3
2
10–10
0
9
|13. Aston Villa
7
2
3
2
6– 7
–1
9
|14. Fulham
7
2
2
3
8–11
–3
8
|15. Leeds United
7
2
2
3
7–11
–4
8
|16. Brentford
7
2
1
4
9–12
–3
7
|17. Nottingham Forest
8
1
2
5
5–15
–10
5
|18. Burnley
7
1
1
5
7–15
–8
4
|19. West Ham
7
1
1
5
6–16
–10
4
|20. Wolverhampton
7
–
2
5
5–14
–9
2