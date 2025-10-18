Nemzeti Sportrádió

A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 15:23
null
Garnacho gólt ugyan nem szerzett, de a Chelsea így is elhozta a három pontot Nottinghamből (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nottingham Forest angol foci Spíler Tv Chelsea Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 8. fordulójának szombat délutáni találkozóján a Chelsea idegenben 3–0-ra megverte a Nottingham Forestet.

A Liverpool elleni rangadón aratott diadal után, az Ajax elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt újabb győzelemre készült a Chelsea a bajnokságban, és erre minden esélye meg is volt, a Nottingham Forest ugyanis kimondottan rossz formában érkezett az összecsapásra.

Ehhez képest az első félidőben inkább a hazaiak futballoztak veszélyesebben: a Chelsea ekkor még nagyon keveset mutatott, az Ange Postecoglou vezette Forest viszont nagyon hajtott, és kétszer is közel járt a vezetéshez, míg a londoniak az első félidőben egyszer sem alakítottak ki helyzetet az ellenfél kapuja előtt. A félidő végét jelző sípszót követő szurkolói reakció többet mondott minden szónál: vastaps kísérte a nottinghami játékosokat az öltözőbe.

A második félidőben azonban hamar megváltozott minden: a 49. percben Pedro Neto bal oldali beadását Josh Acheampong négy és fél méterről, nagy erővel fejelte a nottinghami kapuba, ezzel némileg a semmiből megszerezte a vezetést csapatának – a 19 éves hátvédnek egyébként ez volt az első találata a felnőttek között a „kékek” színeiben.

És ugye, ha egyszer egy üzlet beindul...

Három perccel később már kettővel vezetett a Chelsea: Neto a gólpassz után maga is eredményes volt, miután egy szabadrúgásból legurított labdát lőtt laposan a kapuba – pedig a lövés nem ment annyira sarokra, mégsem tudta hárítani Matz Sels. Érdekesség, hogy amióta Postecoglou irányítja a Forestet, a csapat már tíz gólt kapott pontrúgás után, kétszer annyit, mint bármely másik Premier League-ben szereplő együttes. 

A Nottingham nem adta fel, kétgólos hátrányban is rohamozott, a Chelsea kapusa, Robert Sánchez azonban útját állta ezeknek a próbálkozásoknak. És amíg a Forest kihagyta a helyzeteket, addig a Chelsea harmadszor is betalált: a 84. percben Salz bizonytalanul mozdult ki kapujából, a lecsorgó labdát pedig a szemfüles Reece James lőtte a nottinghami kapuba.

A Chelsea háromgólos győzelmet aratott, és ezen még az sem változtatott, hogy Malo Gusto a 87. percben teljesen feleslegesen a kiállítás sorsára jutott. A Forest újabb veresége után a korábbi sajtóhírek alapján igen nagy veszélybe került Postecoglou mester állása. 0–3

FRISSÍTÉS: Nem sokkal a lefújás után menesztették is az ausztrál szakembert.

Angol labdarúgás
56 perce

Ez gyors volt: a Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout

A jelek szerint az ausztrál tréner nem fog trófeát nyerni a második idényében...

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
KÉSŐBB
16.00: Brighton & Hove Albion–Newcastle United
16.00: Burnley–Leeds United
16.00: Crystal Palace–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Wolverhampton Wanderers
18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool FC–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

  1. Arsenal

7

5

1

1

14–  3

+11 

16 

  2. Liverpool

7

5

2

13–  9

+4 

15 

  3. Tottenham

7

4

2

1

13–  5

+8 

14 

  4. Chelsea

8

4

2

2

16–  9

+7 

14 

  5. Bournemouth

7

4

2

1

11–  8

+3 

14 

  6. Manchester City

7

4

1

2

15–  6

+9 

13 

  7. Crystal Palace

7

3

3

1

9–  5

+4 

12 

  8. Everton

7

3

2

2

9–  7

+2 

11 

  9. Sunderland

7

3

2

2

7–  6

+1 

11 

10. Manchester United

7

3

1

3

9–11

–2 

10 

11. Newcastle

7

2

3

2

6–  5

+1 

12. Brighton & Hove Albion

7

2

3

2

10–10

13. Aston Villa

7

2

3

2

6–  7

–1 

14. Fulham

7

2

2

3

8–11

–3 

15. Leeds United

7

2

2

3

7–11

–4 

16. Brentford

7

2

1

4

9–12

–3 

17. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10 

18. Burnley

7

1

1

5

7–15

–8 

19. West Ham

7

1

1

5

6–16

–10 

20. Wolverhampton

7

2

5

5–14

–9 

a bajnokság állása

 

 

Nottingham Forest angol foci Spíler Tv Chelsea Premier League
Legfrissebb hírek

Ez gyors volt: a Nottingham Forest azonnali hatállyal menesztette Ange Postecoglout

Angol labdarúgás
56 perce

Arteta szerint még hetekig eltarthat Ödegaard felépülése

Angol labdarúgás
22 órája

Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója

Légiósok
23 órája

„Történelmi lépés” – lapunk főszerkesztője a Mokkában beszélt Gyenge Balázs liverpooli feladatáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:44

Szoboszlai Dominik és Kenny Dalglish is munkatársunk listáján – Gyenge Balázs a liverpooli kiküldetéséről

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:28

A Nemzeti Sport és a Spíler TV közös állandó tudósítót küld Liverpoolba!

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:53

PL: eltiltották a Chelsea vezetőedzőjét

Angol labdarúgás
2025.10.15. 18:36

Visszatért a Tottenhamhez a korábban eltiltott transzfermágus – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.10.15. 16:52
Ezek is érdekelhetik