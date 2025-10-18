A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása

A Liverpool elleni rangadón aratott diadal után, az Ajax elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtt újabb győzelemre készült a Chelsea a bajnokságban, és erre minden esélye meg is volt, a Nottingham Forest ugyanis kimondottan rossz formában érkezett az összecsapásra.

Ehhez képest az első félidőben inkább a hazaiak futballoztak veszélyesebben: a Chelsea ekkor még nagyon keveset mutatott, az Ange Postecoglou vezette Forest viszont nagyon hajtott, és kétszer is közel járt a vezetéshez, míg a londoniak az első félidőben egyszer sem alakítottak ki helyzetet az ellenfél kapuja előtt. A félidő végét jelző sípszót követő szurkolói reakció többet mondott minden szónál: vastaps kísérte a nottinghami játékosokat az öltözőbe.

A második félidőben azonban hamar megváltozott minden: a 49. percben Pedro Neto bal oldali beadását Josh Acheampong négy és fél méterről, nagy erővel fejelte a nottinghami kapuba, ezzel némileg a semmiből megszerezte a vezetést csapatának – a 19 éves hátvédnek egyébként ez volt az első találata a felnőttek között a „kékek” színeiben.

És ugye, ha egyszer egy üzlet beindul...

Három perccel később már kettővel vezetett a Chelsea: Neto a gólpassz után maga is eredményes volt, miután egy szabadrúgásból legurított labdát lőtt laposan a kapuba – pedig a lövés nem ment annyira sarokra, mégsem tudta hárítani Matz Sels. Érdekesség, hogy amióta Postecoglou irányítja a Forestet, a csapat már tíz gólt kapott pontrúgás után, kétszer annyit, mint bármely másik Premier League-ben szereplő együttes.

A Nottingham nem adta fel, kétgólos hátrányban is rohamozott, a Chelsea kapusa, Robert Sánchez azonban útját állta ezeknek a próbálkozásoknak. És amíg a Forest kihagyta a helyzeteket, addig a Chelsea harmadszor is betalált: a 84. percben Salz bizonytalanul mozdult ki kapujából, a lecsorgó labdát pedig a szemfüles Reece James lőtte a nottinghami kapuba.

A Chelsea háromgólos győzelmet aratott, és ezen még az sem változtatott, hogy Malo Gusto a 87. percben teljesen feleslegesen a kiállítás sorsára jutott. A Forest újabb veresége után a korábbi sajtóhírek alapján igen nagy veszélybe került Postecoglou mester állása. 0–3

FRISSÍTÉS: Nem sokkal a lefújás után menesztették is az ausztrál szakembert.