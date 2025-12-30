Tomori Zsuzsanna megható sorokkal búcsúzott a Ferencvárostól

Tomori Zsuzsanna az Instagramon megható sorokkal mondott köszönetet a szurkolóknak, és vett búcsút a Ferencvárostól: „Nehezek voltak az elmúlt hetek, de a mai nappal befejeződik életem eddigi egyik, ha nem a legfontosabb fejezete – kezdte bejegyzését a 38 éves átlövő. – Tudtam, hogy egyszer elérkezik, de megélni sokkal nehezebb, mint azt korábban gondoltam. Nagyon örülök, hogy éveken át viselhettem a szívem fölött azt a címert, ami nektek a legtöbbet jelenti. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltatok, bármi is történt a pályán. Remélem, ezek után is olyan szeretettel fogtok gondolni rám, ahogy eddig!”

Korábbi klubtársa, a spanyol Nerea Pena ugyancsak megosztotta gondolatait Tomori távozásával kapcsolatban az Instagramon: „Vannak emberek, akik meghatározzák az életedet, míg másik a pályafutásodat. Te meghatároztad az enyémet az élet minden területén. Te vagy az egyik legkomplettebb játékos, akivel valaha játszottam. Az eredményeid és a mutatóid önmagukért beszélnek, sokkal jobban, mint az én szavaim. De ami a legfontosabb, ahol voltál, ott szerettek az emberek. És ez a legnagyobb elismerés, amit kiérdemelhetsz” – fogalmazott a korábbi spanyol klasszis.

Pena aztán kritikus hangnemben folytatta a bejegyzését: „Otthon akartál visszavonulni, a kézilabda legjobb szurkolóival, azonban sajnos nem csinálhattad úgy, ahogyan szeretted volna. Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál. Azt kívánom, hogy a kézilabda utáni életed is olyan sikeres és boldog legyen, mint a kézilabdával. Szeretünk.”

Mint ismert, Tomori 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a csapathoz. A klubnál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, valamint két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremet is szerzett. A zöld-fehérek hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint Tomori decemberben távozik az FTC-től, de az nem derül ki a közleményből, hogy jövőre még folytatja-e pályafutását egy másik csapatban, vagy már most visszavonul a sportágtól.