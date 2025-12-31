Hoki: két feljutás és egy bennmaradás az utánpótlás-válogatottaktól

Nagyszerűen indult az idei év korosztályos jégkorongozóinknak. A Bedő Botond vezette U18-as leányválogatott kezdte a remek sorozatot, miután január elején rendkívül meggyőző teljesítménnyel, veretlenül nyerte meg a Tüskecsarnokban rendezett divízió I/A-csoportos világbajnokságot, ezzel feljutott az A-csoportba, és jövőre a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhet az elit-vb-n, amelyen január 10-től kezdődően a lányok olyan nagy hokinemzetek csapatai között szerepelhetnek, mint a házigazda Kanada, az Egyesült Államok, Finnország vagy Svédország. A mieink ezt megelőzően kétszer, 2013-ban és 2014-ben játszhattak a legmagasabb osztályban, tehát

a magyar csapat 12 év után lesz újra A-csoportos.

A Svasznek Bence irányította U18-as fiú nemzeti csapat áprilisban szintén hazai rendezésű divízió I/A-csoportos vb-n küzdhetett, méghozzá a székesfehérvári MET Arénában. A válogatottunknak rögös út vezetett addig, hogy elérje a célját, és kiharcolja a bennmaradást, de négy vereség után

az utolsó esélyével tudtak élni a fiúk, és a záró napon legyőzték az osztrákokat,

így a magyar együttes megőrizte a tagságát a világ 11-16. legjobb csapatát tömörítő másodvonalban.

Kiharcolták a bennmaradást az U18-asok a hazai vb-n Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A divízió I/A-csoportból való tavalyi kiesés után az U20-as válogatott felé deklarált elvárás volt, hogy a decemberi, milánói I/B-világbajnokságon kivívja a feljutást, és ezzel rögtön visszakerüljön a harmadosztályból a másodikba.

Tokaji Viktor tanítványai kiváló produkciót bemutatva, abszolválták is a feladatot,

és négy győzelem mellett csupán egyetlen vereség rondított bele a képbe, de az első helyet, vagyis az aranyérem megszerzését ez sem veszélyeztette.

Tehát, 2026-ban újra mindkét fiúválogatottunk a divízió I/A-ban vitézkedhet, míg az U18-as lányok az A-csoportban bizonyíthatnak.

Ugyanakkor a jó csapattteljesítmények mellett kiemelkedő egyéniségek is berobbantak idén. Utánpótláskorúként a 16 éves Szongoth Domán és a 19 esztendős Laskawy Ferenc is részese volt a felnőttválogatott történelmi bennmaradásának a dániai elit-világbajnokságon.

Ráadásul Szongoth – aki jó eséllyel pályázik arra, hogy akár már a 2026-os NHL-drafton kiválasszák –

nem csupán a magyar csapat, illetve az idei világbajnokság legfiatalabb játékosa volt, de 76 éve nem volt nála ifjabb a legnagyobb hokitornán.

A női szakágban pedig Hiezl Réka volt az, aki igazán berúgta az ajtót 2025-ben. Mindössze 15 évesen oroszlánrészt vállalt az U18-as válogatott már fentebb megénekelt feljutásában, majd hősiesen küzdve, törött ujjal is megvillantott klasszisát a nagyválogatottban, és győztes gólt is szerzett a bremerhaveni olimpiai selejtezőtornán. Majd ezután a csehországi A-csoportos felnőtt-vb-t szintén végigjátszotta alapemberként.

Visszajutott az U20-as válogatott a divízió I/A-csoportba Forrás: MJSZ

Ami a klubszezont illeti: legjobb magyar csapatként a Fehérvár az U20-as, az Újpest az U18-as osztrák bajnokságban zárt bronzérmesként. Eközben a magyar rájátszásban az U21-esek között a Gyergyó, az U18-asok mezőnyében a Székelyföldi Jégkorong Akadémia szerezte meg az aranyérmet.

Mivel ebben az évadban a legjobb hat magyar csapat, tehát a négy államilag kiemelt akadémia, a BJA, a FEHA19, az Újpest és a DVTK, valamint a Vasas és a DEAC kizárólag az osztrák korosztályos bajnokságban szerepelt, viszont a magyarban nem, így a hazai szövetség MJSZ idén létrehozott egy olyan új sorozatot, a korosztályos Magyar-kupát, amelyben valóban valamennyi hazai együttes részt vesz és összeméri tudását. Az U21-esek között a DVTK, míg az U18-asok mezőnyében a BJA szerezte meg az aranyérmet a korosztályos Magyar-kupa Vasas Jégcentrumban rendezett négyes döntőjében.

(Kiemelt képen: az U18-as leányválogatott januárban megnyerte a budapesti divízió I/A-csoportos vb-t Fotó: Vörös Dávid/MJSZ)