Nemzeti Sportrádió

Kerkez betalált, Szoboszlai a mezőny legjobbja volt, de így is kikapott a Liverpool

Vágólapra másolva!
2025.10.25. 23:11
null
Kerkez megszerezte első gólját a Liverpool színeiben (Fotó: AFP)
Címkék
Liverpool Brentford Szoboszai Dominik Kerkez Milos Premier League
A Premier League 9. fordulójában a Brentford hazai pályán 3–2-re megverte a Liverpoolt.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 3–2 (2–1) 
London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)
Brentford: Kelleher – Kayode, N.  Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)
 

EGY ROSSZ SOROZAT végére már pontot tett a Liverpool FC, a héten ugyanis az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-győzelemmel (5–1) négy vereségből álló szériát zárt le, ám a Premier ­League-ben még adós volt a csapat.

Szombat este a Brentford vendégeként adódott lehetőség a javításra, csakhogy alig kezdődött el a mérkőzés, a londoniak egy óriási bedobást követően Dango Ouattara révén megszerezték a vezetést. A Liverpoolt irányító Arne Slot érhetően dühöngött, az idényben ugyanis ez már a hatodik találat volt, amelyet csapata állított labdás szituációból kapott, ráadásul Ouattarát Kerkez Milosnak kellett volna fognia a hosszú oldalon.

A jó kezdés után jól is zárta a játékrészt a hazai együttes – a 45. percben a saját térfélről indított villámgyors kontrát Kevin Schade zárta le góllal –, de mielőtt pihenőre mehettek volna a felek, Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját Conor Bradley centerezését követően, így a folytatás izgalmasnak ígérkezett – kivéve az első félidőt levezető Simon Hoopernek, aki megsérült, így a fordulást követően Tim Robinson lett a mérkőzés bírója.

Aki aztán alig negyedóra alatt főszereplővé lépett elő: előbb szabadrúgást, majd némi felülvizsgálást követően – jogosnak tűnő – tizenegyest ítélt a Brentfordnak Virgil van Dijk szabálytalansága után, Igor Thiago pedig gólra váltotta a lehetőséget. A Liverpool mindent megtett a folytatásban, Szoboszlai Dominik passza után Mohamed Szalah szép lövéssel szépített a hajrában, de többre nem futotta a csapat erejéből.

A ráadásban hiába nyomott a Pool, Szoboszlai lövését (is) védte a volt liverpooli Caoimhín Kelleher – továbbra sem kecmergett ki a gödörből a PL-ben a Liverpool, ez volt egymás után a negyedik veresége a bajnokságban. 

Két játékosának, a 25., illetve a 28. életévét a meccs napján betöltő magyar középpályásnak és Federico Chiesának különösen szomorú lett a szombat estéje.
 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

8

6

1

1

15–  3

+12

19

  2. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4

17

  3. Manchester City

8

5

1

2

17–  6

+11

16

  4. Manchester United

9

5

1

3

15–14

+1

16

  5. Bournemouth

8

4

3

1

14–11

+3

15

  6. Liverpool

9

5

4

16–14

+2

15

  7. Tottenham

8

4

2

2

14–  7

+7

14

  8. Chelsea

9

4

2

3

17–11

+6

14

  9. Crystal Palace

8

3

4

1

12–  8

+4

13

10. Brentford

9

4

1

4

14–14

0

13

11. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1

12

12. Aston Villa

8

3

3

2

8–  8

0

12

13. Brighton

9

3

3

3

14–15

–1

12

14. Everton

8

3

2

3

9–  9

0

11

15. Leeds United

9

3

2

4

9–14

–5

11

16. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5

8

17. Burnley

8

2

1

5

9–15

–6

7

18. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10

5

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13

4

20. Wolverhampton

8

2

6

5–16

–11

2

 

 

Liverpool Brentford Szoboszai Dominik Kerkez Milos Premier League
Legfrissebb hírek

Videó: Kerkez Milos megszerezte első PL-gólját a Liverpoolban

Angol labdarúgás
2 órája

Cody Gakpo játéka hátráltatja Kerkez Milos kibontakozását

Angol labdarúgás
11 órája

Dupla Tízes: 5 ok, amiért a Liverpool nem védi meg címét a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.10.24. 14:21

Visszavonult a korábbi angol válogatott kapus

Angol labdarúgás
2025.10.23. 18:31

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legjobbja a Frankfurt elleni BL-meccsen

Bajnokok Ligája
2025.10.23. 12:20

Elképesztő sorozatban a Bayern München és Harry Kane; gólrekordot állítottak fel az angolok

Bajnokok Ligája
2025.10.23. 10:02

„Visszatértünk!” – üzente a gólt és gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
2025.10.23. 08:17

„Nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet” – Arne Slot a szünetben lecserélt Isakról

Bajnokok Ligája
2025.10.22. 23:56
Ezek is érdekelhetik