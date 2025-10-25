Kerkez betalált, Szoboszlai a mezőny legjobbja volt, de így is kikapott a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 3–2 (2–1)
London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)
Brentford: Kelleher – Kayode, N. Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)
EGY ROSSZ SOROZAT végére már pontot tett a Liverpool FC, a héten ugyanis az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-győzelemmel (5–1) négy vereségből álló szériát zárt le, ám a Premier League-ben még adós volt a csapat.
Szombat este a Brentford vendégeként adódott lehetőség a javításra, csakhogy alig kezdődött el a mérkőzés, a londoniak egy óriási bedobást követően Dango Ouattara révén megszerezték a vezetést. A Liverpoolt irányító Arne Slot érhetően dühöngött, az idényben ugyanis ez már a hatodik találat volt, amelyet csapata állított labdás szituációból kapott, ráadásul Ouattarát Kerkez Milosnak kellett volna fognia a hosszú oldalon.
A jó kezdés után jól is zárta a játékrészt a hazai együttes – a 45. percben a saját térfélről indított villámgyors kontrát Kevin Schade zárta le góllal –, de mielőtt pihenőre mehettek volna a felek, Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját Conor Bradley centerezését követően, így a folytatás izgalmasnak ígérkezett – kivéve az első félidőt levezető Simon Hoopernek, aki megsérült, így a fordulást követően Tim Robinson lett a mérkőzés bírója.
Aki aztán alig negyedóra alatt főszereplővé lépett elő: előbb szabadrúgást, majd némi felülvizsgálást követően – jogosnak tűnő – tizenegyest ítélt a Brentfordnak Virgil van Dijk szabálytalansága után, Igor Thiago pedig gólra váltotta a lehetőséget. A Liverpool mindent megtett a folytatásban, Szoboszlai Dominik passza után Mohamed Szalah szép lövéssel szépített a hajrában, de többre nem futotta a csapat erejéből.
A ráadásban hiába nyomott a Pool, Szoboszlai lövését (is) védte a volt liverpooli Caoimhín Kelleher – továbbra sem kecmergett ki a gödörből a PL-ben a Liverpool, ez volt egymás után a negyedik veresége a bajnokságban.
Két játékosának, a 25., illetve a 28. életévét a meccs napján betöltő magyar középpályásnak és Federico Chiesának különösen szomorú lett a szombat estéje.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
8
6
1
1
15– 3
+12
19
|2. Sunderland
9
5
2
2
11– 7
+4
17
|3. Manchester City
8
5
1
2
17– 6
+11
16
|4. Manchester United
9
5
1
3
15–14
+1
16
|5. Bournemouth
8
4
3
1
14–11
+3
15
|6. Liverpool
9
5
–
4
16–14
+2
15
|7. Tottenham
8
4
2
2
14– 7
+7
14
|8. Chelsea
9
4
2
3
17–11
+6
14
|9. Crystal Palace
8
3
4
1
12– 8
+4
13
|10. Brentford
9
4
1
4
14–14
0
13
|11. Newcastle
9
3
3
3
9– 8
+1
12
|12. Aston Villa
8
3
3
2
8– 8
0
12
|13. Brighton
9
3
3
3
14–15
–1
12
|14. Everton
8
3
2
3
9– 9
0
11
|15. Leeds United
9
3
2
4
9–14
–5
11
|16. Fulham
9
2
2
5
9–14
–5
8
|17. Burnley
8
2
1
5
9–15
–6
7
|18. Nottingham Forest
8
1
2
5
5–15
–10
5
|19. West Ham United
9
1
1
7
7–20
–13
4
|20. Wolverhampton
8
–
2
6
5–16
–11
2