Kerkez betalált, Szoboszlai a mezőny legjobbja volt, de így is kikapott a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Brentford–Liverpool 3–2 (2–1)

London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)

Brentford: Kelleher – Kayode, N. Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews

Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)



EGY ROSSZ SOROZAT végére már pontot tett a Liverpool FC, a héten ugyanis az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-győzelemmel (5–1) négy vereségből álló szériát zárt le, ám a Premier ­League-ben még adós volt a csapat.

Szombat este a Brentford vendégeként adódott lehetőség a javításra, csakhogy alig kezdődött el a mérkőzés, a londoniak egy óriási bedobást követően Dango Ouattara révén megszerezték a vezetést. A Liverpoolt irányító Arne Slot érhetően dühöngött, az idényben ugyanis ez már a hatodik találat volt, amelyet csapata állított labdás szituációból kapott, ráadásul Ouattarát Kerkez Milosnak kellett volna fognia a hosszú oldalon.

A jó kezdés után jól is zárta a játékrészt a hazai együttes – a 45. percben a saját térfélről indított villámgyors kontrát Kevin Schade zárta le góllal –, de mielőtt pihenőre mehettek volna a felek, Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját Conor Bradley centerezését követően, így a folytatás izgalmasnak ígérkezett – kivéve az első félidőt levezető Simon Hoopernek, aki megsérült, így a fordulást követően Tim Robinson lett a mérkőzés bírója.

Aki aztán alig negyedóra alatt főszereplővé lépett elő: előbb szabadrúgást, majd némi felülvizsgálást követően – jogosnak tűnő – tizenegyest ítélt a Brentfordnak Virgil van Dijk szabálytalansága után, Igor Thiago pedig gólra váltotta a lehetőséget. A Liverpool mindent megtett a folytatásban, Szoboszlai Dominik passza után Mohamed Szalah szép lövéssel szépített a hajrában, de többre nem futotta a csapat erejéből.

A ráadásban hiába nyomott a Pool, Szoboszlai lövését (is) védte a volt liverpooli Caoimhín Kelleher – továbbra sem kecmergett ki a gödörből a PL-ben a Liverpool, ez volt egymás után a negyedik veresége a bajnokságban.

Két játékosának, a 25., illetve a 28. életévét a meccs napján betöltő magyar középpályásnak és Federico Chiesának különösen szomorú lett a szombat estéje.

