Három gól, három pont – az Everton elleni győzelmével már dobogós a Tottenham

2025.10.26. 19:29
Micky van de Ven (37-es számmal) két gólt is szerzett az Everton ellen (Fotó: Getty Images)
angol foci Everton Tottenham Hotspur Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 9. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Tottenham idegenben 3–0-ra győzött az Everton ellen.

Nagy lehetőség kapujában állt a meccs előtt a Tottenham – a londoniak ugyanis azzal a tudattal látogattak az Everton otthonába, hogy egy győzelemmel a harmadik helyen zárták volna a kilencedik fordulót.

Az esélyesebb Spurs nem is okozott csalódást, viszonylag hamar, már a 19. percben megszerezte vezetést: Micky van de Ven Rodrigo Bentancur szöglete után, a hosszú oldalra érkezve fejelt szép mozdulattal az Everton kapujába.

Még a szünet előtt, a hosszabbítás hatodik percében másodszor is betalált a Spurs – kísértetiesen hasonló módon, mint az első gólnál most is Van de Ven érkezett egy szögletre, ám ezúttal nem egy ívelt fejessel, hanem egy pontos csúsztatással mattolta a liverpooli védelmet és Jordan Pickford kapust.

Hozzátartozik a meccs krónikájához, hogy a két Spurs-gól között az Everton is betalált, de Jake O'Brian találatát leshelyzet miatt, videózás után érvénytelenítette a játékvezető.

A második félidőben az Everton próbálkozott a szépítéssel, akadt is erre lehetősége a hazaiaknak, de a Spursnek is megvoltak az újabb gólszerzési lehetőségei. Végül nem az Everton, hanem a Tottenham talált újból a kapuba: a 89. percben Pape Sarr egy nagyon szépen felépített támadást fejezett be góllal, naná, hogy ismét fejjel, kialakítva ezzel a végeredményt. 0–3

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Everton–Tottenham Hotspur 0–3 (Van de Ven 19., 45+6., P. Sarr 89.)
Arsenal–Crystal Palace 1–0 (Eze 39.)
Aston Villa–Manchester City 1–0 (Cash 19.)
AFC Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Tavernier 25., Kropi 40.)
Wolverhampton–Burnley 2–3 (Larsen 42. – 11-esből, Munetsi 45+4., ill. Flemming 14., 30., Foster 90+5.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)
Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)
Brentford–Liverpool 3–2 (D. Ouattara 5., Schade 45., Igor Thiago 60. – 11-esből, ill. Kerkez 45+5., Szalah 89.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

1. Arsenal971116–3+13 22 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Tottenham952217–7+10 17 
4. Sunderland952211–7+4 17 
5. Manchester City951317–7+10 16 
6. Manchester United951315–14+1 16 
7. Liverpool95416–14+2 15 
8. Aston Villa94329–8+1 15 
9. Chelsea942317–11+6 14 
10. Crystal Palace934212–9+3 13 
11. Brentford941414–1413 
12. Newcastle93339–8+1 12 
13. Brighton & Hove Albion933314–15–1 12 
14. Everton93249–12–3 11 
15. Leeds United93249–14–5 11 
16. Burnley931512–17–5 10 
17. Fulham92259–14–5 
18. Nottingham Forest91265–17–12 
19. West Ham91177–20–13 
20. Wolverhampton9277–19–12 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

