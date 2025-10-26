Három gól, három pont – az Everton elleni győzelmével már dobogós a Tottenham
Nagy lehetőség kapujában állt a meccs előtt a Tottenham – a londoniak ugyanis azzal a tudattal látogattak az Everton otthonába, hogy egy győzelemmel a harmadik helyen zárták volna a kilencedik fordulót.
Az esélyesebb Spurs nem is okozott csalódást, viszonylag hamar, már a 19. percben megszerezte vezetést: Micky van de Ven Rodrigo Bentancur szöglete után, a hosszú oldalra érkezve fejelt szép mozdulattal az Everton kapujába.
Még a szünet előtt, a hosszabbítás hatodik percében másodszor is betalált a Spurs – kísértetiesen hasonló módon, mint az első gólnál most is Van de Ven érkezett egy szögletre, ám ezúttal nem egy ívelt fejessel, hanem egy pontos csúsztatással mattolta a liverpooli védelmet és Jordan Pickford kapust.
Hozzátartozik a meccs krónikájához, hogy a két Spurs-gól között az Everton is betalált, de Jake O'Brian találatát leshelyzet miatt, videózás után érvénytelenítette a játékvezető.
A második félidőben az Everton próbálkozott a szépítéssel, akadt is erre lehetősége a hazaiaknak, de a Spursnek is megvoltak az újabb gólszerzési lehetőségei. Végül nem az Everton, hanem a Tottenham talált újból a kapuba: a 89. percben Pape Sarr egy nagyon szépen felépített támadást fejezett be góllal, naná, hogy ismét fejjel, kialakítva ezzel a végeredményt. 0–3
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Everton–Tottenham Hotspur 0–3 (Van de Ven 19., 45+6., P. Sarr 89.)
Arsenal–Crystal Palace 1–0 (Eze 39.)
Aston Villa–Manchester City 1–0 (Cash 19.)
AFC Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Tavernier 25., Kropi 40.)
Wolverhampton–Burnley 2–3 (Larsen 42. – 11-esből, Munetsi 45+4., ill. Flemming 14., 30., Foster 90+5.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)
Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)
Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)
Brentford–Liverpool 3–2 (D. Ouattara 5., Schade 45., Igor Thiago 60. – 11-esből, ill. Kerkez 45+5., Szalah 89.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)
|1. Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16–3
|+13
|22
|2. Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16–11
|+5
|18
|3. Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17–7
|+10
|17
|4. Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11–7
|+4
|17
|5. Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17–7
|+10
|16
|6. Manchester United
|9
|5
|1
|3
|15–14
|+1
|16
|7. Liverpool
|9
|5
|–
|4
|16–14
|+2
|15
|8. Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9–8
|+1
|15
|9. Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17–11
|+6
|14
|10. Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12–9
|+3
|13
|11. Brentford
|9
|4
|1
|4
|14–14
|0
|13
|12. Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9–8
|+1
|12
|13. Brighton & Hove Albion
|9
|3
|3
|3
|14–15
|–1
|12
|14. Everton
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|15. Leeds United
|9
|3
|2
|4
|9–14
|–5
|11
|16. Burnley
|9
|3
|1
|5
|12–17
|–5
|10
|17. Fulham
|9
|2
|2
|5
|9–14
|–5
|8
|18. Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5–17
|–12
|5
|19. West Ham
|9
|1
|1
|7
|7–20
|–13
|4
|20. Wolverhampton
|9
|–
|2
|7
|7–19
|–12
|2