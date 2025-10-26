Három gól, három pont – az Everton elleni győzelmével már dobogós a Tottenham

Nagy lehetőség kapujában állt a meccs előtt a Tottenham – a londoniak ugyanis azzal a tudattal látogattak az Everton otthonába, hogy egy győzelemmel a harmadik helyen zárták volna a kilencedik fordulót.

Az esélyesebb Spurs nem is okozott csalódást, viszonylag hamar, már a 19. percben megszerezte vezetést: Micky van de Ven Rodrigo Bentancur szöglete után, a hosszú oldalra érkezve fejelt szép mozdulattal az Everton kapujába.

Még a szünet előtt, a hosszabbítás hatodik percében másodszor is betalált a Spurs – kísértetiesen hasonló módon, mint az első gólnál most is Van de Ven érkezett egy szögletre, ám ezúttal nem egy ívelt fejessel, hanem egy pontos csúsztatással mattolta a liverpooli védelmet és Jordan Pickford kapust.

Hozzátartozik a meccs krónikájához, hogy a két Spurs-gól között az Everton is betalált, de Jake O'Brian találatát leshelyzet miatt, videózás után érvénytelenítette a játékvezető.

A második félidőben az Everton próbálkozott a szépítéssel, akadt is erre lehetősége a hazaiaknak, de a Spursnek is megvoltak az újabb gólszerzési lehetőségei. Végül nem az Everton, hanem a Tottenham talált újból a kapuba: a 89. percben Pape Sarr egy nagyon szépen felépített támadást fejezett be góllal, naná, hogy ismét fejjel, kialakítva ezzel a végeredményt. 0–3

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Everton–Tottenham Hotspur 0–3 (Van de Ven 19., 45+6., P. Sarr 89.)

Arsenal–Crystal Palace 1–0 (Eze 39.)

Aston Villa–Manchester City 1–0 (Cash 19.)

AFC Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Tavernier 25., Kropi 40.)

Wolverhampton–Burnley 2–3 (Larsen 42. – 11-esből, Munetsi 45+4., ill. Flemming 14., 30., Foster 90+5.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Chelsea–Sunderland 1–2 (Garnacho 4., ill. Isidor 22., Talbi 90+3.)

Newcastle United–Fulham 2–1 (Murphy 18., Bruno Guimaraes 90., ill. Lukics 56.)

Manchester United–Brighton & Hove Albion 4–2 (Cunha 24., Casemiro 34., Mbeumo 61., 90+7., ill. Welbeck 74., Kosztulasz 90+2.)

Brentford–Liverpool 3–2 (D. Ouattara 5., Schade 45., Igor Thiago 60. – 11-esből, ill. Kerkez 45+5., Szalah 89.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)