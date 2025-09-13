Nemzeti Sportrádió

Woltemade volt a nyerőember, először győzött a Newcastle

P. GY. B. P. GY. B.
2025.09.13. 18:01
Nick Woltemade első Premier League-meccsén egyből győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
A Newcastle United Nick Woltemade fejesével győzte le a Wolverhamptont a Premier League 4. fordulójában, így megszerezte idénybeli első győzelmét, a Wolves ellenben továbbra is pont nélkül áll. Két mérkőzésen sem született gól, a Leeds egy hatalmas öngólnak köszönhetően maradt pont nélkül.

A nyitányon a címvédő Liverpooltól vereséget szenvedő, ám azóta mindkét bajnokiját megnyerte a Bournemouth. A Brighton ellen is a 18. percben vezetést szerzett, Alex Scott lövése vágódott a kapu bal oldalába.

A második félidő elején egyenlítettek a vendégek, Yankuba Minteh beadását a kapu előtt üresen hagyott Mitoma Karou fejelte közelről a hálóba. Nem sokáig volt azonban döntetlen, Lewis Dunk hibája után Jan Paul van Hecke buktatta Evanilsont a tizenhatoson belül, és a megítélt büntetőt Antoine Semenyo váltotta gólra, és ezzel a Bournemouth otthon tartotta a három pontot, sorozatban a harmadik bajnokiját megnyerve.

A Wolverhampton nehéz helyzetben várta a newcastle-i túrát, hiszen a Premier League egyetlen csapatként még pont nélkül állt három forduló után.

Nick Woltemade az átigazolása után egyből a kezdőbe került a hazaiaknál, és a német támadó az első meccsén egyből góllal vétette észre magát, Jacob Murphy beadását bólintotta a kapuba. Az első félidő végén Sandro Tonali növelhette volna az előnyt, de lövése a kapufán csattant.

A második félidőben elvétve forogtak veszélyben a kapuk, a Newcastle először nyert az idényben.

A Crystal Palace–Sunderland és az Everton–Aston Villa mérkőzésen nem született gól, a Fulham az utolsó pillanatokban tartotta otthon a három pontot, miután a leedsi Gabriel Gudmundsson egy szögletet a saját kapujába fejelt. Az Aston Villa az ötödik csapat a PL történetében, amely az első négy fordulóban egyetlen gólt sem szerzett.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ 
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! 
17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Arsenal4319–1+89
2. Liverpool338–4+49
3. Bournemouth4316–5+19
4. Chelsea3217–1+67
5. Sunderland42115–3+27
5. Everton42115–3+27
7. Tottenham3215–1+46
8. Crystal Palace4134–1+36
9. Newcastle41213–305
10. Fulham41213–4–15
11. Manchester United31114–404
12. Brighton & Hove Albion41124–6–24
13. Nottingham Forest41124–8–44
14. Leeds United41121–6–54
15. Manchester City3125–4+13
16. Burnley3124–6–23
17. Brentford3123–5–23
18. West Ham3124–8–43
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton442–9–70

 

 

