Woltemade volt a nyerőember, először győzött a Newcastle

A nyitányon a címvédő Liverpooltól vereséget szenvedő, ám azóta mindkét bajnokiját megnyerte a Bournemouth. A Brighton ellen is a 18. percben vezetést szerzett, Alex Scott lövése vágódott a kapu bal oldalába.
A második félidő elején egyenlítettek a vendégek, Yankuba Minteh beadását a kapu előtt üresen hagyott Mitoma Karou fejelte közelről a hálóba. Nem sokáig volt azonban döntetlen, Lewis Dunk hibája után Jan Paul van Hecke buktatta Evanilsont a tizenhatoson belül, és a megítélt büntetőt Antoine Semenyo váltotta gólra, és ezzel a Bournemouth otthon tartotta a három pontot, sorozatban a harmadik bajnokiját megnyerve.
A Wolverhampton nehéz helyzetben várta a newcastle-i túrát, hiszen a Premier League egyetlen csapatként még pont nélkül állt három forduló után.
Nick Woltemade az átigazolása után egyből a kezdőbe került a hazaiaknál, és a német támadó az első meccsén egyből góllal vétette észre magát, Jacob Murphy beadását bólintotta a kapuba. Az első félidő végén Sandro Tonali növelhette volna az előnyt, de lövése a kapufán csattant.
A második félidőben elvétve forogtak veszélyben a kapuk, a Newcastle először nyert az idényben.
A Crystal Palace–Sunderland és az Everton–Aston Villa mérkőzésen nem született gól, a Fulham az utolsó pillanatokban tartotta otthon a három pontot, miután a leedsi Gabriel Gudmundsson egy szögletet a saját kapujába fejelt. Az Aston Villa az ötödik csapat a PL történetében, amely az első négy fordulóban egyetlen gólt sem szerzett.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)
Crystal Palace–Sunderland 0–0
Everton–Aston Villa 0–0
Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)
Később:
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur
21.00: Brentford–Chelsea
Korábban:
Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)
Vasárnap:
Vasárnap:
15.00: Burnley–Liverpool
17.30: Manchester City–Manchester United
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|2. Liverpool
|3
|3
|–
|–
|8–4
|+4
|9
|3. Bournemouth
|4
|3
|–
|1
|6–5
|+1
|9
|4. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|5. Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|5. Everton
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|7. Tottenham
|3
|2
|–
|1
|5–1
|+4
|6
|8. Crystal Palace
|4
|1
|3
|–
|4–1
|+3
|6
|9. Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|10. Fulham
|4
|1
|2
|1
|3–4
|–1
|5
|11. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|12. Brighton & Hove Albion
|4
|1
|1
|2
|4–6
|–2
|4
|13. Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|14. Leeds United
|4
|1
|1
|2
|1–6
|–5
|4
|15. Manchester City
|3
|1
|–
|2
|5–4
|+1
|3
|16. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|17. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|18. West Ham
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|19. Aston Villa
|4
|–
|2
|2
|0–4
|–4
|2
|20. Wolverhampton
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0