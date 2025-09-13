Woltemade volt a nyerőember, először győzött a Newcastle

A nyitányon a címvédő Liverpooltól vereséget szenvedő, ám azóta mindkét bajnokiját megnyerte a Bournemouth. A Brighton ellen is a 18. percben vezetést szerzett, Alex Scott lövése vágódott a kapu bal oldalába.

A második félidő elején egyenlítettek a vendégek, Yankuba Minteh beadását a kapu előtt üresen hagyott Mitoma Karou fejelte közelről a hálóba. Nem sokáig volt azonban döntetlen, Lewis Dunk hibája után Jan Paul van Hecke buktatta Evanilsont a tizenhatoson belül, és a megítélt büntetőt Antoine Semenyo váltotta gólra, és ezzel a Bournemouth otthon tartotta a három pontot, sorozatban a harmadik bajnokiját megnyerve.

A Wolverhampton nehéz helyzetben várta a newcastle-i túrát, hiszen a Premier League egyetlen csapatként még pont nélkül állt három forduló után.

Nick Woltemade az átigazolása után egyből a kezdőbe került a hazaiaknál, és a német támadó az első meccsén egyből góllal vétette észre magát, Jacob Murphy beadását bólintotta a kapuba. Az első félidő végén Sandro Tonali növelhette volna az előnyt, de lövése a kapufán csattant.

A második félidőben elvétve forogtak veszélyben a kapuk, a Newcastle először nyert az idényben.

A Crystal Palace–Sunderland és az Everton–Aston Villa mérkőzésen nem született gól, a Fulham az utolsó pillanatokban tartotta otthon a három pontot, miután a leedsi Gabriel Gudmundsson egy szögletet a saját kapujába fejelt. Az Aston Villa az ötödik csapat a PL történetében, amely az első négy fordulóban egyetlen gólt sem szerzett.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion 2–1 (A. Scott 18., Semenyo 61.–11-esből, ill. Mitoma 48.)

Crystal Palace–Sunderland 0–0

Everton–Aston Villa 0–0

Fulham–Leeds United 1–0 (G. Gudmundsson 90+4.–öngól)

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Woltemade 29.)

Később:

18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)

Korábban:

Arsenal–Nottingham Forest 3–0 (Zubimendi 32., 79., Gyökeres 46.)

Vasárnap:

15.00: Burnley–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!