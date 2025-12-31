Nemzeti Sportrádió

Újabb játékos érkezhet a Metztől a Győri ETO-hoz – sajtóhír

2025.12.31. 15:19
Sarah Bouktit is Győrbe érkezhet (Fotó: AFP)
Ha a legutóbbi átigazolási pletyka igaznak bizonyul, Sarah Bouktit személyében újabb klasszis beálló csatlakozhat a Győri ETO női kézilabdacsapatához. A 23 éves francia válogatott játékos idő előtt hagyhatja ott jelenlegi csapatát, a francia Metzet.

 

A Metzet irányító Emmanuel Mayonnade a Moselle Tv Dragonnes Mag című műsorának legutóbbi adásában úgy fogalmazott, hogy „arra számítanak, egyik játékosuk érvényes szerződése ellenére elhagyja a Metzet.”

Az Upskill Handball szerint a világbajnok Sarah Bouktitról lehet szó, aki ugyan 2027-ig szerződéssel rendelkezik a francia csapatnál, mégis már a jövő nyáron Győrbe távozhat.

Nagy kérdés, hogy Bouktit esetleges érkezésével mi lesz a jelenlegi beállók (Linn Blohm, Anna Lagerquist és a szülési szabadságát töltő Kari Brattset) sorsa a BL-címvédőnél.

Nem ez lenne az első játékosmozgás a két csapat között, korábban többek között Laura Glauser, Béatrice Edwige, Hatadou Sako, Kristina Jörgensen vagy Bruna de Paula is Metzből érkezett az ETO-hoz. Érdekesség, hogy a legfrissebb hírek szerint Jörgensen Bouktittal ellenkező utat járt be, és idő előtt távozhat a kisalföldi csapattól, és jövő nyáron visszatérhet Metzbe.

 

