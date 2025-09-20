A Manchester United kihasználta az emberelőnyét, és Casemiro butasága ellenére is megverte a Chelsea-t

Legutóbb 12 éve nyert bajnokit az Old Traffordon a Chelsea (Juan Mata góljával 1–0-ra 2013 májusában), amely ezúttal hamar nagy bajba került. Alaposan bekezdett a United, már a 3. percben helyzetbe került, de Bryan Mbeumo fejesét védte Robert Sánchez, majd Patrick Dorgu elől kellett mentenie Reece Jamesnek. Pillanatokkal később emberhátrányba kerültek a „kékek”, Robert Sánchez borzasztóan jött ki a kapujából, és a tizenhatoson kívül térden rúgta a gólhelyzetben kilépő Mbeumót, amiért azonnal megkapta a piros lapot.
Enzo Maresca két játékosát is „beáldozta” (Estevao és Pedro Neto helyett Filip Jörgensen és Tosin Adarabioyo állt be – előbbi a kapuba), de így is hamar kihasználta létszámfölényét az MU. Dorgu fejelte el a labdát, Bruno Fernandes kilépett Trevoh Chalobah mellől, és közelről a hálóba lőtt, majd a hosszas VAR-vizsgálat után kiderült, hogy a válla nem volt előrébb, mint a védő lába, így nem lesről talált be – a portugál középpályás a 100. gólját szerezte a „vörös ördögök” mezében, méghozzá a 200. PL-meccsén. A 21. percben a vendégek olasz menedzsere a harmadik változtatásra is elszánta magát, ráadásul Cole Palmert hozta le, s Andrey Santost küldte be, amivel történelmet írt a Chelsea, mivel a Premier League-ben még egy csapat sem cserélt háromszor ilyen rövid idő alatt.
A 37. percben tovább növelte előnyét a manchesteri gárda, Reece James rúgott gyertyát a tizenhatosán belül, majd Harry Maguire elfejelte a labdát, Casemiro pedig közelről a kapuba bólintott. Azt lehetett érezni, ez akár el is dönthette a mérkőzést, azonban a brazil védekező középpályás tett róla, hogy legyenek még izgalmak a találkozón. Az első félidő ráadásának ötödik percében az ötszörös BL-győztes futballista teljesen feleslegesen visszahúzta Andrey Santost, amiért megkapta a második sárgáját. Kiegyenlítődött a létszám, és egyből fellelkesültek a londoniak, még a szünet előtt Marc Cucurellának megvolt az esélye a szépítésre.
A fordulás után a Chelsea nem esett neki ellenfelének, és hiába birtokolta többet a labdát, azzal nem tudott mit kezdeni. A félidő közepén Wesley Fofana lesről fejelt a kapuba, de ezt leszámítva a vendégcsapat nem volt képes veszélyt okozni a hazai kapu előtt a hajrá elejéig. A 80. percben az első, kaput eltaláló kísérletéből viszont szépítettek a „kékek”, Reece James ívelt be jobbról, Chalobah pedig a kapu bal oldalába fejelt. Bár még a ráadással együtt maradt 17 perc az egyenlítésre, újabb gól már nem született, mivel Andrey Santos lövését blokkolta Manuel Ugarte, így a Chelsea elszenvedte első vereségét a Premier League mostani idényében. 2–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)
Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Később
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|5
|5
|–
|–
|11–5
|+6
|15
|2. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|3. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|4. Crystal Palace
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|5. Bournemouth
|4
|3
|–
|1
|6–5
|+1
|9
|6. Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10–5
|+5
|8
|7. Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|8. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|9. Manchester United
|5
|2
|1
|2
|6–8
|–2
|7
|10. Leeds United
|5
|2
|1
|2
|4–7
|–3
|7
|11. Manchester City
|4
|2
|–
|2
|8–4
|+4
|6
|12. Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|13. Fulham
|4
|1
|2
|1
|3–4
|–1
|5
|14. Brighton & Hove Albion
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|15. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|16. Brentford
|4
|1
|1
|2
|5–7
|–2
|4
|17. Burnley
|5
|1
|1
|3
|5–8
|–3
|4
|18. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|19. Aston Villa
|4
|–
|2
|2
|0–4
|–4
|2
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0