A Manchester United kihasználta az emberelőnyét, és Casemiro butasága ellenére is megverte a Chelsea-t

Legutóbb 12 éve nyert bajnokit az Old Traffordon a Chelsea (Juan Mata góljával 1–0-ra 2013 májusában), amely ezúttal hamar nagy bajba került. Alaposan bekezdett a United, már a 3. percben helyzetbe került, de Bryan Mbeumo fejesét védte Robert Sánchez, majd Patrick Dorgu elől kellett mentenie Reece Jamesnek. Pillanatokkal később emberhátrányba kerültek a „kékek”, Robert Sánchez borzasztóan jött ki a kapujából, és a tizenhatoson kívül térden rúgta a gólhelyzetben kilépő Mbeumót, amiért azonnal megkapta a piros lapot.

Enzo Maresca két játékosát is „beáldozta” (Estevao és Pedro Neto helyett Filip Jörgensen és Tosin Adarabioyo állt be – előbbi a kapuba), de így is hamar kihasználta létszámfölényét az MU. Dorgu fejelte el a labdát, Bruno Fernandes kilépett Trevoh Chalobah mellől, és közelről a hálóba lőtt, majd a hosszas VAR-vizsgálat után kiderült, hogy a válla nem volt előrébb, mint a védő lába, így nem lesről talált be – a portugál középpályás a 100. gólját szerezte a „vörös ördögök” mezében, méghozzá a 200. PL-meccsén. A 21. percben a vendégek olasz menedzsere a harmadik változtatásra is elszánta magát, ráadásul Cole Palmert hozta le, s Andrey Santost küldte be, amivel történelmet írt a Chelsea, mivel a Premier League-ben még egy csapat sem cserélt háromszor ilyen rövid idő alatt.

Chelsea have already made three substitutions against Manchester United. It is the fastest (21 minutes) any team has ever made three subs in a single Premier League match.#MUNCHE pic.twitter.com/qWe4RGvqc4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 20, 2025

A 37. percben tovább növelte előnyét a manchesteri gárda, Reece James rúgott gyertyát a tizenhatosán belül, majd Harry Maguire elfejelte a labdát, Casemiro pedig közelről a kapuba bólintott. Azt lehetett érezni, ez akár el is dönthette a mérkőzést, azonban a brazil védekező középpályás tett róla, hogy legyenek még izgalmak a találkozón. Az első félidő ráadásának ötödik percében az ötszörös BL-győztes futballista teljesen feleslegesen visszahúzta Andrey Santost, amiért megkapta a második sárgáját. Kiegyenlítődött a létszám, és egyből fellelkesültek a londoniak, még a szünet előtt Marc Cucurellának megvolt az esélye a szépítésre.

A fordulás után a Chelsea nem esett neki ellenfelének, és hiába birtokolta többet a labdát, azzal nem tudott mit kezdeni. A félidő közepén Wesley Fofana lesről fejelt a kapuba, de ezt leszámítva a vendégcsapat nem volt képes veszélyt okozni a hazai kapu előtt a hajrá elejéig. A 80. percben az első, kaput eltaláló kísérletéből viszont szépítettek a „kékek”, Reece James ívelt be jobbról, Chalobah pedig a kapu bal oldalába fejelt. Bár még a ráadással együtt maradt 17 perc az egyenlítésre, újabb gól már nem született, mivel Andrey Santos lövését blokkolta Manuel Ugarte, így a Chelsea elszenvedte első vereségét a Premier League mostani idényében. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)

Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)

Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)

Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)

West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)

Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)

Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)

Később

21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United

15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!