Nemzeti Sportrádió

A Manchester United kihasználta az emberelőnyét, és Casemiro butasága ellenére is megverte a Chelsea-t

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.20. 20:40
null
Az MU két gólszerzője: Casemiro és Bruno Fernandes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Manchester United Brentford Fulham Premier League
A Manchester United hazai pályán két piros lapot hozó találkozón 2–1-re megverte a Chelsea-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában.

Legutóbb 12 éve nyert bajnokit az Old Traffordon a Chelsea (Juan Mata góljával 1–0-ra 2013 májusában), amely ezúttal hamar nagy bajba került. Alaposan bekezdett a United, már a 3. percben helyzetbe került, de Bryan Mbeumo fejesét védte Robert Sánchez, majd Patrick Dorgu elől kellett mentenie Reece Jamesnek. Pillanatokkal később emberhátrányba kerültek a „kékek”, Robert Sánchez borzasztóan jött ki a kapujából, és a tizenhatoson kívül térden rúgta a gólhelyzetben kilépő Mbeumót, amiért azonnal megkapta a piros lapot.

Robert Sánchez (zöldben) nehéz helyzetbe hozta csapatát (Fotó: Getty Images)

Enzo Maresca két játékosát is „beáldozta” (Estevao és Pedro Neto helyett Filip Jörgensen és Tosin Adarabioyo állt be – előbbi a kapuba), de így is hamar kihasználta létszámfölényét az MU. Dorgu fejelte el a labdát, Bruno Fernandes kilépett Trevoh Chalobah mellől, és közelről a hálóba lőtt, majd a hosszas VAR-vizsgálat után kiderült, hogy a válla nem volt előrébb, mint a védő lába, így nem lesről talált be – a portugál középpályás a 100. gólját szerezte a „vörös ördögök” mezében, méghozzá a 200. PL-meccsén. A 21. percben a vendégek olasz menedzsere a harmadik változtatásra is elszánta magát, ráadásul Cole Palmert hozta le, s Andrey Santost küldte be, amivel történelmet írt a Chelsea, mivel a Premier League-ben még egy csapat sem cserélt háromszor ilyen rövid idő alatt.

A 37. percben tovább növelte előnyét a manchesteri gárda, Reece James rúgott gyertyát a tizenhatosán belül, majd Harry Maguire elfejelte a labdát, Casemiro pedig közelről a kapuba bólintott. Azt lehetett érezni, ez akár el is dönthette a mérkőzést, azonban a brazil védekező középpályás tett róla, hogy legyenek még izgalmak a találkozón. Az első félidő ráadásának ötödik percében az ötszörös BL-győztes futballista teljesen feleslegesen visszahúzta Andrey Santost, amiért megkapta a második sárgáját. Kiegyenlítődött a létszám, és egyből fellelkesültek a londoniak, még a szünet előtt Marc Cucurellának megvolt az esélye a szépítésre.

Casemiro fontos gólt szerzett, majd jókora butaságot csinált a két sárga lap begyűjtésével, de így is nyerni tudott a United (Fotó: Getty Images)

A fordulás után a Chelsea nem esett neki ellenfelének, és hiába birtokolta többet a labdát, azzal nem tudott mit kezdeni. A félidő közepén Wesley Fofana lesről fejelt a kapuba, de ezt leszámítva a vendégcsapat nem volt képes veszélyt okozni a hazai kapu előtt a hajrá elejéig. A 80. percben az első, kaput eltaláló kísérletéből viszont szépítettek a „kékek”, Reece James ívelt be jobbról, Chalobah pedig a kapu bal oldalába fejelt. Bár még a ráadással együtt maradt 17 perc az egyenlítésre, újabb gól már nem született, mivel Andrey Santos lövését blokkolta Manuel Ugarte, így a Chelsea elszenvedte első vereségét a Premier League mostani idényében. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Manchester United–Chelsea 2–1 (Bruno Fernandes 14., Casemiro 37., ill. Chalobah 80.)
Kiállítva: Casemiro (45+5.), ill. R. Sánchez (5.)
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Később
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool5511–5+615
  2. Tottenham531110–3+710
  3. Arsenal4319–1+89
  4. Crystal Palace5236–2+49
  5. Bournemouth4316–5+19
  6. Chelsea522110–5+58
  7. Sunderland42115–3+27
  8. Everton52126–5+17
  9. Manchester United52126–8–27
10. Leeds United52124–7–37
11. Manchester City4228–4+46
12. Newcastle41213–305
13. Fulham41213–4–15
14. Brighton & Hove Albion51226–8–25
15. Nottingham Forest51225–9–45
16. Brentford41125–7–24
17. Burnley51135–8–34
18. West Ham5145–13–83
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

Chelsea Manchester United Brentford Fulham Premier League
Legfrissebb hírek

Arne Slot: Szoboszlai, Van Dijk és Szalah nem játszanak kedden a Southampton ellen

Angol labdarúgás
4 órája

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Spurs; a Wolverhampton az ötödik bajnokiját is elveszítette

Angol labdarúgás
4 órája

Ezúttal nem adta le kétgólos előnyét a Liverpool, 101. alkalommal verte meg az Evertont

Angol labdarúgás
7 órája

Arne Slot: Nem szerencsés, hogy kétgólos előnyöket adunk le

Angol labdarúgás
14 órája

Vlahovics csak a legjobbakhoz igazolna, de ki fizet érte eleget?

Olasz labdarúgás
Tegnap, 10:51

Áradoznak a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól – elképesztő, milyen méltatásokat kap a 100. meccse után

Angol labdarúgás
2025.09.18. 17:16

A Chelsea edzője a BL-vereség után: „Pirosat csak akkor adunk, ha vér folyik?”

Bajnokok Ligája
2025.09.18. 09:31

Rekordbevétel ellenére is jókora veszteséggel zárta a 2024–2025-ös idényt a Manchester United

Angol labdarúgás
2025.09.17. 17:43
Ezek is érdekelhetik