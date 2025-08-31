Nemzeti Sportrádió

Haaland betalált a jubileumi meccsén, de a Brighton legyőzte a Manchester Cityt!

2025.08.31. 17:04
Fotó: Getty Images
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 3. fordulójában a Brighton meglepetésre 2–1-re legyőzte a Manchester Cityt, míg a 84 percen át gól nélküli Nottingham Forest–West Ham United meccset a vendégek 3–0-ra megnyerték.

 

Az 5. percben a brightonos Diego Gómezt ápolni kellett a meccs elején, miután Bernardo Silva rátaposott a bokájára. A City-játékos még csak lapot sem kapott. A 9. percben Erling Haaland ziccerbe került, de nagyon gyengén lőtte meg a labdát, amely így pontosan Bart Verbruggenhez „vánszorgott”.

A 34. perc már nem volt mese, a vendégek gyakorlatilag keresztülpasszírozták a labdát a hazaiak védelmén, majd Omar Marmus passza után Haalandnak csak be kellett pöccintenie a labdát.

Haaland a 100. Premier League-meccsén lépett pályára, és ez volt a 88. gólja. Érdekesség, hogy ez kettővel több, mint amit a Brighton teljes csapata elért története első 100 PL-meccsét nézve (86).

Ez volt az egyetlen gól az első félidőben, ám a Man. City sokkal jobban futballozott. Hét kapura lövésből három eltalálta a kaput, míg a Brighton csak egyszer próbálkozott. Minderre rájött a City 63 százalékos labdabirtoklása is.

A második félidőben feljavult a Brighton játéka, Fabian Hürzeler csapata jóval erősebb támadójátékot mutatott be, aminek meg is lett az eredménye. A 60. percben csereként beállt a korábban a manchesterieket is erősítő James Milner, és hét perccel később büntetőből egyenlített. Milner 39 évesen és 239 naposan talált be, ezzel a PL történetének második legidősebb gólszerzője lett Teddy Sheringham után (40 év 268 nap.)

Milner, aki a Liverpoolból érkezett a Brightonhoz, Diogo Jota klasszikus gólörömével ünnepelt.

A végső csapás még hátravolt Pep Guardiola együttesének: a szintén a padról beszálló német Brajan Gruda a 89. percben vezetéshez juttatta a hazaiakat.

A hétperces hosszabbításban már nem esett több gól, így a Brighton meglepetésre 2–1-es győzelmet aratott. A hazaiak az első győzelmüket szerezték meg a mostani idényben, míg a Manchester City már másodszor kapott ki.

Nottingham Forest–West Ham United

Különleges mérkőzés volt, hiszen kis túlzással jó ideig semmi sem történt. A 84. percig nem született gól a mérkőzésen, ám utána három is! A vendégek először a 84. percben találtak be Jared Bowen révén, majd Lucas Paquetá (11-esből) és Callum Wilson is eredményes volt. A 91. percben már 0–3 állt az eredményjelzőn, ez is maradt a vége, a Ferencváros leendő Európa-liga-ellenfele sokkoló vereséget szenvedett hazai pályán.

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1 (J. Milner 67. – 11-esből, ill. Haaland 34.)
Nottingham Forest–West Ham United 0–3 (Bowen 84., Paquetá 88. – 11-esből, C. Wilson 90+1.)
Liverpool–Arsenal 1–0 (Szoboszlai 83.)
Aston Villa–Crystal Palace 0–3 (Mateta 23., Guéhi 68., Sarr 78.)
Szombaton játszották
Chelsea–Fulham 2–0
Leeds United–Newcastle United 0–0
Manchester United–Burnley 3–2
Sunderland–Brentford 2–1
Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool338–4+49
2. Chelsea3217–1+67
3. Arsenal3216–1+56
4. Tottenham3215–1+46
5. Sunderland3215–3+26
5. Everton3215–3+26
7. Bournemouth3214–406
8. Crystal Palace3124–1+35
9. Manchester United31114–404
10. Nottingham Forest31114–5–14
11. Brighton & Hove Albion31113–4–14
12. Leeds United31111–5–44
13. Manchester City3125–4+13
14. Burnley3124–6–23
15. Brentford3123–5–23
16. West Ham3124–8–43
17. Newcastle3212–3–12
18. Fulham3212–4–22
19. Aston Villa3120–4–41
20. Wolverhampton332–8–60

 

 

