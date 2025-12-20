Nemzeti Sportrádió

Egy gól elég volt az Everton ellen, az Arsenal ismét vezeti az angol tabellát

K. Zs.K. Zs.
2025.12.20. 23:05
Viktor Gyökeres tizenegyese győzelmet ért az Arsenalnak (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal 1–0-ra győzött az Everton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulójának szombati játéknapján, és visszavette a tabella első helyét. A másik késő esti mérkőzésen a Leeds United váratlanul simán verte meg a Crystal Palace-t (4–1).

Everton–Arsenal 0–1. Kezdettől jelentős fölényben futballozott az Arsenal, és az első félidő derekán, egy kezezés miatt megítélt tizenegyesből Viktor Gyökeres meg is szerezte a vezetést. A szünet után felpörgött az addig szinte kizárólag a védekezésre összpontosító Everton, játékosai kétszer is tizenegyest reklamáltak, de a VAR-szoba egyik szituációnál sem hívta ki a játékvezetőt. Az „ágyúsok” idővel ismét kézbe vették az irányítást, Leandro Trossard kapufát lőtt, és bár a hazaiak kitartóan vadászgattak az esetleges elpasszolt labdákra, nem volt valós esélyük az egyenlítésre.

Leeds–Crystal Palace 4–1. Egy korábbi Everton-játékosnak, Dominic Calvert-Lewinnak sokkal jobb napja volt: a nyáron Leedsbe szerződő csatár előbb egy kipattanót vágott be a londoniak kapujába, majd az első félidő ráadásában fejjel is betalált. Calvert-Lewin remek formában van, sorozatban az ötödik bajnokiján szerzett gólt (egészen 2020 novemberéig kell visszalapoznunk, hogy az előző Premier League-dupláját megtaláljuk). A második félidőben Ethan Ampadu is betalált, és a két napja még Konferencialiga-meccset játszó, nagy küzdő Palace-ban ezúttal csak a szépítéshez volt meg a kellő energia. Az utolsó szó Anton Staché volt, a német légiós szabadrúgásból a negyedik gólt is megtermelte – a hazaiak immár négy forduló óta veretlenek.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)
Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)
Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)

Angol labdarúgás
4 órája

Parázs hangulatú, kiállításokkal tarkított meccset nyert meg a Liverpool a Tottenham otthonában

Szoboszlai Dominik begyűjtötte ötödik sárga lapját, Kerkez Milos végig a pályán volt. A hazaiak kettős emberhátrányban fejezték be a találkozót.

Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

17

12

3

2

31–10

+21

39

  2. Manchester City

17

12

1

4

41–16

+25

37

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8

33

  4. Chelsea

17

8

5

4

29–17

+12

29

  5. Liverpool

17

9

2

6

28–25

+3

29

  6. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2

27

  7. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5

26

  8. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4

26

  9. Brighton & Hove Albion

17

6

6

5

25–23

+2

24

10. Everton

17

7

3

7

18–20

–2

24

11. Newcastle

17

6

5

6

23–22

+1

23

12. Brentford

17

7

2

8

24–25

–1

23

13. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

14. Bournemouth

17

5

7

5

26–29

–3

22

15. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3

20

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8

18

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10

16

18. West Ham

17

3

4

10

19–35

–16

13

19. Burnley

17

3

2

12

19–34

–15

11

20. Wolverhampton

17

2

15

9–37

–28

2

 

 

