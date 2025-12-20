Egy gól elég volt az Everton ellen, az Arsenal ismét vezeti az angol tabellát
Everton–Arsenal 0–1. Kezdettől jelentős fölényben futballozott az Arsenal, és az első félidő derekán, egy kezezés miatt megítélt tizenegyesből Viktor Gyökeres meg is szerezte a vezetést. A szünet után felpörgött az addig szinte kizárólag a védekezésre összpontosító Everton, játékosai kétszer is tizenegyest reklamáltak, de a VAR-szoba egyik szituációnál sem hívta ki a játékvezetőt. Az „ágyúsok” idővel ismét kézbe vették az irányítást, Leandro Trossard kapufát lőtt, és bár a hazaiak kitartóan vadászgattak az esetleges elpasszolt labdákra, nem volt valós esélyük az egyenlítésre.
Leeds–Crystal Palace 4–1. Egy korábbi Everton-játékosnak, Dominic Calvert-Lewinnak sokkal jobb napja volt: a nyáron Leedsbe szerződő csatár előbb egy kipattanót vágott be a londoniak kapujába, majd az első félidő ráadásában fejjel is betalált. Calvert-Lewin remek formában van, sorozatban az ötödik bajnokiján szerzett gólt (egészen 2020 novemberéig kell visszalapoznunk, hogy az előző Premier League-dupláját megtaláljuk). A második félidőben Ethan Ampadu is betalált, és a két napja még Konferencialiga-meccset játszó, nagy küzdő Palace-ban ezúttal csak a szépítéshez volt meg a kellő energia. Az utolsó szó Anton Staché volt, a német légiós szabadrúgásból a negyedik gólt is megtermelte – a hazaiak immár négy forduló óta veretlenek.
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)
Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
Parázs hangulatú, kiállításokkal tarkított meccset nyert meg a Liverpool a Tottenham otthonában
Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
17
12
3
2
31–10
+21
39
|2. Manchester City
17
12
1
4
41–16
+25
37
|3. Aston Villa
16
10
3
3
25–17
+8
33
|4. Chelsea
17
8
5
4
29–17
+12
29
|5. Liverpool
17
9
2
6
28–25
+3
29
|6. Sunderland
17
7
6
4
19–17
+2
27
|7. Crystal Palace
16
7
5
4
20–15
+5
26
|8. Manchester United
16
7
5
4
30–26
+4
26
|9. Brighton & Hove Albion
17
6
6
5
25–23
+2
24
|10. Everton
17
7
3
7
18–20
–2
24
|11. Newcastle
17
6
5
6
23–22
+1
23
|12. Brentford
17
7
2
8
24–25
–1
23
|13. Tottenham
17
6
4
7
26–23
+3
22
|14. Bournemouth
17
5
7
5
26–29
–3
22
|15. Fulham
16
6
2
8
23–26
–3
20
|16. Nottingham Forest
16
5
3
8
17–25
–8
18
|17. Leeds United
16
4
4
8
20–30
–10
16
|18. West Ham
17
3
4
10
19–35
–16
13
|19. Burnley
17
3
2
12
19–34
–15
11
|20. Wolverhampton
17
–
2
15
9–37
–28
2