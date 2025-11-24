Megpofozta a saját csapattársát az Everton játékosa, kiállították, de csapata így is megverte az MU-t

A mérkőzés elején meghökkentő jelenetsoroknak lehettünk szemtanúi: Idrissa Gueyé rosszul passzolt Michael Keane felé az Everton tizenhatosán belül, aminek köszönhetően Bruno Fernandes helyzetbe került. Bár nem született gól, Keane számonkérte Gueyét. A két játékos heves vitába keveredett, majd a szenegáli arcon ütötte az írt, amiért a játékvezető a 13. percben azonnali piros lapot mutatott fel neki.

Gueyét ezután több csapattársa, Jordan Pickford és Iliman Ndiayé is kénytelen volt lefogni, hogy ne próbálja folytatni a vitát Keane-nel.

Az Everton az emberhátrány ellenére a 29. percben vezetést szerzett a Manhester United otthonában, majd Jordan Pickford hatalmas védéseinek is köszönhetően megtartotta előnyét a lefújásig. 0–1

Rúben Amorim napra pontosan egy évvel az első MU-meccse (1–1 az Ipswich ellen) után vereséggel zárt, David Moyes pedig négy döntetlen és 13 vereség után a 18. nekifutásra győzött ellenfélként PL-meccsen az Old Traffordon.

Fotó: Getty Images

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Manchester United–Everton 0–1 (Dewsbury-Hall 29.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Vasárnap játszották

Leeds United–Aston Villa 1–2 (L. Nmecha 8., ill. Rogers 48., 75.)

Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (Trossard 36., Eze 41., 46., 76., ill. Richarlison 55.)

Szombaton játszották

Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)

AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)

Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)

Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)

Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)

Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)