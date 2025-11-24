Megpofozta a saját csapattársát az Everton játékosa, kiállították, de csapata így is megverte az MU-t
A mérkőzés elején meghökkentő jelenetsoroknak lehettünk szemtanúi: Idrissa Gueyé rosszul passzolt Michael Keane felé az Everton tizenhatosán belül, aminek köszönhetően Bruno Fernandes helyzetbe került. Bár nem született gól, Keane számonkérte Gueyét. A két játékos heves vitába keveredett, majd a szenegáli arcon ütötte az írt, amiért a játékvezető a 13. percben azonnali piros lapot mutatott fel neki.
Gueyét ezután több csapattársa, Jordan Pickford és Iliman Ndiayé is kénytelen volt lefogni, hogy ne próbálja folytatni a vitát Keane-nel.
Az Everton az emberhátrány ellenére a 29. percben vezetést szerzett a Manhester United otthonában, majd Jordan Pickford hatalmas védéseinek is köszönhetően megtartotta előnyét a lefújásig. 0–1
Rúben Amorim napra pontosan egy évvel az első MU-meccse (1–1 az Ipswich ellen) után vereséggel zárt, David Moyes pedig négy döntetlen és 13 vereség után a 18. nekifutásra győzött ellenfélként PL-meccsen az Old Traffordon.
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Everton 0–1 (Dewsbury-Hall 29.)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Vasárnap játszották
Leeds United–Aston Villa 1–2 (L. Nmecha 8., ill. Rogers 48., 75.)
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (Trossard 36., Eze 41., 46., 76., ill. Richarlison 55.)
Szombaton játszották
Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
|1. Arsenal
12
9
2
1
24–6
+18
29
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
12
7
1
4
24–10
+14
22
|4. Aston Villa
12
6
3
3
15–11
+4
21
|5. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|6. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|7. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|8. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|9. Tottenham
12
5
3
4
20–14
+6
18
|10. Manchester United
12
5
3
4
19–19
0
18
|11. Everton
12
5
3
4
13–13
0
18
|12. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|13. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|14. Newcastle
12
4
3
5
13–15
–2
15
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
12
3
2
7
11–22
–11
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2
t