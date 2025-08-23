Gyökeres megszerezte első góljait az Arsenalban, a Leeds egy ötöst kapott az Emiratesben

Az Arsenal fél órával a kezdőrúgás előtt jelentette be, hogy szerződtette a Crystal Palace-tól Eberechi Ezét, aki a sérült Kai Havertz pótlására érkezett 67.5 millió fontért. Persze a 27 esztendős támadó középpályás a meccskeretbe még nem került be, egyelőre nélküle kellett jól teljesítenie a londoni gárdának. Az első fél órában nem tudtak betalálni az „ágyúsok”, pedig Viktor Gyökeres előtt ott volt a lehetőség a 15. percben, azonban a kapu mellé lőtt, míg nem sokkal később a Leeds veszélyeztetett, Pascal Struijk fejesét kellett bravúrral védenie David Rayának. A 34. perc hozta meg az áttörést a fővárosi csapatnak, Jurriën Timber csúsztatott a bal alsóba Declan Rice szöglete után. Annak viszont nem örülhetett Mikel Arteta, hogy Martin Ödegaard vállsérülés miatt cserét kért – a csapatkapitányt Ethan Nwaneri váltotta. Az eredmény ellenben megnyugtatóvá vált a szünet előtt, mivel Timber passzából Bukayo Saka éles szögből a léc alá lőtt, aki így már 71 gólnál és 71 gólpassznál jár a klub színeiben.

A szünet után Gyökeres lépett ki Riccardo Calafiori indításával, majd kilenc méterről a jobb alsóba lőtt, amivel megszerezte első arsenalos gólját tétmérkőzésen. Nem sokkal később Timber talált be ismét, ezúttal egy szöglet utáni kavarodásnál volt résen, viszont a két találat között ismét főhetett a londoni együttes baszk menedzserének feje, mert Saka hiába kapta meg a csapatkapitányi karszalagot korábban, át kellett adnia, sérülés miatt őt is kénytelen volt lecserélni a 43 esztendős szakvezető. A találkozó utolsó fél órája nem sok izgalmat hozott már, de az újabb kapott gólt nem úszták meg a vendégek, mivel a 95. percben Gyökeres tizenegyesből a kapu jobb oldalába vágta a labdát. A Leeds United 2003. május 4-én verte meg utoljára az Arsenalt (3–2-re), s ezt a rossz sorozatot ezúttal sem sikerült megszakítania, immár 15 meccse veretlenek ellenfelükkel szemben az .„ágyúsok”.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)

Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)

Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)

Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest

15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)