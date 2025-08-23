Gyökeres megszerezte első góljait az Arsenalban, a Leeds egy ötöst kapott az Emiratesben

Az Arsenal fél órával a kezdőrúgás előtt jelentette be, hogy szerződtette a Crystal Palace-tól Eberechi Ezét, aki a sérült Kai Havertz pótlására érkezett 67.5 millió fontért. Persze a 27 esztendős támadó középpályás a meccskeretbe még nem került be, egyelőre nélküle kellett jól teljesítenie a londoni gárdának. Az első fél órában nem tudtak betalálni az „ágyúsok”, pedig Viktor Gyökeres előtt ott volt a lehetőség a 15. percben, azonban a kapu mellé lőtt, míg nem sokkal később a Leeds veszélyeztetett, Pascal Struijk fejesét kellett bravúrral védenie David Rayának. A 34. perc hozta meg az áttörést a fővárosi csapatnak, Jurriën Timber csúsztatott a bal alsóba Declan Rice szöglete után. Annak viszont nem örülhetett Mikel Arteta, hogy Martin Ödegaard vállsérülés miatt cserét kért – a csapatkapitányt Ethan Nwaneri váltotta. Az eredmény ellenben megnyugtatóvá vált a szünet előtt, mivel Timber passzából Bukayo Saka éles szögből a léc alá lőtt, aki így már 71 gólnál és 71 gólpassznál jár a klub színeiben.
A szünet után Gyökeres lépett ki Riccardo Calafiori indításával, majd kilenc méterről a jobb alsóba lőtt, amivel megszerezte első arsenalos gólját tétmérkőzésen. Nem sokkal később Timber talált be ismét, ezúttal egy szöglet utáni kavarodásnál volt résen, viszont a két találat között ismét főhetett a londoni együttes baszk menedzserének feje, mert Saka hiába kapta meg a csapatkapitányi karszalagot korábban, át kellett adnia, sérülés miatt őt is kénytelen volt lecserélni a 43 esztendős szakvezető. A találkozó utolsó fél órája nem sok izgalmat hozott már, de az újabb kapott gólt nem úszták meg a vendégek, mivel a 95. percben Gyökeres tizenegyesből a kapu jobb oldalába vágta a labdát. A Leeds United 2003. május 4-én verte meg utoljára az Arsenalt (3–2-re), s ezt a rossz sorozatot ezúttal sem sikerült megszakítania, immár 15 meccse veretlenek ellenfelükkel szemben az .„ágyúsok”.
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|6–0
|+6
|6
|Tottenham
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|3. Chelsea
|2
|1
|1
|–
|5–1
|+4
|4
|4. Manchester City
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|Liverpool
|1
|1
|–
|–
|4–2
|+2
|3
|6. Nottingham Forest
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|7. Sunderland
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|8. Bournemouth
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|9. Burnley
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|Brentford
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|11. Leeds United
|2
|1
|–
|1
|1–5
|–4
|3
|12. Fulham
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Brighton & Hove Albion
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|14. Newcastle
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|Crystal Palace
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|16. Aston Villa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|17. Manchester United
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Everton
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|19. Wolverhampton
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0