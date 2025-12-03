Tovább botladozik a Liverpool, nem tudta megverni a Sunderlandet

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell
LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot
SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris
Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)
A főnixmadárként feltámadó Sunderland érkezett szerda este az Anfieldbe hírhedten kemény szurkolótáborával együtt, noha az újjászületés a Liverpoolra is ráfér(ne) mostanság. A hatszoros angol bajnok vendégek nem is olyan rég még a harmadosztályban senyvedtek, most viszont friss feljutóként remekül szerepelnek a Premier League-ben, a Liverpool pedig vasárnap szakította meg borzalmas sorozatát (kilenc vereség az ezt megelőző tizenkét mérkőzésen minden frontot számolva).
A hétközi esti találkozók néha kevesebb szurkolót mozgatnak meg, most azonban teljes volt a készültség Liverpoolban, mert épp az újdonsült élvonalbeli jelenlét, no meg a (romos állapotban lévő) címvédő vonzereje miatt minden vendégjegy elkelt pillanatok alatt. A hazaiaktól hermetikusan elzárt sunderlandi drukkerek végül mindenféle atrocitás nélkül jutottak be a stadionba, ahol aztán már a csapatok kerültek reflektorfénybe, és a legtöbb figyelem Mohamed Szalahra irányult, aki a bajnokságban most először nem került be hazai környezetben a kezdőcsapatba, és úgy foglalt helyet a kispadon tetőtől talpig bebugyolálva, mint egy egyiptomi múmia. Kimaradt Kerkez Milos is, viszont Szoboszlai Dominik ismét a középpályán kapott helyet, és – csakúgy, mint a vasárnapi West Ham elleni bajnokin – Joe Gomez kezdett a jobb oldali szárnyvédő helyén.
Tíz perce sem tartott a mérkőzés, amikor Szoboszlai Dominik lövésre vállalkozott, erősen megcélozta a kaput, de a labda középre tartott, így nem okozott gondot az idény felfedezettjének, a 22 éves Robin Roefsnak. A magyar válogatott játékosa nem sokkal később Florian Wirtz előtt teremtett nagy helyzetet, de a Sunderland holland kapusa bravúrral menteni tudott, így ekkor nem született meg a német első Premier League-gólja. A vendégek sem csak védekeztek: Tari Hume huszonöt méterről lőtt, Alisson beleért a labdába, amely így a lécen csattant.
A szünet után mezőnyfölénybe került a hazai gárda, de a belga-marokkói Chemsdine Talbi huszonöt méterről eleresztett lövése után a labda utat talált a jobb sarokba. A Liverpool rákapcsolt, beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült egyenlíteni: Szoboszlai Dominik letámadása után Curtis Jones szerzett labdát, Florian Wirtzhez passzolt, aki átcselezte magát a védőkön, majd lőtt – a labda Nordi Mukielén megpattanva a hálóba vágódott! A nyáron 100 millió fontért vásárolt német első gólját szerezhette volna meg a Liverpoolban – először az ő nevét is írták a mérkőzés jegyzőkönyvébe, de végül is öngólnak könyvelték el a találatot.
Ezzel együtt a liverpooli krízis tovább tart. 1–1
|1. Arsenal
|14
|10
|3
|1
|27–7
|+20
|33
|2. Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32–16
|+16
|28
|3. Aston Villa
|14
|8
|3
|3
|20–14
|+6
|27
|4. Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25–15
|+10
|24
|5. Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18–11
|+7
|23
|6. Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|7. Brighton & Hove Albion
|14
|6
|4
|4
|24–20
|+4
|22
|8. Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21–21
|0
|22
|9. Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21–20
|+1
|21
|10. Everton
|14
|6
|3
|5
|15–17
|–2
|21
|11. Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23–18
|+5
|19
|12. Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19–18
|+1
|19
|13. Brentford
|14
|6
|1
|7
|21–22
|–1
|19
|14. Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21–24
|–3
|19
|15. Fulham
|14
|5
|2
|7
|19–22
|–3
|17
|16. Nottingham Forest
|14
|4
|3
|7
|14–22
|–8
|15
|17. Leeds United
|14
|4
|2
|8
|16–26
|–10
|14
|18. West Ham
|13
|3
|2
|8
|15–27
|–12
|11
|19. Burnley
|14
|3
|1
|10
|15–28
|–13
|10
|20. Wolverhampton
|14
|–
|2
|12
|7–29
|–22
|2