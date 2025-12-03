Nemzeti Sportrádió

Tovább botladozik a Liverpool, nem tudta megverni a Sunderlandet

2025.12.03. 20:54
Szoboszlaiéknak be kellett érniük egy ponttal (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó Premier League 14. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Sunderlanddel.

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell
LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot
SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris
Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)

A főnixmadárként feltámadó Sunderland érkezett szerda este az Anfieldbe hírhedten kemény szurkolótáborával együtt, noha az újjászületés a Liverpoolra is ráfér(ne) mostanság. A hatszoros angol bajnok vendégek nem is olyan rég még a harmadosztályban senyvedtek, most viszont friss feljutóként remekül szerepelnek a Premier League-ben, a Liverpool pedig vasárnap szakította meg borzalmas sorozatát (kilenc vereség az ezt megelőző tizenkét mérkőzésen minden frontot számolva).

A hétközi esti találkozók néha kevesebb szurkolót mozgatnak meg, most azonban teljes volt a készültség Liverpoolban, mert épp az újdonsült élvonalbeli jelenlét, no meg a (romos állapotban lévő) címvédő vonzereje miatt minden vendég­jegy elkelt pillanatok alatt. A hazaiaktól hermetikusan elzárt sunderlandi drukkerek végül mindenféle atrocitás nélkül jutottak be a stadionba, ahol aztán már a csapatok kerültek reflektorfénybe, és a legtöbb figyelem Mohamed Szalahra irányult, aki a bajnokságban most először nem került be hazai környezetben a kezdőcsapatba, és úgy foglalt helyet a kispadon tetőtől talpig bebugyolálva, mint egy egyiptomi múmia. Kimaradt Kerkez Milos is, viszont Szobosz­lai Dominik ismét a középpályán kapott helyet, és – csakúgy, mint a vasárnapi West Ham elleni bajnokin – Joe Gomez kezdett a jobb oldali szárnyvédő helyén.

Tíz perce sem tartott a mérkőzés, amikor Szoboszlai Dominik lövésre vállalkozott, erősen megcélozta a kaput, de a labda középre tartott, így nem okozott gondot az idény felfedezettjének, a 22 éves Robin Roefsnak. A magyar válogatott játékosa nem sokkal később Florian Wirtz előtt teremtett nagy helyzetet, de a Sunderland holland kapusa bravúrral menteni tudott, így ekkor nem született meg a német első Premier League-gólja. A vendégek sem csak védekeztek: Tari Hume huszonöt méterről lőtt, Alisson beleért a labdába, amely így a lécen csattant.

A szünet után mezőnyfölénybe került a hazai gárda, de a belga-marokkói Chemsdine Talbi huszonöt méterről eleresztett lövése után a labda utat talált a jobb sarokba. A Liverpool rákapcsolt, beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült egyenlíteni: Szoboszlai Dominik letámadása után Curtis Jones szerzett labdát, Florian Wirtzhez passzolt, aki átcselezte magát a védőkön, majd lőtt – a labda Nordi Mukielén megpattanva a hálóba vágódott! A nyáron 100 millió fontért vásárolt német első gólját szerezhette volna meg a Liverpoolban – először az ő nevét is írták a mérkőzés jegyzőkönyvébe, de végül is öngólnak könyvelték el a találatot.

Ezzel együtt a liverpooli krízis tovább tart. 1–1

1. Arsenal14103127–7+2033
2. Manchester City1491432–16+1628
3. Aston Villa1483320–14+627
4. Chelsea1473425–15+1024
5. Crystal Palace1465318–11+723
6. Sunderland1465318–14+423
7. Brighton & Hove Albion1464424–20+422
8. Liverpool1471621–21022
9. Manchester United1363421–20+121
10. Everton1463515–17–221
11. Tottenham1454523–18+519
12. Newcastle1454519–18+119
13. Brentford1461721–22–119
14. Bournemouth1454521–24–319
15. Fulham1452719–22–317
16. Nottingham Forest1443714–22–815
17. Leeds United1442816–26–1014
18. West Ham1332815–27–1211
19. Burnley14311015–28–1310
20. Wolverhampton142127–29–222
AZ ÁLLÁS

 

 

