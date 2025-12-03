Tovább botladozik a Liverpool, nem tudta megverni a Sunderlandet

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell

LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot

SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris

Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)

A főnixmadárként feltámadó Sunderland érkezett szerda este az Anfieldbe hírhedten kemény szurkolótáborával együtt, noha az újjászületés a Liverpoolra is ráfér(ne) mostanság. A hatszoros angol bajnok vendégek nem is olyan rég még a harmadosztályban senyvedtek, most viszont friss feljutóként remekül szerepelnek a Premier League-ben, a Liverpool pedig vasárnap szakította meg borzalmas sorozatát (kilenc vereség az ezt megelőző tizenkét mérkőzésen minden frontot számolva).

A hétközi esti találkozók néha kevesebb szurkolót mozgatnak meg, most azonban teljes volt a készültség Liverpoolban, mert épp az újdonsült élvonalbeli jelenlét, no meg a (romos állapotban lévő) címvédő vonzereje miatt minden vendég­jegy elkelt pillanatok alatt. A hazaiaktól hermetikusan elzárt sunderlandi drukkerek végül mindenféle atrocitás nélkül jutottak be a stadionba, ahol aztán már a csapatok kerültek reflektorfénybe, és a legtöbb figyelem Mohamed Szalahra irányult, aki a bajnokságban most először nem került be hazai környezetben a kezdőcsapatba, és úgy foglalt helyet a kispadon tetőtől talpig bebugyolálva, mint egy egyiptomi múmia. Kimaradt Kerkez Milos is, viszont Szobosz­lai Dominik ismét a középpályán kapott helyet, és – csakúgy, mint a vasárnapi West Ham elleni bajnokin – Joe Gomez kezdett a jobb oldali szárnyvédő helyén.

Tíz perce sem tartott a mérkőzés, amikor Szoboszlai Dominik lövésre vállalkozott, erősen megcélozta a kaput, de a labda középre tartott, így nem okozott gondot az idény felfedezettjének, a 22 éves Robin Roefsnak. A magyar válogatott játékosa nem sokkal később Florian Wirtz előtt teremtett nagy helyzetet, de a Sunderland holland kapusa bravúrral menteni tudott, így ekkor nem született meg a német első Premier League-gólja. A vendégek sem csak védekeztek: Tari Hume huszonöt méterről lőtt, Alisson beleért a labdába, amely így a lécen csattant.

A szünet után mezőnyfölénybe került a hazai gárda, de a belga-marokkói Chemsdine Talbi huszonöt méterről eleresztett lövése után a labda utat talált a jobb sarokba. A Liverpool rákapcsolt, beszorította ellenfelét a kapuja elé, és sikerült egyenlíteni: Szoboszlai Dominik letámadása után Curtis Jones szerzett labdát, Florian Wirtzhez passzolt, aki átcselezte magát a védőkön, majd lőtt – a labda Nordi Mukielén megpattanva a hálóba vágódott! A nyáron 100 millió fontért vásárolt német első gólját szerezhette volna meg a Liverpoolban – először az ő nevét is írták a mérkőzés jegyzőkönyvébe, de végül is öngólnak könyvelték el a találatot.

Ezzel együtt a liverpooli krízis tovább tart. 1–1