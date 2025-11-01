Nemzeti Sportrádió

Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin

2025.11.01. 20:36
Joao Pedro több helyzetet is elszórakozott, de a legnagyobbat beverte – ezzel nyert a Chelsea (Fotó: Getty Images)
Chelsea Tottenham Hotspur Premier League
A Chelsea 1–0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójában.

Nem indult valami jól a mérkőzés a „sarkantyúsok” számára, Lucas Bergvallt ugyanis már a hetedik percben le kellett cserélni agyrázkódás gyanújával, miután Enzo Fernández közvetlen közelről bombázta az arcába a labdát (természetesen nem szándékosan). A meccs első komoly helyzete a vendégek előtt adódott: Porro balul elsülő felszabadítási kísérlete után Joao Pedro került ziccerbe, de Vicario bravúrral mentette meg csapatát a kapott góltól.  

A 34. percben már az olasz kapus sem tudta kihúzni védelmét a csávából – ezúttal Van de Ven szórta el a labdát, és a Chelsea brazil centere másodjára már kihasználta a lehetőséget. Ezt követően a Joao Pedro-Vicario párharc harmadik felvonása következett, amit az olasz nyert, majd (a Tottenham első értékelhető helyzetét jegyezve) Kudus adott munkát Sáncheznek a szünet előtt.

Thomas Frank együttese a fordulás után sem találta a fogást a kékmezeseken, ellenben a Chelsea nem tudta bevinni a kegyelemdöfést. Vicario meccsben tartotta ugyan a Tottenhamet, de a fehérmezesek látványosan szenvedtek, amikor náluk volt a labda – maradt az egygólos vendég siker, így a Chelsea pontszámban utolérte szombati ellenfelét a tabellán. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ 
Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., Diallo 81.)
Később
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal1081118–3+15 25 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Tottenham1052317–8+9 17 
4. Chelsea1052318–11+7 17 
5. Sunderland952211–7+4 17 
6. Manchester United1052317–16+1 17 
7. Manchester City951317–7+10 16 
8. Crystal Palace1044214–9+5 16 
9. Brighton & Hove Albion1043317–15+2 15 
10. Liverpool95416–14+2 15 
11. Aston Villa94329–8+1 15 
12. Brentford1041514–16–2 13 
13. Newcastle93339–8+1 12 
14. Fulham1032512–14–2 11 
15. Everton93249–12–3 11 
16. Leeds United103259–17–8 11 
17. Burnley1031612–19–7 10 
18. Nottingham Forest101367–19–12 
19. West Ham91177–20–13 
20. Wolverhampton10287–22–15 

 

 

