Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin

Nem indult valami jól a mérkőzés a „sarkantyúsok” számára, Lucas Bergvallt ugyanis már a hetedik percben le kellett cserélni agyrázkódás gyanújával, miután Enzo Fernández közvetlen közelről bombázta az arcába a labdát (természetesen nem szándékosan). A meccs első komoly helyzete a vendégek előtt adódott: Porro balul elsülő felszabadítási kísérlete után Joao Pedro került ziccerbe, de Vicario bravúrral mentette meg csapatát a kapott góltól.

A 34. percben már az olasz kapus sem tudta kihúzni védelmét a csávából – ezúttal Van de Ven szórta el a labdát, és a Chelsea brazil centere másodjára már kihasználta a lehetőséget. Ezt követően a Joao Pedro-Vicario párharc harmadik felvonása következett, amit az olasz nyert, majd (a Tottenham első értékelhető helyzetét jegyezve) Kudus adott munkát Sáncheznek a szünet előtt.

Thomas Frank együttese a fordulás után sem találta a fogást a kékmezeseken, ellenben a Chelsea nem tudta bevinni a kegyelemdöfést. Vicario meccsben tartotta ugyan a Tottenhamet, de a fehérmezesek látványosan szenvedtek, amikor náluk volt a labda – maradt az egygólos vendég siker, így a Chelsea pontszámban utolérte szombati ellenfelét a tabellán. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)

Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)

Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)

Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)

Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)

Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)

Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., Diallo 81.)

Később

21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.00: West Ham United–Newcastle United

17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)