Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin
Nem indult valami jól a mérkőzés a „sarkantyúsok” számára, Lucas Bergvallt ugyanis már a hetedik percben le kellett cserélni agyrázkódás gyanújával, miután Enzo Fernández közvetlen közelről bombázta az arcába a labdát (természetesen nem szándékosan). A meccs első komoly helyzete a vendégek előtt adódott: Porro balul elsülő felszabadítási kísérlete után Joao Pedro került ziccerbe, de Vicario bravúrral mentette meg csapatát a kapott góltól.
A 34. percben már az olasz kapus sem tudta kihúzni védelmét a csávából – ezúttal Van de Ven szórta el a labdát, és a Chelsea brazil centere másodjára már kihasználta a lehetőséget. Ezt követően a Joao Pedro-Vicario párharc harmadik felvonása következett, amit az olasz nyert, majd (a Tottenham első értékelhető helyzetét jegyezve) Kudus adott munkát Sáncheznek a szünet előtt.
Thomas Frank együttese a fordulás után sem találta a fogást a kékmezeseken, ellenben a Chelsea nem tudta bevinni a kegyelemdöfést. Vicario meccsben tartotta ugyan a Tottenhamet, de a fehérmezesek látványosan szenvedtek, amikor náluk volt a labda – maradt az egygólos vendég siker, így a Chelsea pontszámban utolérte szombati ellenfelét a tabellán. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., Diallo 81.)
Később
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
15.00: West Ham United–Newcastle United
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18–3
|+15
|25
|2. Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16–11
|+5
|18
|3. Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17–8
|+9
|17
|4. Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18–11
|+7
|17
|5. Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11–7
|+4
|17
|6. Manchester United
|10
|5
|2
|3
|17–16
|+1
|17
|7. Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17–7
|+10
|16
|8. Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14–9
|+5
|16
|9. Brighton & Hove Albion
|10
|4
|3
|3
|17–15
|+2
|15
|10. Liverpool
|9
|5
|–
|4
|16–14
|+2
|15
|11. Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9–8
|+1
|15
|12. Brentford
|10
|4
|1
|5
|14–16
|–2
|13
|13. Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9–8
|+1
|12
|14. Fulham
|10
|3
|2
|5
|12–14
|–2
|11
|15. Everton
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|16. Leeds United
|10
|3
|2
|5
|9–17
|–8
|11
|17. Burnley
|10
|3
|1
|6
|12–19
|–7
|10
|18. Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7–19
|–12
|6
|19. West Ham
|9
|1
|1
|7
|7–20
|–13
|4
|20. Wolverhampton
|10
|–
|2
|8
|7–22
|–15
|2