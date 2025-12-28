A Tottenham két vereség után nyerte meg a londoni rangadót
A leedsi gólgép ezúttal is a kapuba talált, döntetlent játszott egymással a két feljutó
Thomas Frank, a Tottenham vezetőedzője két játékosát is elveszítette a Liverpool ellen, Xavi Simons és Cristian Romero is piros lapot kapott, így egyikük sem játszhatott a Crystal Palace elleni londoni rangadón.
Mindkét csapat két bajnoki vereség után próbált talpra állni. A 17. percben úgy tűnt, hogy megszerzi a vezetést a Spurs, Richarlison négy méterről a kapuba lőtt, de az akció során Lucas Bergvall lesen állt, így videózás után Jarred Gillett játékvezető érvénytelenítette a gólt.
A Palace elsősorban Jean-Philippe Mateta révén próbált veszélyeztetni, de a hazai próbálkozások nem tették próbára Guglielmo Vicario kapust. A Tottenham ellenben a 42. percben már szabályos gólt szerzett, egy szögletet Randal Kolo Muani visszafejelt a hosszúról, Richarlison továbbtette a labdát, amit Archie Gray közelről a hálóba bólintott.
Az 55. percben egyenlítési lehetőséget szalasztottak el a hazaiak, Nathaniel Clyne visszafejelt labdáját Justin Devennynek csak a kapuba kellett volna passzolnia az ötösről, de rosszul vette át a labdát, majd fordulásból kapu fölé lőtt.
Húsz perccel később Mohammed Kudus beadása után Richarlison közelről a léc alá lőtt, de videózás után ismét nem adta meg Gillett a brazil támadó gólját. A 88. percben Wilson Odobert lezárhatta volna a mérkőzést, de lövése a kapufáról kifelé pattant. A Spurs azonban így is megnyerte a mérkőzést, két vesztes mérkőzés után szerzett újra pontokat, a Crystal Palace viszont egymás után harmadszor kapott ki.
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Crystal Palace–Tottenham Hotspur 0–1 (A. Gray 42.)
Korábban:
Sunderland–Leeds United 1–1 (Adingra 28., ill. Calvert-Lewin 47.)
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Szombat
Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)
Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)
Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)
Burnley–Everton 0–0
West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)
Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)
Péntek
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu 24.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33–11
|+22
|42
|2. Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43–17
|+26
|40
|3. Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29–19
|+10
|39
|4. Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30–26
|+4
|32
|5. Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30–19
|+11
|29
|6. Manchester United
|18
|8
|5
|5
|32–28
|+4
|29
|7. Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20–18
|+2
|28
|8. Brentford
|18
|8
|2
|8
|28–26
|+2
|26
|9. Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21–20
|+1
|26
|10. Fulham
|18
|8
|2
|8
|25–26
|–1
|26
|11. Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27–23
|+4
|25
|12. Everton
|18
|7
|4
|7
|18–20
|–2
|25
|13. Brighton & Hove Albion
|18
|6
|6
|6
|26–25
|+1
|24
|14. Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23–23
|0
|23
|15. Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27–33
|–6
|22
|16. Leeds United
|18
|5
|5
|8
|25–32
|–7
|20
|17. Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18–28
|–10
|18
|18. West Ham
|18
|3
|4
|11
|19–36
|–17
|13
|19. Burnley
|18
|3
|3
|12
|19–34
|–15
|12
|20. Wolverhampton
|18
|–
|2
|16
|10–39
|–29
|2