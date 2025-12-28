A Tottenham két vereség után nyerte meg a londoni rangadót

Thomas Frank, a Tottenham vezetőedzője két játékosát is elveszítette a Liverpool ellen, Xavi Simons és Cristian Romero is piros lapot kapott, így egyikük sem játszhatott a Crystal Palace elleni londoni rangadón.

Mindkét csapat két bajnoki vereség után próbált talpra állni. A 17. percben úgy tűnt, hogy megszerzi a vezetést a Spurs, Richarlison négy méterről a kapuba lőtt, de az akció során Lucas Bergvall lesen állt, így videózás után Jarred Gillett játékvezető érvénytelenítette a gólt.

A Palace elsősorban Jean-Philippe Mateta révén próbált veszélyeztetni, de a hazai próbálkozások nem tették próbára Guglielmo Vicario kapust. A Tottenham ellenben a 42. percben már szabályos gólt szerzett, egy szögletet Randal Kolo Muani visszafejelt a hosszúról, Richarlison továbbtette a labdát, amit Archie Gray közelről a hálóba bólintott.

Az 55. percben egyenlítési lehetőséget szalasztottak el a hazaiak, Nathaniel Clyne visszafejelt labdáját Justin Devennynek csak a kapuba kellett volna passzolnia az ötösről, de rosszul vette át a labdát, majd fordulásból kapu fölé lőtt.

Húsz perccel később Mohammed Kudus beadása után Richarlison közelről a léc alá lőtt, de videózás után ismét nem adta meg Gillett a brazil támadó gólját. A 88. percben Wilson Odobert lezárhatta volna a mérkőzést, de lövése a kapufáról kifelé pattant. A Spurs azonban így is megnyerte a mérkőzést, két vesztes mérkőzés után szerzett újra pontokat, a Crystal Palace viszont egymás után harmadszor kapott ki.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

Crystal Palace–Tottenham Hotspur 0–1 (A. Gray 42.)

Korábban:

Sunderland–Leeds United 1–1 (Adingra 28., ill. Calvert-Lewin 47.)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE

Szombat

Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)

Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)

Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)

Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)

Burnley–Everton 0–0

West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)

Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)

Péntek

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu 24.)