Nemzeti Sportrádió

Újabb Haaland-dupla, a Man. City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.12.20. 18:04
Erling Haaland továbbra is bombaformában (Fotó: Getty Images)
Erling Haaland Premier League Manchester City
Csak a szokásos: Erling Haaland vezérletével újra begyűjtötte a három pontot a Manchester City az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League): szombaton a West Ham United látogatott az Etihad Stadionba.

A Manchester City már az 5. percben vezetést szerzett a West Ham United ellen hazai pályán: Erling Haaland első próbálkozását még védte Alphonse Areola, másodjára viszont már nem volt esélye a kapusnak. A norvég csatár az első félidőben még egy gólpasszt is kiosztott Tijjani Reijndersnek, a fordulást követően pedig újra beköszönt.

Közel járt a három pont otthon tartásához a Bournemouth, amely a 67. percben Antoine Semenyo góljával került előnybe a Burnley ellen, csakhogy a vendégek a csereként beálló Armando Brojának köszönhetően döntetlenre mentettek a rendes játékidő utolsó pillanataiban.

Idénybeli 15. bajnoki vereségét szenvedte el a Wolverhampton Wanderers, amely ellen Keane Lewis-Potter duplázott a Brentford színeiben.

A Brighton & Hove Albion–Sunderland mérkőzésen nem született gól.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Manchester City

17

12

1

4

41–16

+25 

37 

2. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

4. Chelsea

17

8

5

4

29–17

+12 

29 

5. Sunderland

17

7

6

4

19–17

+2 

27 

6. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

7. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

8. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

9. Brighton & Hove Albion

17

6

6

5

25–23

+2 

24 

10. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

11. Newcastle

17

6

5

6

23–22

+1 

23 

12. Brentford

17

7

2

8

24–25

–1 

23 

13. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

14. Bournemouth

17

5

7

5

26–29

–3 

22 

15. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

17

3

4

10

19–35

–16 

13 

19. Burnley

17

3

2

12

19–34

–15 

11 

20. Wolverhampton

17

2

15

9–37

–28 

 

 

