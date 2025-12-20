Újabb Haaland-dupla, a Man. City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt

A Manchester City már az 5. percben vezetést szerzett a West Ham United ellen hazai pályán: Erling Haaland első próbálkozását még védte Alphonse Areola, másodjára viszont már nem volt esélye a kapusnak. A norvég csatár az első félidőben még egy gólpasszt is kiosztott Tijjani Reijndersnek, a fordulást követően pedig újra beköszönt.

Közel járt a három pont otthon tartásához a Bournemouth, amely a 67. percben Antoine Semenyo góljával került előnybe a Burnley ellen, csakhogy a vendégek a csereként beálló Armando Brojának köszönhetően döntetlenre mentettek a rendes játékidő utolsó pillanataiban.

Idénybeli 15. bajnoki vereségét szenvedte el a Wolverhampton Wanderers, amely ellen Keane Lewis-Potter duplázott a Brentford színeiben.

A Brighton & Hove Albion–Sunderland mérkőzésen nem született gól.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ, szombati mérkőzések

AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)

Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0

Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)

Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)

Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)