Újabb Haaland-dupla, a Man. City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt
A Manchester City már az 5. percben vezetést szerzett a West Ham United ellen hazai pályán: Erling Haaland első próbálkozását még védte Alphonse Areola, másodjára viszont már nem volt esélye a kapusnak. A norvég csatár az első félidőben még egy gólpasszt is kiosztott Tijjani Reijndersnek, a fordulást követően pedig újra beköszönt.
Közel járt a három pont otthon tartásához a Bournemouth, amely a 67. percben Antoine Semenyo góljával került előnybe a Burnley ellen, csakhogy a vendégek a csereként beálló Armando Brojának köszönhetően döntetlenre mentettek a rendes játékidő utolsó pillanataiban.
Idénybeli 15. bajnoki vereségét szenvedte el a Wolverhampton Wanderers, amely ellen Keane Lewis-Potter duplázott a Brentford színeiben.
A Brighton & Hove Albion–Sunderland mérkőzésen nem született gól.
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ, szombati mérkőzések
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Manchester City
17
12
1
4
41–16
+25
37
|2. Arsenal
16
11
3
2
30–10
+20
36
|3. Aston Villa
16
10
3
3
25–17
+8
33
|4. Chelsea
17
8
5
4
29–17
+12
29
|5. Sunderland
17
7
6
4
19–17
+2
27
|6. Crystal Palace
16
7
5
4
20–15
+5
26
|7. Manchester United
16
7
5
4
30–26
+4
26
|8. Liverpool
16
8
2
6
26–24
+2
26
|9. Brighton & Hove Albion
17
6
6
5
25–23
+2
24
|10. Everton
16
7
3
6
18–19
–1
24
|11. Newcastle
17
6
5
6
23–22
+1
23
|12. Brentford
17
7
2
8
24–25
–1
23
|13. Tottenham
16
6
4
6
25–21
+4
22
|14. Bournemouth
17
5
7
5
26–29
–3
22
|15. Fulham
16
6
2
8
23–26
–3
20
|16. Nottingham Forest
16
5
3
8
17–25
–8
18
|17. Leeds United
16
4
4
8
20–30
–10
16
|18. West Ham
17
3
4
10
19–35
–16
13
|19. Burnley
17
3
2
12
19–34
–15
11
|20. Wolverhampton
17
–
2
15
9–37
–28
2