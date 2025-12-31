Özbas Szofi a legmagasabban jegyzett magyar cselgáncsozó a világranglistán

A judoinfo szaklap szerdai tájékoztatása szerint a BHSE sportolója mellett még két magyar, az egyaránt 52 kilogrammos Pupp Réka ötödikként és Gyertyás Róza nyolcadikként szerepel a legjobb tíz között a súlycsoportjában, ami azért is előrelépés a tavalyi évhez képest, mert egy esztendővel ezelőtt csak Pupp volt a közvetlen élmezőny tagja. A legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar férfi versenyző a 100 kilogrammos Vég Zsombor a 12. helyével.

Az első harminc közé még öt magyar dzsúdós fért be: a 90 kilós Sáfrány Péter 23., a 73 kilós Szegedi Dániel 26., a 66 kilós Pongrácz Bence és a 60 kilós Feczkó Csanád 27., míg a 60 kilogrammos Andrási Márton 30. a nemzetközi szövetség legfrissebb világranglistáján.

Egyetlen súlycsoport van, amelyben – immár második éve – nincs magyar a listán, méghozzá a nők plusz 78 kilogrammos kategóriája.

Az új esztendő során nagyon fontos lesz a jó ranglistahelyezés, hiszen nyáron elkezdődik az újabb olimpiai kvalifikációs sorozat, amelynek versenyein kiemelést – ezzel együtt némi előnyt – érhet a jó világranglista-pozíció. Jó lehetőséget kínál majd minden magyar cselgáncsozónak, hogy jövőre is lesz World Tour-esemény Budapesten: a harmadik magyar Grand Slamet szeptember második hétvégéjén rendezik meg, az eseményen már olimpiai kvalifikációs pontokat is lehet gyűjteni.