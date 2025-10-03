Semenyo vezérletével, látványos gólokkal fordított a Bournemouth

A bajnokságban a Liverpool elleni nyitófordulós mérkőzés óta veretlen a Bournemouth. Az első félidőben a hazaiak részéről Antoine Semenyo, míg a vendégeknél Alex Iwobi veszélyeztetett, de mindkét helyzet kimaradt. A szünet után egyre jöttek a hazai helyzetek, a vezetést azonban a Fulham szerezte meg. A 70. percben Ryan Sessegnon és Samuel Chukwueze játszott össze, aminek végén előbbi talált a hálóba.
Andoni Iraola csapata nem adta fel és Antoine Semenyo vezérletével hat perc alatt fordított. A 78. percben a támadóharmadban kapott labdát a ghánai támadó, aki több védőt kicselezve éles szögből a hálóba lőtt. Nem sokkal később Semenyo Justin Kluiverthez passzolt, a holland csatár pedig 25 méterről hatalmas gólt rúgott a jobb kapufa mellé. A Fulham az egyenlítés reményében feljebb helyezkedett, ezt egy kontratámadás végén Semenyo büntette meg, beállítva ezzel a 3–1-es végeredményt. A Bournemouth sorozatban a hatodik bajnokiján hibátlan, Iraola csapata már a Liverpool mögé, a tabella második helyére ugrott.
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)
SZOMBATON RENDEZIK
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Liverpool
6
5
–
1
12–7
+5
15
|2. Bournemouth
7
4
2
1
11–8
+3
14
|3. Arsenal
6
4
1
1
12–3
+9
13
|4. Crystal Palace
6
3
3
–
8–3
+5
12
|5. Tottenham
6
3
2
1
11–4
+7
11
|6. Sunderland
6
3
2
1
7–4
+3
11
|7. Manchester City
6
3
1
2
14–6
+8
10
|8. Chelsea
6
2
2
2
11–8
+3
8
|9. Everton
6
2
2
2
7–6
+1
8
|10. Brighton & Hove Albion
6
2
2
2
9–9
0
8
|11. Fulham
7
2
2
3
8–11
–3
8
|12. Leeds United
6
2
2
2
6–9
–3
8
|13. Brentford
6
2
1
3
9–11
–2
7
|14. Manchester United
6
2
1
3
7–11
–4
7
|15. Newcastle
6
1
3
2
4–5
–1
6
|16. Aston Villa
6
1
3
2
4–6
–2
6
|17. Nottingham Forest
6
1
2
3
5–10
–5
5
|18. Burnley
6
1
1
4
6–13
–7
4
|19. West Ham
6
1
1
4
6–14
–8
4
|20. Wolverhampton
6
–
1
5
4–13
–9
1