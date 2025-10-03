Semenyo vezérletével, látványos gólokkal fordított a Bournemouth

A bajnokságban a Liverpool elleni nyitófordulós mérkőzés óta veretlen a Bournemouth. Az első félidőben a hazaiak részéről Antoine Semenyo, míg a vendégeknél Alex Iwobi veszélyeztetett, de mindkét helyzet kimaradt. A szünet után egyre jöttek a hazai helyzetek, a vezetést azonban a Fulham szerezte meg. A 70. percben Ryan Sessegnon és Samuel Chukwueze játszott össze, aminek végén előbbi talált a hálóba.

Andoni Iraola csapata nem adta fel és Antoine Semenyo vezérletével hat perc alatt fordított. A 78. percben a támadóharmadban kapott labdát a ghánai támadó, aki több védőt kicselezve éles szögből a hálóba lőtt. Nem sokkal később Semenyo Justin Kluiverthez passzolt, a holland csatár pedig 25 méterről hatalmas gólt rúgott a jobb kapufa mellé. A Fulham az egyenlítés reményében feljebb helyezkedett, ezt egy kontratámadás végén Semenyo büntette meg, beállítva ezzel a 3–1-es végeredményt. A Bournemouth sorozatban a hatodik bajnokiján hibátlan, Iraola csapata már a Liverpool mögé, a tabella második helyére ugrott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

SZOMBATON RENDEZIK

13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–West Ham United

16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP RENDEZIK

15.00: Aston Villa–Burnley

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)