Semenyo vezérletével, látványos gólokkal fordított a Bournemouth

B. A. P.B. A. P.
2025.10.03. 23:02
Antoine Semenyo két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Fulham legyőzéséhez (Fotó: Getty Images)
A Bournemouth a két gólt és egy gólpasszt jegyző Antoine Semenyo vezérletével fordított és 3–1-re nyert a Fulham ellen.

A bajnokságban a Liverpool elleni nyitófordulós mérkőzés óta veretlen a Bournemouth. Az első félidőben a hazaiak részéről Antoine Semenyo, míg a vendégeknél Alex Iwobi veszélyeztetett, de mindkét helyzet kimaradt. A szünet után egyre jöttek a hazai helyzetek, a vezetést azonban a Fulham szerezte meg. A 70. percben Ryan Sessegnon és Samuel Chukwueze játszott össze, aminek végén előbbi talált a hálóba.

Andoni Iraola csapata nem adta fel és Antoine Semenyo vezérletével hat perc alatt fordított. A 78. percben a támadóharmadban kapott labdát a ghánai támadó, aki több védőt kicselezve éles szögből a hálóba lőtt. Nem sokkal később Semenyo Justin Kluiverthez passzolt, a holland csatár pedig 25 méterről hatalmas gólt rúgott a jobb kapufa mellé. A Fulham az egyenlítés reményében feljebb helyezkedett, ezt egy kontratámadás végén Semenyo büntette meg, beállítva ezzel a 3–1-es végeredményt. A Bournemouth sorozatban a hatodik bajnokiján hibátlan, Iraola csapata már a Liverpool mögé, a tabella második helyére ugrott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

SZOMBATON RENDEZIK
13.30: Leeds United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–West Ham United
16.00: Manchester United–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP RENDEZIK
15.00: Aston Villa–Burnley
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1) 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Liverpool

6

5

1

12–7

+5

15

2. Bournemouth

7

4

2

1

11–8

+3

14

3. Arsenal

6

4

1

1

12–3

+9

13

4. Crystal Palace

6

3

3

8–3

+5

12

5. Tottenham

6

3

2

1

11–4

+7

11

6. Sunderland

6

3

2

1

7–4

+3

11

7. Manchester City

6

3

1

2

14–6

+8

10

8. Chelsea

6

2

2

2

11–8

+3

8

9. Everton

6

2

2

2

7–6

+1

8

10. Brighton & Hove Albion

6

2

2

2

9–9

0

8

11. Fulham

7

2

2

3

8–11

–3

8

12. Leeds United

6

2

2

2

6–9

–3

8

13. Brentford

6

2

1

3

9–11

–2

7

14. Manchester United

6

2

1

3

7–11

–4

7

15. Newcastle

6

1

3

2

4–5

–1

6

16. Aston Villa

6

1

3

2

4–6

–2

6

17. Nottingham Forest

6

1

2

3

5–10

–5

5

18. Burnley

6

1

1

4

6–13

–7

4

19. West Ham

6

1

1

4

6–14

–8

4

20. Wolverhampton

6

1

5

4–13

–9

1

 

 

