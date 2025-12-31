Komplikációkkal terhelt szívműtéten esett át Roberto Carlos

A lap úgy értesült, hogy a hazájában nyaraló korábbi balbekk eredetileg a vérrög miatt fordult az orvosokhoz, ám az óvatosságból elvégzett további vizsgálatok – köztük egy teljes testes MRI-scan – végén kiderült, Roberto Carlos szíve nem működik megfelelően, ezért azonnali műtétre volt szükség. Ennek során katétert kellett behelyezni a szívébe, de az általában 40 percig tartó beavatkozás egy szövődmény miatt majdnem három órát vett igénybe – de végül sikerrel járt.

Az operáció végül jól zárult, Roberto Carlost a következő legalább 48 órában szoros megfigyelés alatt tartják, hogy így is biztosítsák a felépülését.

„Most már jól vagyok, de még megfigyelnek” – üzente a kórházból a menedzsmentjén keresztül Roberto Carlos az AS szerint.