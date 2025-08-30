Nemzeti Sportrádió

Enzo Fernández és Joao Pedro vezérletével nyert a Chelsea

2025.08.30. 15:34
Enzo Fernández és Joao Pedro is betalált (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 3. fordulójának nyitó mérkőzésén a Chelsea 2–0-ra legyőzte a Fulhamet.

Az első félidő első fele kevés érdemleges eseményt hozott, egyedül Liam Delap sérülése említhető. Nem sokkal később egy gyors kontratámadás végén Joshua King megszerezte a vezetést a Fulhamnek (fiatal angol csatár, aki csak névrokona a PL-veterán norvég csatárnak – a szerk.), de hosszas videózás után kiderült, hogy szabálytalanság történt a labdaszerzésnél, így maradt a 0–0. A Chelsea ugyan próbálkozott, ám sokáig nem tudta feltörni a vendégek védelmét, végül az első félidő hosszabbításának 9. percében Enzo Fernández szögletét Joao Pedro fejelte a bal kapufa mellett a hálóba.

A szünet után ismét a hazaiakat segítette a videobíró, ugyanis kezezés miatt büntetőhöz jutott a Chelsea. A labda mögé Enzo Fernández állt, és a jobbra vetődő Bernd Leno helyére, a kapu közepébe rúgta a labdát. A Fulham ezután is próbálkozott, de a Chelsea magabiztosan menedzselte előnyét, és 2–0-s győzelmet aratott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
SZOMBAT
Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)
KÉSŐBB
16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1) 
16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)
16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4) 
16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)
18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1) 
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4) 
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1) 
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Chelsea

3

2

1

7–1

+6

7

  2. Arsenal

2

2

6–0

+6

6

  3. Tottenham

2

2

5–0

+5

6

  4. Liverpool

2

2

7–4

+3

6

  5. Nottingham Forest

2

1

1

4–2

+2

4

  6. Manchester City

2

1

1

4–2

+2

3

  7. Sunderland

2

1

1

3–2

+1

3

  8. Everton

2

1

1

2–1

+1

3

  9. AFC Bournemouth

2

1

1

3–4

–1

3

10. Burnley

2

1

1

2–3

–1

3

10. Brentford

2

1

1

2–3

–1

3

12. Leeds United

2

1

1

1–5

–4

3

13. Crystal Palace

2

2

1–1

  0

2

14. Fulham

3

2

1

2–4

–2

2

15. Newcastle

2

1

1

2–3

–1

1

16. Manchester United

2

1

1

1–2

–1

1

17. Aston Villa

2

1

1

0–1

–1

1

18. Brighton & Hove Albion

2

1

1

1–3

–2

1

19. Wolverhampton

2

2

0–5

–5

0

20. West Ham

2

2

1–8

–7

0

 

 

