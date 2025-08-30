Enzo Fernández és Joao Pedro vezérletével nyert a Chelsea

Az első félidő első fele kevés érdemleges eseményt hozott, egyedül Liam Delap sérülése említhető. Nem sokkal később egy gyors kontratámadás végén Joshua King megszerezte a vezetést a Fulhamnek (fiatal angol csatár, aki csak névrokona a PL-veterán norvég csatárnak – a szerk.), de hosszas videózás után kiderült, hogy szabálytalanság történt a labdaszerzésnél, így maradt a 0–0. A Chelsea ugyan próbálkozott, ám sokáig nem tudta feltörni a vendégek védelmét, végül az első félidő hosszabbításának 9. percében Enzo Fernández szögletét Joao Pedro fejelte a bal kapufa mellett a hálóba.

A szünet után ismét a hazaiakat segítette a videobíró, ugyanis kezezés miatt büntetőhöz jutott a Chelsea. A labda mögé Enzo Fernández állt, és a jobbra vetődő Bernd Leno helyére, a kapu közepébe rúgta a labdát. A Fulham ezután is próbálkozott, de a Chelsea magabiztosan menedzselte előnyét, és 2–0-s győzelmet aratott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

SZOMBAT

Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)

KÉSŐBB

16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)

16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)

18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Crystal Palace