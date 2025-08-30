Enzo Fernández és Joao Pedro vezérletével nyert a Chelsea

Az első félidő első fele kevés érdemleges eseményt hozott, egyedül Liam Delap sérülése említhető. Nem sokkal később egy gyors kontratámadás végén Joshua King megszerezte a vezetést a Fulhamnek (fiatal angol csatár, aki csak névrokona a PL-veterán norvég csatárnak – a szerk.), de hosszas videózás után kiderült, hogy szabálytalanság történt a labdaszerzésnél, így maradt a 0–0. A Chelsea ugyan próbálkozott, ám sokáig nem tudta feltörni a vendégek védelmét, végül az első félidő hosszabbításának 9. percében Enzo Fernández szögletét Joao Pedro fejelte a bal kapufa mellett a hálóba.
A szünet után ismét a hazaiakat segítette a videobíró, ugyanis kezezés miatt büntetőhöz jutott a Chelsea. A labda mögé Enzo Fernández állt, és a jobbra vetődő Bernd Leno helyére, a kapu közepébe rúgta a labdát. A Fulham ezután is próbálkozott, de a Chelsea magabiztosan menedzselte előnyét, és 2–0-s győzelmet aratott.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
SZOMBAT
Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)
KÉSŐBB
16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)
16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)
18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Chelsea
3
2
1
–
7–1
+6
7
|2. Arsenal
2
2
–
–
6–0
+6
6
|3. Tottenham
2
2
–
–
5–0
+5
6
|4. Liverpool
2
2
–
–
7–4
+3
6
|5. Nottingham Forest
2
1
1
–
4–2
+2
4
|6. Manchester City
2
1
–
1
4–2
+2
3
|7. Sunderland
2
1
–
1
3–2
+1
3
|8. Everton
2
1
–
1
2–1
+1
3
|9. AFC Bournemouth
2
1
–
1
3–4
–1
3
|10. Burnley
2
1
–
1
2–3
–1
3
|10. Brentford
2
1
–
1
2–3
–1
3
|12. Leeds United
2
1
–
1
1–5
–4
3
|13. Crystal Palace
2
–
2
–
1–1
0
2
|14. Fulham
3
–
2
1
2–4
–2
2
|15. Newcastle
2
–
1
1
2–3
–1
1
|16. Manchester United
2
–
1
1
1–2
–1
1
|17. Aston Villa
2
–
1
1
0–1
–1
1
|18. Brighton & Hove Albion
2
–
1
1
1–3
–2
1
|19. Wolverhampton
2
–
–
2
0–5
–5
0
|20. West Ham
2
–
–
2
1–8
–7
0