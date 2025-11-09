Nemzeti Sportrádió

A Leeds ellen véget ért a Nottingham hosszú böjtje

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 17:37
null
Dan Burn (kékben) felborította Ouattarát, így idő előtt mehetett zuhanyozni (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Premier League angol bajnokság
Az angol élvonalbeli bajnokság 11. fordulójának vasárnapi kora délutáni mérkőzésen az Aston Villa 4–0-ra legyőzte a Bournemouthot, a Brentford jól használta ki az emberelőnyét és 3–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet, a Forest meg 3–1-re megverte a Leeds Unitedet, miközben a Crystal Palace gól nélkül zárt a Brightonnal.

Nottingham Forest–Leeds United 

Még az 1. fordulóban, augusztus 17-én történt, hogy legutóbbi alkalommal három pontnak örülhettek a Nottingham szurkolói a Premier League-ben és úgy nézett ki, hogy nem a Leeds ellen ízlelhetik meg újra a győzelem ízét. A vendégek ugyanis Lukas Nmecha góljával a 13. percben megszerezték a vezetést, ám alig két perccel később a Lucas Perri kapusról elé került labdát Ibrahima Sangaré a kapuba vágva egyenlített. A küzdelmes mérkőzésen aztán sokáig nem változott az eredmény, míg a 77. percben érkezett Morgan Gibbs-White és remek fejessel előnybe juttatta a Forestet, míg a nottinghami győzelmet Elliot Anderson biztosította be tizenegyesből a 91. percben. A Nottingham továbbra is marad ugyan a tabella 19. helyén, de két pontra megközelíti a Leeds Unitedet, így mondhatni, hogy a lehető legjobb pillanatban, közvetlen riválissal szemben törte meg a rossz sorozatot Sean Dyche csapata.

Brentford–Newcastle United 

Négy gól esett a Brentford és a Newcastle összecsapásán is, és ahogy Nottinghamben, úgy itt sem a vezetést először megszerző csapat örülhetett a végén a három pontnak. Történt ugyanis, hogy a Newcastle Harvey Barnes precízen kihasznált ziccerével előnybe került az első félidő közepén, a Brentford viszont nem tudott azonnal reagálni – sőt, válasz csak a szünet után érkezett. Michael Kayode beadását Kevin Schade bólintotta a vendégek kapujába. Döntetlen állás mellett inkább a Brentford lépett fel támadólag, és közelebb járt a következő gól megszerzéséhez, de erre egészen a 78. percig várnia kellett a hazaiaknak. Ekkor a hét közben a Bajnokok Ligájában varázslatos fejes gólt szerző Dan Burn vitte földre tizenegyest és második sárgát és az azzal járó piros lapot érően Dango Ouattarát, a büntetőből Igor Thiago nem kegyelmezett Aaron Ramsdale-nek – aki pillanatokkal korábban állt be a megsérülő Nick Pope helyére a vendégek kapujában. Végül a végeredményt is a brazil támadó állította be a 95. percben.

Aston Villa–AFC Bournemouth 

Az Aston Villa mindkét félidőben két gólt szerezve legyőzte az AFC Bournemouth-t a Villa Parkban, s a meccs biztosan másképp alakult volna, ha Emiliano Martínez a Villa 2–0-s vezetésénél nem védi ki Antoine Semenyo tizenegyesét a második félidőben. A Villa világbajnok kapusa kivédte, aztán a csapattársak még kettőt berámoltak a Bournemouth kapujába, amely legutóbbi hat idegenbeli bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, míg a birminghamiek sorozatban negyedik hazai bajnokijukat nyerték meg.

Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

A Crystal Palace és a Brighton gól nélkül zárt egymással.

ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
Aston Villa–AFC Bournemouth 4–0 (Buendia 28., Onana 40., Barkley 77., Malen 82.)
Brentford–Newcastle United 3–1 (Schade 56., I. Thiago 78., 90+5. – az elsőt 11-esből, ill. Barnes 27.)
Crystal Palace–Brighton & Hove Albion 0–0
Nottingham Forest–Leeds United 3–1 (Sangaré 15., Gibbs-White 68., Anderson 90+1. – 11-esből, ill. Nmecha 13.)

KÉSŐBB
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
  1. Arsenal

11

8

2

1

20–  5

+15

26

  2. Chelsea

11

6

2

3

21–11

+10

20

  3. Manchester City

10

6

1

3

20–  8

+12

19

  4. Sunderland

11

5

4

2

14–10

+4

19

  5. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9

18

  6. Liverpool

10

6

4

18–14

+4

18

  7. Aston Villa

11

5

3

3

13–10

+3

18

  8. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

  9. Bournemouth

11

5

3

3

17–18

–1

18

10. Crystal Palace

11

4

5

2

14–  9

+5

17

11. Brighton

11

4

4

3

17–15

+2

16

12. Brentford

11

5

1

5

17–17

0

16

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

14. Newcastle

11

3

3

5

11–14

–3

12

15. Fulham

11

3

2

6

12–16

–4

11

16. Leeds United

11

3

2

6

10–20

–10

11

17. Burnley

11

3

1

7

14–22

–8

10

18. West Ham

11

3

1

7

13–23

–10

10

19. Nottingham Forest

11

2

3

6

10–20

–10

9

20. Wolverhampton

11

2

9

7–25

–18

2

AZ ÁLLÁS

 

 

angol foci Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Haaland kihagyott tizenegyese is belefért, a Man. City simán legyőzte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
46 perce

Szoboszlai: Időre van szükség, hogy mindenkinek meglegyen a helye

Angol labdarúgás
4 órája

PL: a Wolves legyőzésével már második a Chelsea

Angol labdarúgás
21 órája

Két gólt kapott az Arsenal, a második már pontot ért a Sunderlandnek

Angol labdarúgás
23 órája

Döntetlent játszott a Tottenham és a Manchester United; magabiztosan nyert az Everton

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:02

A liverpooli drukkerek szerint Szoboszlai Dominik az idény legjobb játékosa – videó

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:41

Az idény során másodszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:29

Ki hitte volna? – Ruben Amorim lett a hónap edzője a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.11.07. 13:51
Ezek is érdekelhetik