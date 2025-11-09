A Leeds ellen véget ért a Nottingham hosszú böjtje

Nottingham Forest–Leeds United

Még az 1. fordulóban, augusztus 17-én történt, hogy legutóbbi alkalommal három pontnak örülhettek a Nottingham szurkolói a Premier League-ben és úgy nézett ki, hogy nem a Leeds ellen ízlelhetik meg újra a győzelem ízét. A vendégek ugyanis Lukas Nmecha góljával a 13. percben megszerezték a vezetést, ám alig két perccel később a Lucas Perri kapusról elé került labdát Ibrahima Sangaré a kapuba vágva egyenlített. A küzdelmes mérkőzésen aztán sokáig nem változott az eredmény, míg a 77. percben érkezett Morgan Gibbs-White és remek fejessel előnybe juttatta a Forestet, míg a nottinghami győzelmet Elliot Anderson biztosította be tizenegyesből a 91. percben. A Nottingham továbbra is marad ugyan a tabella 19. helyén, de két pontra megközelíti a Leeds Unitedet, így mondhatni, hogy a lehető legjobb pillanatban, közvetlen riválissal szemben törte meg a rossz sorozatot Sean Dyche csapata.

Brentford–Newcastle United

Négy gól esett a Brentford és a Newcastle összecsapásán is, és ahogy Nottinghamben, úgy itt sem a vezetést először megszerző csapat örülhetett a végén a három pontnak. Történt ugyanis, hogy a Newcastle Harvey Barnes precízen kihasznált ziccerével előnybe került az első félidő közepén, a Brentford viszont nem tudott azonnal reagálni – sőt, válasz csak a szünet után érkezett. Michael Kayode beadását Kevin Schade bólintotta a vendégek kapujába. Döntetlen állás mellett inkább a Brentford lépett fel támadólag, és közelebb járt a következő gól megszerzéséhez, de erre egészen a 78. percig várnia kellett a hazaiaknak. Ekkor a hét közben a Bajnokok Ligájában varázslatos fejes gólt szerző Dan Burn vitte földre tizenegyest és második sárgát és az azzal járó piros lapot érően Dango Ouattarát, a büntetőből Igor Thiago nem kegyelmezett Aaron Ramsdale-nek – aki pillanatokkal korábban állt be a megsérülő Nick Pope helyére a vendégek kapujában. Végül a végeredményt is a brazil támadó állította be a 95. percben.

Aston Villa–AFC Bournemouth

Az Aston Villa mindkét félidőben két gólt szerezve legyőzte az AFC Bournemouth-t a Villa Parkban, s a meccs biztosan másképp alakult volna, ha Emiliano Martínez a Villa 2–0-s vezetésénél nem védi ki Antoine Semenyo tizenegyesét a második félidőben. A Villa világbajnok kapusa kivédte, aztán a csapattársak még kettőt berámoltak a Bournemouth kapujába, amely legutóbbi hat idegenbeli bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, míg a birminghamiek sorozatban negyedik hazai bajnokijukat nyerték meg.

Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

A Crystal Palace és a Brighton gól nélkül zárt egymással.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

Aston Villa–AFC Bournemouth 4–0 (Buendia 28., Onana 40., Barkley 77., Malen 82.)

Brentford–Newcastle United 3–1 (Schade 56., I. Thiago 78., 90+5. – az elsőt 11-esből, ill. Barnes 27.)

Crystal Palace–Brighton & Hove Albion 0–0

Nottingham Forest–Leeds United 3–1 (Sangaré 15., Gibbs-White 68., Anderson 90+1. – 11-esből, ill. Nmecha 13.)

KÉSŐBB

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!