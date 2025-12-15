Nyolc gól az Old Traffordon: pazar meccset látott, de nem örülhetett győzelemnek a MU-tábor

Nemzeti Sportrádió

2025.12.15.
Hatalmas csatát vívtak a vörös mezes hazaiak és a Bournemouth kékjei (Fotó: Getty Images)
Nagyszerű mérkőzést vívott egymással a Manchester United és az AFC Bournemouth az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójának hétfő esti programjában: 4–4-es döntetlent látott az Old Trafford közönsége.

A labdabirtoklás tekintetében nagyjából kiegyenlített első félidőt vívott a két csapat, de kapura a Manchester United volt veszélyesebb: a hazaiak sok labdát szereztek a középpályán, ezekből gyors akciókat vezettek, és egy ilyenből már a 13. percben megszerezték a vezetést – Amad Diallo közvetlen közelről fejelt a kapuba (1–0).

Letámadásból a vendégek is loptak labdát, egy ilyen szituáció hozta az egyenlítő góljukat a 40. percben: Antoine Semenyo a jobb oldalon kapott indítást, és nagy vágta után laposan a kapuba bombázott (1–1).

A kapuk előtt sok izgalmas jelenetet hozó, mozgalmas első félidő tartogatott még egy gólt: bal oldali manchesteri szöglet után a hosszú oldalon helyezkedő Casemiro fejelte – a brazilnak ez volt a harmadik fejes gólja ebben az idényben (2–1).

Marcus Tavernier parádéjával kezdődött a második félidő: a Bournemouth középpályása előbb nagyszerű indítással hozta helyzetbe Evanilsont, aki labdaátvételt követően kilőtte a bal alsót (2–2), majd az 52. percben maga Tavernier volt a végrehajtó, az általa kiharcolt szabadrúgásból ballal a jobb alsó sarokba csavarta a labdát (2–3).

Egy kis stat: akárcsak az előző két idényben, a Bournemouth sorozatban harmadszor is eljutott három gólig az Old Traffordon.

De szemben az előző két alkalommal, ezúttal a tripla nem eredményezett három pontot, ugyanis a hajrában a MU pillanatok alatt fordított: a 77. percben Bruno Fernandes szabadrúgásból bombázott a bal felsőbe (3–3), majd a 79.-ben – kihasználva, hogy a vendégek védője, Adrien Truffert kritikus pillanatban elcsúszott – Matheus Cunha ziccerből a bal alsóba lőtt (4–3).

Ezzel megnyerte a United? Dehogy! A 84. percben Alejandro Jiménez passzából a nem sokkal korábban becserélt Eli Kroupi bevágta a vendégek harmadik egyenlítő gólját (4–4) – a 19 éves franciának ez már az ötödik gólja volt ebben a Premier Legaue-idényben!

A hátralévő időben sem fékeztek a csapatok, mindketten hajtottak a győztes gólért – értékelhetjük a sors igazságtételének, hogy egyikük sem járt sikerrel: egy-egy pont ide is, oda is járt ezért a látványos produkcióért!

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–AFC Bournemouth 4–4 (A. Diallo 13., Casemiro 45+4., B. Fernandes 77., Cunha 79., ill. Semenyo 40., Evanilson 46., M. Tavernier 52., Kroupi 84.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Vasárnap
Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)
Sunderland–Newcastle United 1–0 (Woltemade 46. – öngól)
West Ham United–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)
Brentford–Leeds United 1–1 (J. Henderson 70., ill. Calvert-Lewin 83.)
Szombat
Arsenal–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool FC–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

 

 

