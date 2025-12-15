Nyolc gól az Old Traffordon: pazar meccset látott, de nem örülhetett győzelemnek a MU-tábor
A labdabirtoklás tekintetében nagyjából kiegyenlített első félidőt vívott a két csapat, de kapura a Manchester United volt veszélyesebb: a hazaiak sok labdát szereztek a középpályán, ezekből gyors akciókat vezettek, és egy ilyenből már a 13. percben megszerezték a vezetést – Amad Diallo közvetlen közelről fejelt a kapuba (1–0).
Letámadásból a vendégek is loptak labdát, egy ilyen szituáció hozta az egyenlítő góljukat a 40. percben: Antoine Semenyo a jobb oldalon kapott indítást, és nagy vágta után laposan a kapuba bombázott (1–1).
A kapuk előtt sok izgalmas jelenetet hozó, mozgalmas első félidő tartogatott még egy gólt: bal oldali manchesteri szöglet után a hosszú oldalon helyezkedő Casemiro fejelte – a brazilnak ez volt a harmadik fejes gólja ebben az idényben (2–1).
Marcus Tavernier parádéjával kezdődött a második félidő: a Bournemouth középpályása előbb nagyszerű indítással hozta helyzetbe Evanilsont, aki labdaátvételt követően kilőtte a bal alsót (2–2), majd az 52. percben maga Tavernier volt a végrehajtó, az általa kiharcolt szabadrúgásból ballal a jobb alsó sarokba csavarta a labdát (2–3).
Egy kis stat: akárcsak az előző két idényben, a Bournemouth sorozatban harmadszor is eljutott három gólig az Old Traffordon.
De szemben az előző két alkalommal, ezúttal a tripla nem eredményezett három pontot, ugyanis a hajrában a MU pillanatok alatt fordított: a 77. percben Bruno Fernandes szabadrúgásból bombázott a bal felsőbe (3–3), majd a 79.-ben – kihasználva, hogy a vendégek védője, Adrien Truffert kritikus pillanatban elcsúszott – Matheus Cunha ziccerből a bal alsóba lőtt (4–3).
Ezzel megnyerte a United? Dehogy! A 84. percben Alejandro Jiménez passzából a nem sokkal korábban becserélt Eli Kroupi bevágta a vendégek harmadik egyenlítő gólját (4–4) – a 19 éves franciának ez már az ötödik gólja volt ebben a Premier Legaue-idényben!
A hátralévő időben sem fékeztek a csapatok, mindketten hajtottak a győztes gólért – értékelhetjük a sors igazságtételének, hogy egyikük sem járt sikerrel: egy-egy pont ide is, oda is járt ezért a látványos produkcióért!
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–AFC Bournemouth 4–4 (A. Diallo 13., Casemiro 45+4., B. Fernandes 77., Cunha 79., ill. Semenyo 40., Evanilson 46., M. Tavernier 52., Kroupi 84.)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Vasárnap
Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)
Sunderland–Newcastle United 1–0 (Woltemade 46. – öngól)
West Ham United–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)
Brentford–Leeds United 1–1 (J. Henderson 70., ill. Calvert-Lewin 83.)
Szombat
Arsenal–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool FC–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)
|1. Arsenal
16
11
3
2
30–10
+20
36
|2. Manchester City
16
11
1
4
38–16
+22
34
|3. Aston Villa
16
10
3
3
25–17
+8
33
|4. Chelsea
16
8
4
4
27–15
+12
28
|5. Crystal Palace
16
7
5
4
20–15
+5
26
|6. Manchester United
16
7
5
4
30–26
+4
26
|7. Liverpool
16
8
2
6
26–24
+2
26
|8. Sunderland
16
7
5
4
19–17
+2
26
|9. Everton
16
7
3
6
18–19
–1
24
|10. Brighton
16
6
5
5
25–23
+2
23
|11. Tottenham
16
6
4
6
25–21
+4
22
|12. Newcastle
16
6
4
6
21–20
+1
22
|13. Bournemouth
16
5
6
5
25–28
–3
21
|14. Fulham
16
6
2
8
23–26
–3
20
|15. Brentford
16
6
2
8
22–25
–3
20
|16. Nottingham Forest
16
5
3
8
17–25
–8
18
|17. Leeds United
16
4
4
8
20–30
–10
16
|18. West Ham
16
3
4
9
19–32
–13
13
|19. Burnley
16
3
1
12
18–33
–15
10
|20. Wolverhampton
16
–
2
14
9–35
–26
2