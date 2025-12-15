Nyolc gól az Old Traffordon: pazar meccset látott, de nem örülhetett győzelemnek a MU-tábor

A labdabirtoklás tekintetében nagyjából kiegyenlített első félidőt vívott a két csapat, de kapura a Manchester United volt veszélyesebb: a hazaiak sok labdát szereztek a középpályán, ezekből gyors akciókat vezettek, és egy ilyenből már a 13. percben megszerezték a vezetést – Amad Diallo közvetlen közelről fejelt a kapuba (1–0).

Letámadásból a vendégek is loptak labdát, egy ilyen szituáció hozta az egyenlítő góljukat a 40. percben: Antoine Semenyo a jobb oldalon kapott indítást, és nagy vágta után laposan a kapuba bombázott (1–1).

A kapuk előtt sok izgalmas jelenetet hozó, mozgalmas első félidő tartogatott még egy gólt: bal oldali manchesteri szöglet után a hosszú oldalon helyezkedő Casemiro fejelte – a brazilnak ez volt a harmadik fejes gólja ebben az idényben (2–1).

Marcus Tavernier parádéjával kezdődött a második félidő: a Bournemouth középpályása előbb nagyszerű indítással hozta helyzetbe Evanilsont, aki labdaátvételt követően kilőtte a bal alsót (2–2), majd az 52. percben maga Tavernier volt a végrehajtó, az általa kiharcolt szabadrúgásból ballal a jobb alsó sarokba csavarta a labdát (2–3).

Egy kis stat: akárcsak az előző két idényben, a Bournemouth sorozatban harmadszor is eljutott három gólig az Old Traffordon.

De szemben az előző két alkalommal, ezúttal a tripla nem eredményezett három pontot, ugyanis a hajrában a MU pillanatok alatt fordított: a 77. percben Bruno Fernandes szabadrúgásból bombázott a bal felsőbe (3–3), majd a 79.-ben – kihasználva, hogy a vendégek védője, Adrien Truffert kritikus pillanatban elcsúszott – Matheus Cunha ziccerből a bal alsóba lőtt (4–3).

Ezzel megnyerte a United? Dehogy! A 84. percben Alejandro Jiménez passzából a nem sokkal korábban becserélt Eli Kroupi bevágta a vendégek harmadik egyenlítő gólját (4–4) – a 19 éves franciának ez már az ötödik gólja volt ebben a Premier Legaue-idényben!

A hátralévő időben sem fékeztek a csapatok, mindketten hajtottak a győztes gólért – értékelhetjük a sors igazságtételének, hogy egyikük sem járt sikerrel: egy-egy pont ide is, oda is járt ezért a látványos produkcióért!

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Manchester United–AFC Bournemouth 4–4 (A. Diallo 13., Casemiro 45+4., B. Fernandes 77., Cunha 79., ill. Semenyo 40., Evanilson 46., M. Tavernier 52., Kroupi 84.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Vasárnap

Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)

Sunderland–Newcastle United 1–0 (Woltemade 46. – öngól)

West Ham United–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)

Brentford–Leeds United 1–1 (J. Henderson 70., ill. Calvert-Lewin 83.)

Szombat

Arsenal–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)

Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)

Liverpool FC–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)

Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)