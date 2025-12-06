Nemzeti Sportrádió

Hiába Szoboszlai gólja, a Leeds a 96. percben kiegyenlített a Liverpool ellen

2025.12.06. 20:33
Szoboszlai szerezte a Liverpool harmadik gólját (Fotó: Getty Images)
A címvédő Liverpool FC a Leeds United otthonában lépett pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. A gól nélküli első félidő után hat találat esett, és úgy tűnt, Szoboszlai Dominik győztes gólt szerez, ám a hazaiak a ráadás során kiegyenlítettek (3–3).

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (0–0)
Leeds, Elland Road, 36 842 néző. Vezette: A. Taylor
Leeds: Perri – Rodon, Bijol (Aaronson, 65.), Struijk – Bogle (Bornauw, 90+3.), Stach, Ampadu (Piroe, 87.), Gruev (Tanaka, 65.), G. Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor (Gnonto, 65.). Menedzser: Daniel Farke
Liverpool: Alisson – Bradley (Gomez, 68.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Endo, 83.) – Ekitiké (Isak, 83.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Calvert-Lewin (73. – 11-esből), Stach (75.), Tanaka (90+6.), ill. Ekitiké (48., 50.), Szoboszlai (80.)

Sok bizonytalanság előzte meg a Liverpool leedsi vendégjátékát. Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóját követően a média képviselői közül többen ott maradtak még a Liverpool edzőközpontjában megvitatni a hallottakat és a lehetséges opciókat szombatra, de hogy nem volt konszenzus az újságírók között a kezdőcsapatot és/vagy Slot jövőjét illetően, az enyhe megfogalmazás.

A Leedsben pályára futó csapat végül négy helyen is eltért a legutóbbihoz képest. Kerkez Milos visszakerült a bal oldali szárnyvédő helyére (Andrew Robertsont váltotta), míg a túloldalon a sérülésből visszatérő Conor Bradley kezdett Joe Gomez helyett. A szűrők közül Alexis Mac Allister maradt ki, akinek helyét Curtis Jones vette át, az előretolt ék pedig Hugo Ekitiké lett Alexander Isakot váltva. Ez azt is jelentette, hogy Szoboszlai Dominik ismételten a középpályán kapott bizalmat, kezdésként a jobb szélre kitolva, Mohamed Szalah pedig egymás után a harmadik találkozóját kezdte a kispadon.

„Augusztus végén, szeptember elején sikerült először és eddig utoljára két egymást követő idegenbeli bajnokit nyernie a csapatnak, nem fűzök vérmes reményeket a Liverpool leedsi kirándulásához” – ezt nem sokkal a kezdés előtt mondta lapunknak Dave O’Connell, a klubhoz kötődő egyik legnagyobb független hírportál, a DaveOCKOP vezetője.

Úgy tűnt, Szoboszlai Dominik győztes gólt szerez, ám elúszott a Liverpoolnak a siker (Fotó: Getty Images)

A Liverpool visszafogottan kezdte a mérkőzést, az első igazán veszélyes lehetőség Curtis Jones előtt adódott, aki negyedóra elteltével 17 méterről a lécre csavarta a labdát. Pár perccel később Szoboszlai Dominik végzett el néhány méterrel távolabbról szabadrúgást, de a kapu fölé lőtt, a félidő vége előtt viszont megvillantott valamit abból, miért tartják sokan a csapat egyik legjobbjának: saját tizenhatosánál szerzett labdát, majd egy jó 40 méteres keresztpasszal indította a védelem vonalából kilépő Cody Gakpót, aki kiküzdötte magának a helyzetet, ám a kapu mellé lőtt.

A szünetet követően aztán Hugo Ekitiké percei következtek. Előbb Joe Rodon elszámolt passzára csapott le, és kihasználta az ajándékba kapott ziccert, majd Conor Bradley jobb oldalról érkező beadására érkezett kiváló ütemben, és lőtt a hálóba. A Liverpool könnyedén tartotta előnyét, amíg Ibrahima Konaté nem követett el óriási hibát: teljesen ártalmatlan szituációban buktatta a tizenhatoson belül Wilfried Gnontót, a büntetőből Dominic Calvert-Lewin szépített. Sőt, két perccel később a „vörösök” teljes védelme csak nézte, ahogyan Anton Stach a tizenhatoson belülre betörve egyenlít...

A mérkőzés azonban tartogatott még fordulatot. Előbb Ryan Gravenberch passzát a Florian Wirtz helyére beálló Alexis Mac Allister engedte el, ziccerbe hozva Szoboszlai Dominikot, aki 12 méterről a hálóba gurította a labdát, majd a hosszabbításban a Leeds Tanaka Ao közeli góljával újból egyenlített, kiharcolva egy pontot. 3–3

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal15103228–9+1933
  2. Manchester City15101435–16+1931
  3. Aston Villa1593322–15+730
  4. Chelsea1574425–15+1025
  5. Everton1573518–17+124
  6. Crystal Palace1465318–11+723
  7. Sunderland1565418–17+123
  8. Liverpool1572624–24023
  9. Tottenham1564525–18+722
10. Brighton & Hove Albion1464424–20+422
11. Newcastle1564521–19+222
12. Manchester United1464422–21+122
13. Bournemouth1555521–24–320
14. Brentford1561821–24–319
15. Fulham1452719–22–317
16. Leeds United1543819–29–1015
17. Nottingham Forest1543814–25–1115
18. West Ham1433816–28–1212
19. Burnley15311116–30–1410
20. Wolverhampton142127–29–222

 

 

