Az Arsenal visszavágott az Aston Villának a december eleji vereségért

A Premier League utolsó 2025-ös rangadóján az Aston Villa nem állt be védekezni, felvállalta a nyílt sisakos csatát a bajnoki éllovas Arsenal otthonában. A Villa november elseje óta nem szenvedett vereséget, akkor a Liverpooltól kapott ki, azóta zsinórban 11 mérkőzést megnyert, ebből nyolcat az angol élvonalban (közte az Arsenal ellenit is december 6-án Birminghamben). Látszott is, hogy van önbizalma, az első 30 percben az éllovas ellen is rohamozott, ismét győzelemre tört, csak az első félidő végére vett vissza a tempóból, akkor került mezőnyfölénybe az Arsenal.

A második félidő elején Emiliano Martínez kapus hibája után szerzett vezetést az Arsenal, Bukayo Saka szöglete után meg akarta fogni a labdát, de kicsúszott a kezéből, Gabriel elé pattant, aki a kapuba továbbította. Némi VAR-ozás után megállapítottáűk, hogy nem szabálytalankodtak az argentin kapussal szemben, így érvényes lett az Arsenal 17. szögletből elért találata 2025-ben.

Az Aston Villát megzavarta a gól, néhány perccel később Martin Ödegaard passza után Martin Zubimendi duplázta meg a piros-fehér mezesek előnyét. Semmi sem maradt a Villa első félidőben látott lendületéből, és a 69. percben Leandro Trossard lövésével el is dőlt a mérkőzés. A csereként beálló Gabriel Jesus az első labdaérintésével szintén betalált, a brazil január elseje óta először, az év utoló előtti napján volt újra eredményes. A végén Ollie Watkins szépített, de az Aston Villa 11 meccses diadalsorozata ennek ellenére csúnya véget ért, az Arsenal hat pontra növelte előnyét legyőzöttjével szemben.

A Manchester United nem rohanta le az utolsó helyezett, a legutóbbi 11 meccsén pontot sem szerző Wolverhamptont, Ruben Amorim együttese meglepően óvatosan kezdte a mérkőzést, hiányzott a legutóbbi mérkőzéseken mutatott javuló játék. Joshua Zirkzee Ladislav Krejcín megpattanó lövésével így is vezetést szerzett a 27. percben, de a Wolves cseh védője a szünet előtt szép fejessel egyenlített. A második félidőben csak küzdött a két csapat, nem alakult ki szép játék. Bár a hajrában az MU Dorgu révén betalált, les miatt érvénytelenítették a gólt. A Wolves harmadszor – október eleje óta először – szerzett pontot ebben az idényben.

A Chelsea szurkolói nagyon mozgalmas és fordulatos első félórát izgulhattak végig a kilenc bajnoki óta nyeretlen Bournemouth elleni meccsen, a vendégek mér a hatodik percben vezetést szereztek, erre Cole Palmer és Enzo Fernandez góljaival a „kékek” a félidő derekán fordítottak, de négy perccel később Justin Kluivert is betalált. A 2–2-es állás a mérkőzés végéig nem változott, a Chelsea sorozatban a harmadik mérkőzésén is pontokat vesztett, míg a Bournemourth-nál a csapattársak a lefújás után egytől egyig ölelgették Antoine Semenyót, aki a vendégszurkolóktól is elköszönt – a napokban várhatóan csatlakozzik a Manchester Cityhez.

A Newcastle ebben az idényben 13 pontot vesztett olyan mérkőzéseken, amelyeken megszerezte a vezetést, és a Burnley elleni mérkőzés pontosan megmutatta ezt a tendenciát. Joelinton 65. másodperces és a „szarkáknál” első PL-meccsén kezdő Yoane Wissa góljaival hét perc elteltével 2–0-ra vezettek a vendégek, de ezt követően leálltak, ráültek az eredményre, és azután, hogy Josh Laurent még az első félidőben szépített, a másodikban a hazai csapat a kapujához szegezte vendégét. Gólt azonban a hatalmas nyomás ellenére sem tudott szerezni, a végső szó hatalmas védelmi hibát követően az üres kapuba passzoló Bruno Guimaraesé volt, a Newcastle ezúttal elvitte a pontokat a Burnley otthonából.

A West Ham–Brighton mérkőzés mindössze a második volt a Premier League megalapítása óta (a másik a 2002-es Fulham–Bolton összecsapás volt), amelynek első félidejében három büntetőt is ítéltek. A vendégeklnél Danny Welbeck az elsőt belőtte, a másodikat négy perccel később kihagyta, a hazaiaknál Lucas Paqueta a 45+4. percben betalált. Ezzel lett 2–1, korábban a brazil Jerod Bowen góljához asszisztált. A második félidőben a Brighton egyenlített, és az utolsó pillanatokban szögletből kis híján fordított is, a lefújásnál a döntetlent a szurkolók hangos nemtetszése fogadta.

Az Everton a legutóbbi győzelmét éppen a Nottingham ellen aratta a hónap első hétvégéjén, és most is kézben tartotta a Forest elleni összecsapást. Az első félidőben James Garner, a másodikban Thierno Berry talált be, Jordan Pickford pedig megőzrizte kapuját a góltól, és akárcsak a 15. fordulóban, 2–0-ra győzött a liverpooli csapat.

PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

Arsenal–Aston Villa 4–1 (Gabriel 48., Zubimendi 52., Trossard 69., Gabriel Jesus 78., ill. Watkins 90+4.)

Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Zirkzee 27., ill. Krejcí 45.)

Burnley–Newcastle United 1–3 (Laurent 23., ill. Joelinton 2., Wissa 7., Bruno Guimaraes 90+3.)

Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 15. – 11-esből, E. Fernández 23., ill. Brooks 6., Kluivert 27.)

Nottingham Forest–Everton 0–2 (Garner 19., Barry 79.)

West Ham United–Brighton & Hove Albion 2–2 (Bowen 10., Lucas Paqueta 45+4. – 11-esből, ill. Welbeck 32. – 11-esből, Veltman 61.)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

18.30: Crystal Palace–Fulham

18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)