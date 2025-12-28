A jövő csapatkapitánya? Szoboszlai az eltiltása ellenére is a Liverpoollal volt – videó
Bár Szoboszlai Dominik az öt sárga lapja miatt nem léphetett pályára szombaton a Wolverhampton Wanderers ellen, így is a helyszínen támogatta a Liverpool FC játékosait.
A Liverpool FC közösségi oldalára feltöltött egy videót arról, ahogyan a Wolverhampton Wanderers legyőzése után az eltiltott Szoboszlai Dominik egyesével gratulál az öltözőbe vonuló csapattársainak – köztük a szintén magyar válogatott Kerkez Milosnak is, aki elsőre nem volt elragadtatva a pacsitól, de aztán „megbékélt”.
A felvétel alapján sokan Szoboszlaiban látják a Liverpool FC következő csapatkapitányát, ez a bejegyzés hozzászólásaiból is kiderült.
Szeretem Domit, ember! Nem néztek egymásra, mégis tudta, hogy Kerkez nincs jó kedvében, ezért megrángatta őt, mint egy testvér. Hogy őszinte legyek, ő a jövő csapatkapitánya!
– ez csak egy komment a sok hasonló közül...
Angol labdarúgás
7 órája
Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt
Rob Edwards annak ellenére optimista, hogy csapata a bajnokság feléhez közeledve két ponttal az utolsó helyen áll...
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik