A jövő csapatkapitánya? Szoboszlai az eltiltása ellenére is a Liverpoollal volt – videó

A Liverpool FC közösségi oldalára feltöltött egy videót arról, ahogyan a Wolverhampton Wanderers legyőzése után az eltiltott Szoboszlai Dominik egyesével gratulál az öltözőbe vonuló csapattársainak – köztük a szintén magyar válogatott Kerkez Milosnak is, aki elsőre nem volt elragadtatva a pacsitól, de aztán „megbékélt”.

A felvétel alapján sokan Szoboszlaiban látják a Liverpool FC következő csapatkapitányát, ez a bejegyzés hozzászólásaiból is kiderült.

Szeretem Domit, ember! Nem néztek egymásra, mégis tudta, hogy Kerkez nincs jó kedvében, ezért megrángatta őt, mint egy testvér. Hogy őszinte legyek, ő a jövő csapatkapitánya!

– ez csak egy komment a sok hasonló közül...