Nemzeti Sportrádió

A jövő csapatkapitánya? Szoboszlai az eltiltása ellenére is a Liverpoollal volt – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.12.28. 12:19
null
Szoboszlai Dominik, ha nem játszik, akkor is alázatos a társai és a klub felé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Bár Szoboszlai Dominik az öt sárga lapja miatt nem léphetett pályára szombaton a Wolverhampton Wanderers ellen, így is a helyszínen támogatta a Liverpool FC játékosait.

A Liverpool FC közösségi oldalára feltöltött egy videót arról, ahogyan a Wolverhampton Wanderers legyőzése után az eltiltott Szoboszlai Dominik egyesével gratulál az öltözőbe vonuló csapattársainak – köztük a szintén magyar válogatott Kerkez Milosnak is, aki elsőre nem volt elragadtatva a pacsitól, de aztán „megbékélt”.

A felvétel alapján sokan Szoboszlaiban látják a Liverpool FC következő csapatkapitányát, ez a bejegyzés hozzászólásaiból is kiderült.

Szeretem Domit, ember! Nem néztek egymásra, mégis tudta, hogy Kerkez nincs jó kedvében, ezért megrángatta őt, mint egy testvér. Hogy őszinte legyek, ő a jövő csapatkapitánya!

– ez csak egy komment a sok hasonló közül...

Angol labdarúgás
7 órája

Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt

Rob Edwards annak ellenére optimista, hogy csapata a bajnokság feléhez közeledve két ponttal az utolsó helyen áll...

 

Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt

Angol labdarúgás
7 órája

Ha rossz, akkor is jó – Ballai Attila publicisztikája

Angol labdarúgás
15 órája

A csereként beálló Watkins duplájával fordított és sorozatban 11. alkalommal nyert az Aston Villa

Angol labdarúgás
18 órája

Az év legnézettebb videói: amikor Szoboszlai Dominik egyenlített Portugália ellen a 91. percben

Magyar válogatott
20 órája

Hozta a kötelezőt a Brighton ellen és visszaállt az élre az Arsenal

Angol labdarúgás
21 órája

Wirtz először talált be tétmérkőzésen, a Liverpool egy góllal legyőzte a Wolvest

Angol labdarúgás
21 órája

Cherki gólt és gólpasszt jegyzett Nottinghamben, a City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt

Angol labdarúgás
23 órája

Egy év, 365 fotó: Özbas Szofi Európa-bajnok lett, birkózóink 6 Eb-érmet hoztak haza – ilyen volt 2025 áprilisa

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:34
Ezek is érdekelhetik