Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata

Crystal Palace–Manchester City 0–3

Matheus Nunes beadásából Erling Haaland fejelt a kapu bal oldalába a 41. percben, ezzel szerzett vezetést a Manchester City. A Crystal Palace próbált egyenlíteni, ám Phil Foden a második félidő közepén lezárta a meccset, amikor 20 méterről a bal alsóba lőtt. A hazaiak ekkor hitüket vesztették, majd még a hajrában igyekeztek szépíteni, kitámadtak, ebből kontráztak a vendégek, Savinhót pedig buktatta Dean Henderson a tizenhatoson belül. A büntetőhöz Haaland állt oda, aki a bal alsóba gurított, így már 17 gólnál jár a bajnokságban. A City zsinórban a negyedik tétmérkőzését nyerte meg, és tartja a lépést az éllovas Arsenallal.

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0

Óriási vendéghiba után szerzett vezetést a Forest, Ibrahim Sangaré szerelte le a Spurs tizenhatosánál Archie Grayt, majd ziccerbe hozta Callum Hudson-Odoit, aki az üres kapuba passzolt. Az 50. percben Guglielmo Vicario hibázott, elnézte Hudson-Odoi bal oldali beadását, akinek a labdája további érintés nélkül vágódott a kapuba. Később a duplázó csatár visszaadta a gólpasszt Sangarénak, aki 22 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A Tottenham sorozatban az ötödik idegenbeli tétmeccsén maradt nyeretlen, s így az előző hét bajnokiján csak egy győzelmet aratott.

Sunderland–Newcastle 1–0

Egyetlen (ön)gól döntött Sunderlandben, a második félidő első percében Nordi Mukiele jobb oldali beadása után Nick Woltemade gyönyörűen fejelt a kapuba – a lécről vágódott be a labda –, apró szépséghiba, hogy ezt a saját tizenhatosán belül tette... A Newcastle igen veszélytelen volt az egész derbin, ezzel az idényben az idegenbeli mérlege két győzelem, négy döntetlen és öt vereség.

West Ham–Aston Villa 2–3

Kétszer vezetett a West Ham, először a 30. másodpercben, amikor Mateus Fernandes labdát szerzett a tizenhatoson belül, majd a bal felsőbe lőtt. Konsztandinosz Mavropanosz öngóljával hamar egalizált az Aston Villa, de a félidő közepén már újra a hazaiaknál volt az előny, miután Jarrod Bowen beletette a lábát Freddie Potts kapáslövésébe. A második félidőben Morgan Rogers duplájával fordítottak a vendégek, a 23 éves középpályás előbb hét méterről lőtt a jobb alsóba, majd fél óra múlva 23 méterről bombázott a jobb felsőbe. A birminghami csapat sorozatban a kilencedik tétmeccsét nyerte meg, a bajnokságban hat mérkőzés óta hibátlan, miközben a WHU öt bajnoki óta nyeretlen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)

Sunderland–Newcastle 1–0 (Woltemade 46. – öngól)

West Ham–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)

Később

17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Arsenal–Wolverhampton 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)

Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)

Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)

Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)