Nemzeti Sportrádió

Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 17:05
null
Phil Foden egy, Erling Haaland két gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Newcastle Crystal Palace Newcastle United West Ham United Nottingham Forest Sunderland Aston Villa Spíler Tv Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Manchester City
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójának vasárnapi mérkőzésein a Manchester City és az Aston Villa idegenben, a Nottingham Forest és a Sunderland hazai pályán nyert.

Crystal Palace–Manchester City 0–3

Matheus Nunes beadásából Erling Haaland fejelt a kapu bal oldalába a 41. percben, ezzel szerzett vezetést a Manchester City. A Crystal Palace próbált egyenlíteni, ám Phil Foden a második félidő közepén lezárta a meccset, amikor 20 méterről a bal alsóba lőtt. A hazaiak ekkor hitüket vesztették, majd még a hajrában igyekeztek szépíteni, kitámadtak, ebből kontráztak a vendégek, Savinhót pedig buktatta Dean Henderson a tizenhatoson belül. A büntetőhöz Haaland állt oda, aki a bal alsóba gurított, így már 17 gólnál jár a bajnokságban. A City zsinórban a negyedik tétmérkőzését nyerte meg, és tartja a lépést az éllovas Arsenallal.

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0

Óriási vendéghiba után szerzett vezetést a Forest, Ibrahim Sangaré szerelte le a Spurs tizenhatosánál Archie Grayt, majd ziccerbe hozta Callum Hudson-Odoit, aki az üres kapuba passzolt. Az 50. percben Guglielmo Vicario hibázott, elnézte Hudson-Odoi bal oldali beadását, akinek a labdája további érintés nélkül vágódott a kapuba. Később a duplázó csatár visszaadta a gólpasszt Sangarénak, aki 22 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A Tottenham sorozatban az ötödik idegenbeli tétmeccsén maradt nyeretlen, s így az előző hét bajnokiján csak egy győzelmet aratott.

Sunderland–Newcastle 1–0

Egyetlen (ön)gól döntött Sunderlandben, a második félidő első percében Nordi Mukiele jobb oldali beadása után Nick Woltemade gyönyörűen fejelt a kapuba – a lécről vágódott be a labda –, apró szépséghiba, hogy ezt a saját tizenhatosán belül tette... A Newcastle igen veszélytelen volt az egész derbin, ezzel az idényben az idegenbeli mérlege két győzelem, négy döntetlen és öt vereség.

West Ham–Aston Villa 2–3

Kétszer vezetett a West Ham, először a 30. másodpercben, amikor Mateus Fernandes labdát szerzett a tizenhatoson belül, majd a bal felsőbe lőtt. Konsztandinosz Mavropanosz öngóljával hamar egalizált az Aston Villa, de a félidő közepén már újra a hazaiaknál volt az előny, miután Jarrod Bowen beletette a lábát Freddie Potts kapáslövésébe. A második félidőben Morgan Rogers duplájával fordítottak a vendégek, a 23 éves középpályás előbb hét méterről lőtt a jobb alsóba, majd fél óra múlva 23 méterről bombázott a jobb felsőbe. A birminghami csapat sorozatban a kilencedik tétmeccsét nyerte meg, a bajnokságban hat mérkőzés óta hibátlan, miközben a WHU öt bajnoki óta nyeretlen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)
Sunderland–Newcastle 1–0 (Woltemade 46. – öngól)
West Ham–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)
Később
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Arsenal–Wolverhampton 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal16113230–10+2036
  2. Manchester City16111438–16+2234
  3. Aston Villa16103325–17+833
  4. Chelsea1684427–15+1228
  5. Crystal Palace1675420–15+526
  6. Liverpool1682626–24+226
  7. Sunderland1675419–17+226
  8. Manchester United1574426–22+425
  9. Everton1673618–19–124
10. Brighton & Hove Albion1665525–23+223
11. Tottenham1664625–21+422
12. Newcastle1664621–20+122
13. Fulham1662823–26–320
14. Bournemouth1555521–24–320
15. Brentford1561821–24–319
16. Nottingham Forest1653817–25–818
17. Leeds United1543819–29–1015
18. West Ham1634919–32–1313
19. Burnley16311218–33–1510
20. Wolverhampton162149–35–262

 

 

Newcastle Crystal Palace Newcastle United West Ham United Nottingham Forest Sunderland Aston Villa Spíler Tv Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Az Arsenal két öngóllal győzte le a Wolverhamptont

Angol labdarúgás
19 órája

Ekitiké duplázott, a Liverpool hazai pályán legyőzte a Brightont

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:00

Palmer sérülten is gólt szerzett, otthon nyert a Chelsea

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:54

Szoboszlai Dominik a kihívásnak megfelelt; Arne Slot tizenkilencre lapot húzott?

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:39

Kerkez Szoboszlairól: Még soha nem láttam játékost ennyi poszton játszani

Légiósok
2025.12.12. 21:27

Díjazták november legjobbjait a PL-ben, félpályás gól is nyert

Angol labdarúgás
2025.12.12. 16:26

Négy Real-játékos is kiállt Xabi Alonso mellett

Bajnokok Ligája
2025.12.11. 10:15

Hiába duplázott Brandt, a Bodö/Glimt pontot rabolt Dortmundból

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 23:01
Ezek is érdekelhetik