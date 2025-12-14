Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata
Crystal Palace–Manchester City 0–3
Matheus Nunes beadásából Erling Haaland fejelt a kapu bal oldalába a 41. percben, ezzel szerzett vezetést a Manchester City. A Crystal Palace próbált egyenlíteni, ám Phil Foden a második félidő közepén lezárta a meccset, amikor 20 méterről a bal alsóba lőtt. A hazaiak ekkor hitüket vesztették, majd még a hajrában igyekeztek szépíteni, kitámadtak, ebből kontráztak a vendégek, Savinhót pedig buktatta Dean Henderson a tizenhatoson belül. A büntetőhöz Haaland állt oda, aki a bal alsóba gurított, így már 17 gólnál jár a bajnokságban. A City zsinórban a negyedik tétmérkőzését nyerte meg, és tartja a lépést az éllovas Arsenallal.
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0
Óriási vendéghiba után szerzett vezetést a Forest, Ibrahim Sangaré szerelte le a Spurs tizenhatosánál Archie Grayt, majd ziccerbe hozta Callum Hudson-Odoit, aki az üres kapuba passzolt. Az 50. percben Guglielmo Vicario hibázott, elnézte Hudson-Odoi bal oldali beadását, akinek a labdája további érintés nélkül vágódott a kapuba. Később a duplázó csatár visszaadta a gólpasszt Sangarénak, aki 22 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A Tottenham sorozatban az ötödik idegenbeli tétmeccsén maradt nyeretlen, s így az előző hét bajnokiján csak egy győzelmet aratott.
Sunderland–Newcastle 1–0
Egyetlen (ön)gól döntött Sunderlandben, a második félidő első percében Nordi Mukiele jobb oldali beadása után Nick Woltemade gyönyörűen fejelt a kapuba – a lécről vágódott be a labda –, apró szépséghiba, hogy ezt a saját tizenhatosán belül tette... A Newcastle igen veszélytelen volt az egész derbin, ezzel az idényben az idegenbeli mérlege két győzelem, négy döntetlen és öt vereség.
West Ham–Aston Villa 2–3
Kétszer vezetett a West Ham, először a 30. másodpercben, amikor Mateus Fernandes labdát szerzett a tizenhatoson belül, majd a bal felsőbe lőtt. Konsztandinosz Mavropanosz öngóljával hamar egalizált az Aston Villa, de a félidő közepén már újra a hazaiaknál volt az előny, miután Jarrod Bowen beletette a lábát Freddie Potts kapáslövésébe. A második félidőben Morgan Rogers duplájával fordítottak a vendégek, a 23 éves középpályás előbb hét méterről lőtt a jobb alsóba, majd fél óra múlva 23 méterről bombázott a jobb felsőbe. A birminghami csapat sorozatban a kilencedik tétmeccsét nyerte meg, a bajnokságban hat mérkőzés óta hibátlan, miközben a WHU öt bajnoki óta nyeretlen.
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Crystal Palace–Manchester City 0–3 (Haaland 41., 89. – a másodikat 11-esből, Foden 69.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)
Sunderland–Newcastle 1–0 (Woltemade 46. – öngól)
West Ham–Aston Villa 2–3 (Mateus Fernandes 1., Bowen 24., ill. Mavropanosz 9. – öngól, Rogers 50., 79.)
Később
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Arsenal–Wolverhampton 2–1 (Johnstone 70. – öngól, Y. Mosquera 90+3. – öngól, ill. Arokodare 90.)
Chelsea–Everton 2–0 (Palmer 21., Gusto 45.)
Liverpool–Brighton 2–0 (Ekitiké 1., 60.)
Burnley–Fulham 2–3 (Ugochukwu 21., Sonne 86., ill. Smith Rowe 9., C. Bassey 31., H. Wilson 58.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|16
|11
|3
|2
|30–10
|+20
|36
|2. Manchester City
|16
|11
|1
|4
|38–16
|+22
|34
|3. Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|25–17
|+8
|33
|4. Chelsea
|16
|8
|4
|4
|27–15
|+12
|28
|5. Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|20–15
|+5
|26
|6. Liverpool
|16
|8
|2
|6
|26–24
|+2
|26
|7. Sunderland
|16
|7
|5
|4
|19–17
|+2
|26
|8. Manchester United
|15
|7
|4
|4
|26–22
|+4
|25
|9. Everton
|16
|7
|3
|6
|18–19
|–1
|24
|10. Brighton & Hove Albion
|16
|6
|5
|5
|25–23
|+2
|23
|11. Tottenham
|16
|6
|4
|6
|25–21
|+4
|22
|12. Newcastle
|16
|6
|4
|6
|21–20
|+1
|22
|13. Fulham
|16
|6
|2
|8
|23–26
|–3
|20
|14. Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21–24
|–3
|20
|15. Brentford
|15
|6
|1
|8
|21–24
|–3
|19
|16. Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|17–25
|–8
|18
|17. Leeds United
|15
|4
|3
|8
|19–29
|–10
|15
|18. West Ham
|16
|3
|4
|9
|19–32
|–13
|13
|19. Burnley
|16
|3
|1
|12
|18–33
|–15
|10
|20. Wolverhampton
|16
|–
|2
|14
|9–35
|–26
|2