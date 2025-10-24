Továbbra sem megy a West Hamnek, a Leedstől is kikapott

A szűk egy hónapja kinevezett Nuno Espírito Santóval sem talált magára a West Ham, amely az élvonalba ezen a nyáron visszajutó Leeds ellen szeretett volna javítani, ehhez képest a hazaiak Brenden Aaronson révén már a harmadik percben megszerezték a vezetést, ráadásul Joe Rodon Sean Longstaff szöglete után a 15. percben megduplázta a különbséget.

A folytatás sem alakult túl fényesen a „kalapácsosoknak”, akik előbb elvesztették fiatal tehetségüket, Ollie Scarlest, majd Lucas Paquetá gólját les miatt vették el tőlük.

A WHU a második félidőben sem tudott javulni, sőt sokáig egyáltalán nem volt veszélyes a hazai kapura, a Leedsnek pedig nem kellett különösebben megerőltetnie magát, hogy megtartsa előnyét. A rendes játékidő utolsó pillanataiban Mateus Fernandes ugyan szépített, de a Leeds megérdemelten nyert, így továbbra sincs meg Nuno Espírito Santo első sikere a West Ham vezetőedzőjeként.

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

Október 25., szombat

16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Fulham

18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Október 26., vasárnap

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)