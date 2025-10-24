Továbbra sem megy a West Hamnek, a Leedstől is kikapott
A szűk egy hónapja kinevezett Nuno Espírito Santóval sem talált magára a West Ham, amely az élvonalba ezen a nyáron visszajutó Leeds ellen szeretett volna javítani, ehhez képest a hazaiak Brenden Aaronson révén már a harmadik percben megszerezték a vezetést, ráadásul Joe Rodon Sean Longstaff szöglete után a 15. percben megduplázta a különbséget.
A folytatás sem alakult túl fényesen a „kalapácsosoknak”, akik előbb elvesztették fiatal tehetségüket, Ollie Scarlest, majd Lucas Paquetá gólját les miatt vették el tőlük.
A WHU a második félidőben sem tudott javulni, sőt sokáig egyáltalán nem volt veszélyes a hazai kapura, a Leedsnek pedig nem kellett különösebben megerőltetnie magát, hogy megtartsa előnyét. A rendes játékidő utolsó pillanataiban Mateus Fernandes ugyan szépített, de a Leeds megérdemelten nyert, így továbbra sincs meg Nuno Espírito Santo első sikere a West Ham vezetőedzőjeként.
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)
Október 25., szombat
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15–3
|+12
|19
|2. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17–6
|+11
|16
|3. Liverpool
|8
|5
|–
|3
|14–11
|+3
|15
|3. Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14–11
|+3
|15
|5. Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16–9
|+7
|14
|6. Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14–7
|+7
|14
|7. Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9–6
|+3
|14
|8. Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12–8
|+4
|13
|9. Manchester United
|8
|4
|1
|3
|11–12
|–1
|13
|10. Brighton & Hove Albion
|8
|3
|3
|2
|12–11
|+1
|12
|11. Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8–8
|0
|12
|12. Everton
|8
|3
|2
|3
|9–9
|0
|11
|13. Leeds United
|9
|3
|2
|4
|9–14
|–5
|11
|14. Brentford
|8
|3
|1
|4
|11–12
|–1
|10
|15. Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7–7
|0
|9
|16. Fulham
|8
|2
|2
|4
|8–12
|–4
|8
|17. Burnley
|8
|2
|1
|5
|9–15
|–6
|7
|18. Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5–15
|–10
|5
|19. West Ham
|9
|1
|1
|7
|7–20
|–13
|4
|20. Wolverhampton
|8
|–
|2
|6
|5–16
|–11
|2