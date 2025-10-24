Nemzeti Sportrádió

Továbbra sem megy a West Hamnek, a Leedstől is kikapott

2025.10.24. 23:06
Egyelőre Nuno Espírito Santóval sem talált magára a Leedstől is kikapó West Ham (Fotó: Getty Images)
angol foci West Ham United Leeds Premier League
Hatmeccsesre nőtt a West Ham United nyeretlenségi sorozata, azok után, hogy a „kalapácsosok” 2–1-es vereséget szenvedtek az első osztályba idén visszajutó Leeds vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 9. fordulójának pénteki mérkőzésén.

A szűk egy hónapja kinevezett Nuno Espírito Santóval sem talált magára a West Ham, amely az élvonalba ezen a nyáron visszajutó Leeds ellen szeretett volna javítani, ehhez képest a hazaiak Brenden Aaronson révén már a harmadik percben megszerezték a vezetést, ráadásul Joe Rodon Sean Longstaff szöglete után a 15. percben megduplázta a különbséget.

A folytatás sem alakult túl fényesen a „kalapácsosoknak”, akik előbb elvesztették fiatal tehetségüket, Ollie Scarlest, majd Lucas Paquetá gólját les miatt vették el tőlük.

A WHU a második félidőben sem tudott javulni, sőt sokáig egyáltalán nem volt veszélyes a hazai kapura, a Leedsnek pedig nem kellett különösebben megerőltetnie magát, hogy megtartsa előnyét. A rendes játékidő utolsó pillanataiban Mateus Fernandes ugyan szépített, de a Leeds megérdemelten nyert, így továbbra sincs meg Nuno Espírito Santo első sikere a West Ham vezetőedzőjeként.

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Leeds United–West Ham United 2–1 (Aaronson 3., Rodon 15., ill. M. Fernandes 90.)

Október 25., szombat
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

   
A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Arsenal861115–3+1219
2. Manchester City851217–6+1116
3. Liverpool85314–11+315
3. Bournemouth843114–11+315
5. Chelsea842216–9+714
6. Tottenham842214–7+714
7. Sunderland84229–6+314
8. Crystal Palace834112–8+413
9. Manchester United841311–12–113
10. Brighton & Hove Albion833212–11+112
11. Aston Villa83328–8012
12. Everton83239–9011
13. Leeds United93249–14–511
14. Brentford831411–12–110
15. Newcastle82337–709
16. Fulham82248–12–48
17. Burnley82159–15–67
18. Nottingham Forest81255–15–105
19. West Ham91177–20–134
20. Wolverhampton8265–16–112

 

Ezek is érdekelhetik