A City győzelemmel alapozott a Liverpool elleni csúcsrangadóra

Az Aston Villától elszenvedett bajnoki vereség után, a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés és a Liverpool elleni jövő heti PL-csúcsrangadó előtt a Manchester Cityre a nyolc meccs óta veretlen Bournemouth várt a Premier League-ben. Az Arsenal újabb győzelme miatt a manchesteriek hazai közönség előtt semmiképp sem hullajthattak pontokat – már amennyiben a bajnoki címet még komolyan gondolja Pep Guardiola csapata.

Az első félidő Erling Haalandról szólt: a norvég gólvágó a 17. percben fejjel szöktette saját magát, majd a kapuba lőtt, a 33. percben pedig ismét eredményes volt, miután előbb eltolta a labdát Djordje Petrovics kapus mellett, aztán pedig higgadtan a kapuba gurított. A két Haaland-gól között a Bournemouth Gianluigi Donnarumma hibája után Tyler Adams révén még kiegyenlített a 25. percben, de a szünetben így is megérdemelten vezetett 2–1-re a nagy iramot diktáló hazai gárda.

A második félidőben harmadik gólját is megszerezte a City, ezúttal nem Haaland, hanem Nico O'Reilly volt eredményes a 60. percben.

A manchesteriek ezután már nem erőltették az újabb gólokat, teljesen visszavettek a tempóból. Guardiola még azt is megtehette, hogy a 82. percben lecserélje a duplázó – és később a meccs legjobbjának is megválasztott – Haalandot, a hazai győzelem már nem forgott veszélyben. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Manchester City–AFC Bournemouth 3–1 (Haaland 17., 33., O'Reilly 60., ill. T. Adams 25.)

KORÁBBAN

West Ham United–Newcastle United 3–1 (L. Paquetá 35., Botman 45+5., Soucek 90+7., ill. J. Murphy 4.)

HÉTFŐ

21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

SZOMBAT

Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)

Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)

Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)

Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)

Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)

Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)

Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., A. Diallo 81.)

Liverpool–Aston Villa 2–0 (Szalah 45+1., Gravenberch 58.)