Az MU sem tudott megálljt parancsolni az Aston Villának, zsinórban tizedszer nyertek Unai Emeryék

A kiváló formában futballozó Aston Villával jó meccset játszott a Manchester United, amelynél Matheus Cunha és Benjamin Sesko is betalálhatott volna az első játékrész során, míg hazai részről John McGinn, Morgan Rogers és Ollie Watkins is közel járt hozzá, hogy bevegye a vendégkaput. Már-már úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel mennek szünetre a felek, ám a félidő végén mindkét csapat betalált. Előbb McGinn indítása után Rogers bravúros mozdulattal tartotta bent a labdát az oldalvonalnál, befelé tört balról, és 14 méterről a bal felsőbe tekert. A ráadás perceiben egyenlített az MU, Matty Cash eladta a labdát a saját tizenhatosánál, Patrick Dorgu megszerezte, majd Cunhához került, aki nyolc méterről kilőtte a kapu bal oldalát.

Hasonlóan eseménydús volt a második félidő, és ismét a birminghamiek kerültek előnybe, ezúttal is Rogers villant, miután elé pattant a labda, majd befelé tolta, és 13 méterről a kapu bal oldalába tekert. Nyomtak a „vörös ördögök”, és ismételten Cunha egalizálhatott volna, ám a bal kapufa mellé csúsztatott. Többször is meleg pillanatokat éltek át a hazaiak a saját kapujuk előtt, és mivel a kontráikat nem tudták gólra váltani, végig izgulhattak. Azonban nem tudtak betalálni a manchesteriek, Mason Mount is hiába veszélyeztetett szabadrúgásból, a labdája elkerülte a jobb felső sarkot.

Sorozatban tizedik sikerét aratta Unai Emery csapat – ebből a hetediket a bajnokságban, háromszor az El-ben nyert –, és tovább tapad az Arsenal, Manchester City párosra. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzés

Aston Villa–Manchester United 2–1 (Rogers 45., 57., ill. Cunha 45+3.)

Szombaton játszották

Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)

Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)

Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)

AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)

Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0

Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)

Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)

Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

Hétfőn játsszák

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)