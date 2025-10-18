Az Arsenal védelme ismét remekelt, egy gól is elég volt az „ágyúsok” győzelméhez

A Fulham és az Arsenal 65 alkalommal találkozott eddig egymással, az „ágyúsok” 43-szor nyertek, 13 meccsen döntetlen született, míg a mostani vendéglátó csupán kilenc győzelmet aratott. A londoni derbin fölényben játszott Mikel Arteta csapata, de nem igazán tudta feltörni ellenfele védelmét. Az első félidőben Riccardo Calafiori lesgólig jutott, Viktor Gyökeresnek is volt egy lehetősége, valamint Declan Rice a kapu mellé tekert nem sokkal a szünet előtt.

A fordulás után egy rögzített helyzet hozta meg az áttörést, Bukayo Saka betekerte a szögletet, Gabriel megcsúsztatta a labdát, Leandro Trossard pedig combbal a kapuba helyezte. Nem sokkal később a vendégek majdnem tizenegyeshez jutottak, ám kiderült, ha nem is nagyon, de Kevin elérte a labdát, amikor becsúszott Saka elé. A hajrában sem jött kijjebb a Fulham, az Arsenalnak még volt helyzete Gyökeres és Gabriel Martinelli révén (Bernd Leno szépen védett), de már nem született több gól – az „ágyúsok” hálója az idényben nyolcadszor maradt érintetlen, ez is kellett a győzelemhez és ahhoz, hogy a csapat az élen maradjon. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)

Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)

Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)

Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)

Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)

VASÁRNAP

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)