Az Arsenal védelme ismét remekelt, egy gól is elég volt az „ágyúsok” győzelméhez
A Fulham és az Arsenal 65 alkalommal találkozott eddig egymással, az „ágyúsok” 43-szor nyertek, 13 meccsen döntetlen született, míg a mostani vendéglátó csupán kilenc győzelmet aratott. A londoni derbin fölényben játszott Mikel Arteta csapata, de nem igazán tudta feltörni ellenfele védelmét. Az első félidőben Riccardo Calafiori lesgólig jutott, Viktor Gyökeresnek is volt egy lehetősége, valamint Declan Rice a kapu mellé tekert nem sokkal a szünet előtt.
A fordulás után egy rögzített helyzet hozta meg az áttörést, Bukayo Saka betekerte a szögletet, Gabriel megcsúsztatta a labdát, Leandro Trossard pedig combbal a kapuba helyezte. Nem sokkal később a vendégek majdnem tizenegyeshez jutottak, ám kiderült, ha nem is nagyon, de Kevin elérte a labdát, amikor becsúszott Saka elé. A hajrában sem jött kijjebb a Fulham, az Arsenalnak még volt helyzete Gyökeres és Gabriel Martinelli révén (Bernd Leno szépen védett), de már nem született több gól – az „ágyúsok” hálója az idényben nyolcadszor maradt érintetlen, ez is kellett a győzelemhez és ahhoz, hogy a csapat az élen maradjon. 0–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
VASÁRNAP
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15–3
|+12
|19
|2. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17–6
|+11
|16
|3. Liverpool
|7
|5
|–
|2
|13–9
|+4
|15
|4. Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14–11
|+3
|15
|5. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|6. Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16–9
|+7
|14
|7. Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9–6
|+3
|14
|8. Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12–8
|+4
|13
|9. Brighton & Hove Albion
|8
|3
|3
|2
|12–11
|+1
|12
|10. Everton
|8
|3
|2
|3
|9–9
|0
|11
|11. Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9–11
|–2
|10
|12. Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7–7
|0
|9
|13. Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6–7
|–1
|9
|14. Fulham
|8
|2
|2
|4
|8–12
|–4
|8
|15. Leeds United
|8
|2
|2
|4
|7–13
|–6
|8
|16. Brentford
|7
|2
|1
|4
|9–12
|–3
|7
|17. Burnley
|8
|2
|1
|5
|9–15
|–6
|7
|18. Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5–15
|–10
|5
|19. West Ham
|7
|1
|1
|5
|6–16
|–10
|4
|20. Wolverhampton
|8
|–
|2
|6
|5–16
|–11
|2