Az Arsenal védelme ismét remekelt, egy gól is elég volt az „ágyúsok” győzelméhez

2025.10.18. 20:46
Leandro Trossard (középen) szerezte a mindent eldöntő találatot (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal 1–0-ra nyert a Fulham vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A Fulham és az Arsenal 65 alkalommal találkozott eddig egymással, az „ágyúsok” 43-szor nyertek, 13 meccsen döntetlen született, míg a mostani vendéglátó csupán kilenc győzelmet aratott. A londoni derbin fölényben játszott Mikel Arteta csapata, de nem igazán tudta feltörni ellenfele védelmét. Az első félidőben Riccardo Calafiori lesgólig jutott, Viktor Gyökeresnek is volt egy lehetősége, valamint Declan Rice a kapu mellé tekert nem sokkal a szünet előtt.

A fordulás után egy rögzített helyzet hozta meg az áttörést, Bukayo Saka betekerte a szögletet, Gabriel megcsúsztatta a labdát, Leandro Trossard pedig combbal a kapuba helyezte. Nem sokkal később a vendégek majdnem tizenegyeshez jutottak, ám kiderült, ha nem is nagyon, de Kevin elérte a labdát, amikor becsúszott Saka elé. A hajrában sem jött kijjebb a Fulham, az Arsenalnak még volt helyzete Gyökeres és Gabriel Martinelli révén (Bernd Leno szépen védett), de már nem született több gól – az „ágyúsok” hálója az idényben nyolcadszor maradt érintetlen, ez is kellett a győzelemhez és ahhoz, hogy a csapat az élen maradjon. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)

VASÁRNAP
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal861115–3+1219
  2. Manchester City851217–6+1116
  3. Liverpool75213–9+415
  4. Bournemouth843114–11+315
  5. Tottenham742113–5+814
  6. Chelsea842216–9+714
  7. Sunderland84229–6+314
  8. Crystal Palace834112–8+413
  9. Brighton & Hove Albion833212–11+112
10. Everton83239–9011
11. Manchester United73139–11–210
12. Newcastle82337–709
13. Aston Villa72326–7–19
14. Fulham82248–12–48
15. Leeds United82247–13–68
16. Brentford72149–12–37
17. Burnley82159–15–67
18. Nottingham Forest81255–15–105
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton8265–16–112

 

 

