Bruno Fernandes kihagyta a büntetőt, ikszelt a Fulhammel a Man. United

A Manchester United szurkolói a nyitó fordulót követően optimisták lehettek, hiszen az Arsenal ellen mutatott játékuk kifejezetten ígéretes volt, még ha a végeredmény nem is ezt tükrözte. A londoniak elleni összecsapást végül 1–0-ra elveszítették a „vörös ördögök”, így pont nélkül vágtak neki a 2025–2026-os Premier League-idénynek.

A második fordulóban a Fulham várta őket. A manchesteriek számára a vasárnapi mérkőzés első nagy lehetősége a 38. percben érkezett, amikor VAR-vizsgálat után büntetőt ítéltek Calvin Bassey Mason Mounttal szembeni szabálytalanságáért. A tizenegyest Bruno Fernandes vállalta el, de a csapatkapitány fölé lőtte a labdát, így maradt a gól nélküli állás.

A szünet után sem változott sokat a játék képe, kiegyenlített küzdelem zajlott, ám az 58. percben megszületett a találkozó első gólja: a nyári szerzemény, Bryan Mbeumo szögletéből Leny Yoro fejelt kapura, a labda viszont irányt változtatott Rodrigo Munizon, akinek így öngólt könyveltek el.

A hazaiakat ez nem törte össze: a 71. percben pályára lépő Emile Smith Rowe másfél perc elteltével betalált, miután egy másik korábbi Arsenal-játékos, Alex Iwobi beadását értékesítette – ez a találat egy pontot ért a végén.



LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)

Korábban

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (I. Sarr 37., ill. Hudson-Odoi 57.)

Everton–Brighton & Hove Albion 2–0 (Ndiaye 23., Garner 52.)

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle United–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)

Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)

Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)

Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)