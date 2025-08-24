Bruno Fernandes kihagyta a büntetőt, ikszelt a Fulhammel a Man. United

A Manchester United szurkolói a nyitó fordulót követően optimisták lehettek, hiszen az Arsenal ellen mutatott játékuk kifejezetten ígéretes volt, még ha a végeredmény nem is ezt tükrözte. A londoniak elleni összecsapást végül 1–0-ra elveszítették a „vörös ördögök”, így pont nélkül vágtak neki a 2025–2026-os Premier League-idénynek.
A második fordulóban a Fulham várta őket. A manchesteriek számára a vasárnapi mérkőzés első nagy lehetősége a 38. percben érkezett, amikor VAR-vizsgálat után büntetőt ítéltek Calvin Bassey Mason Mounttal szembeni szabálytalanságáért. A tizenegyest Bruno Fernandes vállalta el, de a csapatkapitány fölé lőtte a labdát, így maradt a gól nélküli állás.
A szünet után sem változott sokat a játék képe, kiegyenlített küzdelem zajlott, ám az 58. percben megszületett a találkozó első gólja: a nyári szerzemény, Bryan Mbeumo szögletéből Leny Yoro fejelt kapura, a labda viszont irányt változtatott Rodrigo Munizon, akinek így öngólt könyveltek el.
A hazaiakat ez nem törte össze: a 71. percben pályára lépő Emile Smith Rowe másfél perc elteltével betalált, miután egy másik korábbi Arsenal-játékos, Alex Iwobi beadását értékesítette – ez a találat egy pontot ért a végén.
LABDARÚGÁS
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Fulham–Manchester United 1–1 (Smith Rowe 73., ill. Muniz 58. – öngól)
Korábban
Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (I. Sarr 37., ill. Hudson-Odoi 57.)
Everton–Brighton & Hove Albion 2–0 (Ndiaye 23., Garner 52.)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle United–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)