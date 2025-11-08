Két gól a hosszabbításban, döntetlent játszott a Tottenham és a Manchester United
Szeptember 27-e óta sorozatban négy tétmérkőzésén maradt veretlen a Manchester United, amely ezúttal a hétközben a BL-ben négyet vágó Tottenhamhez látogatott. A vendégeknél Benjamin Sesko csak a kispadon kezdett, legelöl így Bryan Mbeumo kapott helyet. A kameruni támadó szerzett vezetést, Amad Diallo jobbról érkező beadását fejelte a jobb felső sarokba. Az első félidőben ez volt az egyetlen kaput eltaláló kísérlet, mindkét csapat 3-3 lövéssel próbálkozott.
A szünet után érthető okból a hátrányban játszó Tottenham volt az aktívabb. Előbb Gabriel Romero, majd Joao Palhinha kísérletét hagyta ki Senne Lammens, a 63. percben pedig Brennan Johnson gólját érvénytelenítették les miatt. A hazaiak fáradozásai a 84. percben térültek meg: a csereként beálló Mathys Tel fordult le jól védőjéről és lőtt a kapu bal oldalába. Sőt, a 91. percben a szintén csere Wilson Odobert lőtt egy szögletet követően, a lövést Richarlison csúsztatta meg, ezzel vezetést szerzett a Spurs. A slusszpoén a 96. percben érkezett, Bruno Fernandes szögletét a hosszú oldalon Matthijs de Ligt fejelte a bal felső sarokba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkóz.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)
KÉSŐBB
16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: West Ham United–Burnley
18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
Vasárnap rendezik
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
10
8
1
1
18–3
+15
25
|2. Manchester City
10
6
1
3
20–8
+12
19
|3. Tottenham
11
5
4
2
21–11
+10
19
|4. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|5. Sunderland
10
5
3
2
12–8
+4
18
|6. Bournemouth
10
5
3
2
17–14
+3
18
|7. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|8. Crystal Palace
10
4
4
2
14–9
+5
16
|9. Chelsea
10
4
3
3
19–13
+6
15
|10. Brighton & Hove Albion
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|12. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|13. Newcastle
10
3
3
4
10–11
–1
12
|14. Everton
10
3
3
4
10–13
–3
12
|15. Fulham
10
3
2
5
12–14
–2
11
|16. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|17. Burnley
10
3
1
6
12–19
–7
10
|18. West Ham
10
2
1
7
10–21
–11
7
|19. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|20. Wolverhampton
10
–
2
8
7–22
–15
2