Két gól a hosszabbításban, döntetlent játszott a Tottenham és a Manchester United

Szeptember 27-e óta sorozatban négy tétmérkőzésén maradt veretlen a Manchester United, amely ezúttal a hétközben a BL-ben négyet vágó Tottenhamhez látogatott. A vendégeknél Benjamin Sesko csak a kispadon kezdett, legelöl így Bryan Mbeumo kapott helyet. A kameruni támadó szerzett vezetést, Amad Diallo jobbról érkező beadását fejelte a jobb felső sarokba. Az első félidőben ez volt az egyetlen kaput eltaláló kísérlet, mindkét csapat 3-3 lövéssel próbálkozott.

A szünet után érthető okból a hátrányban játszó Tottenham volt az aktívabb. Előbb Gabriel Romero, majd Joao Palhinha kísérletét hagyta ki Senne Lammens, a 63. percben pedig Brennan Johnson gólját érvénytelenítették les miatt. A hazaiak fáradozásai a 84. percben térültek meg: a csereként beálló Mathys Tel fordult le jól védőjéről és lőtt a kapu bal oldalába. Sőt, a 91. percben a szintén csere Wilson Odobert lőtt egy szögletet követően, a lövést Richarlison csúsztatta meg, ezzel vezetést szerzett a Spurs. A slusszpoén a 96. percben érkezett, Bruno Fernandes szögletét a hosszú oldalon Matthijs de Ligt fejelte a bal felső sarokba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkóz.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)

KÉSŐBB

16.00: Everton–Fulham

16.00: West Ham United–Burnley

18.30: Sunderland–Arsenal

21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers

Vasárnap rendezik

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool