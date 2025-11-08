Nemzeti Sportrádió

Két gól a hosszabbításban, döntetlent játszott a Tottenham és a Manchester United

2025.11.08. 15:29
Bryan Mbeumo nyitotta a gólok sorát (Fotó: Getty Images)
Manchester United angol labdarúgás Tottenham Hotspur Premier League
A Premier League 11. fordulójának nyitómérkőzésén a Manchester United 2–2-es döntetlent játszott a Tottenham vendégeként.

Szeptember 27-e óta sorozatban négy tétmérkőzésén maradt veretlen a Manchester United, amely ezúttal a hétközben a BL-ben négyet vágó Tottenhamhez látogatott. A vendégeknél Benjamin Sesko csak a kispadon kezdett, legelöl így Bryan Mbeumo kapott helyet. A kameruni támadó szerzett vezetést, Amad Diallo jobbról érkező beadását fejelte a jobb felső sarokba. Az első félidőben ez volt az egyetlen kaput eltaláló kísérlet, mindkét csapat 3-3 lövéssel próbálkozott.

A szünet után érthető okból a hátrányban játszó Tottenham volt az aktívabb. Előbb Gabriel Romero, majd Joao Palhinha kísérletét hagyta ki Senne Lammens, a 63. percben pedig Brennan Johnson gólját érvénytelenítették les miatt. A hazaiak fáradozásai a 84. percben térültek meg: a csereként beálló Mathys Tel fordult le jól védőjéről és lőtt a kapu bal oldalába. Sőt, a 91. percben a szintén csere Wilson Odobert lőtt egy szögletet követően, a lövést Richarlison csúsztatta meg, ezzel vezetést szerzett a Spurs. A slusszpoén a 96. percben érkezett, Bruno Fernandes szögletét a hosszú oldalon Matthijs de Ligt fejelte a bal felső sarokba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkóz.

ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)

KÉSŐBB
16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: West Ham United–Burnley
18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

Vasárnap rendezik
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

10

8

1

1

18–3

+15

25

2. Manchester City

10

6

1

3

20–8

+12

19

3. Tottenham

11

5

4

2

21–11

+10

19

4. Liverpool

10

6

4

18–14

+4

18

5. Sunderland

10

5

3

2

12–8

+4

18

6. Bournemouth

10

5

3

2

17–14

+3

18

7. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

8. Crystal Palace

10

4

4

2

14–9

+5

16

9. Chelsea

10

4

3

3

19–13

+6

15

10. Brighton & Hove Albion

10

4

3

3

17–15

+2

15

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1

15

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2

13

13. Newcastle

10

3

3

4

10–11

–1

12

14. Everton

10

3

3

4

10–13

–3

12

15. Fulham

10

3

2

5

12–14

–2

11

16. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8

11

17. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7

10

18. West Ham

10

2

1

7

10–21

–11

7

19. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12

6

20. Wolverhampton

10

2

8

7–22

–15

2

 

 

