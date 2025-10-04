Premier League: Chelsea–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
CHELSEA–LIVERPOOL 1–1 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezeti: Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Acheampong (Hato 67.), Badiashile (Lavia 55.), Cucurella – R. James, M. Caicedo – Neto (Estevao 75.), E. Fernández, Garnacho (Gittens 75.) – J. Pedro (Guiu 75.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley (Wirtz, a szünetben), Konaté (C. Jones 56.), Van Dijk, Kerkez (Robertson 55.) – Gravenberch, Mac Allister (Endo 87.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitiké 74.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: M. Caicedo (14.), ill. Gakpo (63.)