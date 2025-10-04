Nemzeti Sportrádió

Premier League: Chelsea–Liverpool

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 18:20
Szoboszlai Dominik Malo Gusto és Pedro Neto gyűrűjében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Chelsea otthonában venné vissza az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) első helyét a Liverpool az egy mérkőzéssel többet játszott Arsenaltól. A vendégek kezdőcsapatában két magyar válogatott játékos, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 7. forduló szombat esti rangadóján. Kövessék élőben nálunk a mérkőzés történéseit, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
CHELSEA–LIVERPOOL 1–1 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezeti: Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Acheampong (Hato 67.), Badiashile (Lavia 55.), Cucurella – R. James, M. Caicedo – Neto (Estevao 75.), E. Fernández, Garnacho (Gittens 75.) – J. Pedro (Guiu 75.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley (Wirtz, a szünetben), Konaté (C. Jones 56.), Van Dijk, Kerkez (Robertson 55.) – Gravenberch, Mac Allister (Endo 87.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitiké 74.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: M. Caicedo (14.), ill. Gakpo (63.)

 

Chelsea Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

Angol labdarúgás
2 órája

Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

Angol labdarúgás
4 órája

Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Angol labdarúgás
11 órája

2031-ig hosszabbított brazil szélsőjével a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
22 órája

Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:59

Slot: Jobbnak kell lennünk, hogy ne a szerencse döntsön

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:23

Valverde, Ödegaard, Iniesta vagy Modric? Esetleg saját maga? Szoboszlai megmondta, kit választana

Légiósok
Tegnap, 9:50

Alissont hosszabb időre elveszthette a Liverpool, Leonit megműtötték

Angol labdarúgás
2025.10.02. 18:48
Ezek is érdekelhetik