Ez még mindig nem a régi Manchester City: a Spurs elvitte a három pontot az Etihadból

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (0–2)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Bankes
Man. City: Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait-Nuri (Aké, 23.) – Nico González (Rodri, 75.), Reijnders – Bobb (Foden, 75.), Cherki (Bernardo Silva, 54.), Marmus (Doku, 54.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Palhinha (Danso, 90+1.), P. Sarr, Bentancur – Kudus (Bergvall, 86.), B. Johnson (Odobert, 78.), Richarlison (Solanke, 78.). Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: B. Johnson (35.), Palhinha (45+2.)
Sokáig óvatosak voltak a csapatok a mérkőzésen, de az első fél órában Omar Marmus így is szerezhetett volna legalább két gólt. Egyszer lecsapott egy rosszul hazafejelt labdára, de ellőtte azt keresztben a kapu előtt, majd Erling Haaland kiugratása után lőtt ziccerben Guglielmo Vicarióba. Közben Rajan Ait-Nuri kidőlt a védelem bal oldaláról bokasérülés miatt, aki aztán hiányzott is onnan, hiába szállt be helyette a rutinos Nathan Aké. A támadásban addig keveset mutató Tottenham került előnybe a 35. percben, Richarlison jobb oldali centerezéséből Brennan Johnson talált be, és bár elsőre les miatt nem adták meg, a VAR segítségével érvényessé vált a gól. A szünet előtt meg is duplázta előnyét a Spurs, amihez kellett James Trafford hibája is. A 22 éves kapus elpasszolta a labdát a tizenhatoson belül, s a nagy helyzetet Joao Palhinha kihasználta.
A Spurs majdnem eljátszotta a második félidő elején azt, amit a City a fordulás előtt, Vicario adta el a labdát a kapuja előtt, ám megúszta hibáját, mert Haaland rosszul passzolt Rayan Cherki felé. Azt lehetett gondolni, hatalmas hazai rohamok érkeznek majd ezután, azonban gyakorlatilag ez volt a manchesteriek legnagyobb helyzete a második félidőben. Pep Guardiola hiába küldte be Phil Fodent, az aranylabdás, sérülésből visszatérő Rodrit, valamint Bernardo Silvát és Jérémy Dokut, nem sikerült feltörni a vendégek védelmét. Még utóbbi játékos tudott némi zavart okozni a londoniak kapuja előtt, a passza után Micky van de Ven nagyot mentett Foden elől. A Tottenham elsősorban az eredmény tartására koncentrált, de még így is több lehetőséget dolgozott ki ellenfelénél, főleg a hajrában növelhette volna előnyét, ekkor azonban Trafford szépen védett Dominic Solanke lövésénél és Wilson Odobert fejesénél.
A Manchester City ezen a találkozón még az előző idénybeli arcát mutatta, Thomas Frank így első idegenbeli győzelmét aratta az Európa-liga-címvédő Spurs kispadján. 0–2
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (M. Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|6–0
|+6
|6
|Tottenham
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|3. Chelsea
|2
|1
|1
|–
|5–1
|+4
|4
|4. Manchester City
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|Liverpool
|1
|1
|–
|–
|4–2
|+2
|3
|6. Nottingham Forest
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|7. Sunderland
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|8. Bournemouth
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|9. Burnley
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|Brentford
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|11. Leeds United
|2
|1
|–
|1
|1–5
|–4
|3
|12. Fulham
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|Brighton & Hove Albion
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|14. Newcastle
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|Crystal Palace
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|16. Aston Villa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|17. Manchester United
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Everton
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|19. Wolverhampton
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0