Barnes duplájával a Newcastle otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen
A legutóbbi négy találkozóból csak egyszer tudott nyerni Pep Guardiola csapata a Newcastle vendégeként. Az első félidő számos helyzetet hozott, gólt azonban nem. A 13. percben Nick Woltemade fejelt, de Gianluigi Donnarumma bravúrosan védett, majd pár perccel később egy esetlesen vendég tizenegyes miatt állt a játék, a videóbíró segítségével végül Samuel Barott játékvezető nem ítélt büntetőt. A folytatásban ismét Donnarumma nyert párharcot Woltemadéval szemben, míg Harvey Barnes lövése elkerülte a kapu bal oldalát. A félidő hajrájában jöttek a Manchester City helyzetei: előbb Erling Haaland kapu közepe felé tartó lövését hárította Nick Pope, majd Phil Foden kísérlete volt pontatlan.
A második játékrész már gólokat is hozott. A 63. percben egy szép támadás végén Bruno Guimaraes és Harvey Barnes játszott össze, utóbbi 17 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Nem sokkal később jött a vendégek válasza, egy szögletet követően Rúben Días lőtt kapásból, öt védő takarásából a kapuba. Két perccel később szögletet követően szerzett gólt a Newcastle, Bruno Guimaraes fejese a felső lécről kifelé pattant, a kipattanót Barnes sarkazta a kapuba. A Citynek hiába volt bő húsz perce, nem tudta beszorítania a hazaiakat a kapujuk elé, a Newcastle United otthon tartotta mind a három pontot. 2–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
11
8
2
1
20–5
+15
26
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
12
7
1
4
24–10
+14
22
|4. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|5. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|6. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|7. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|8. Tottenham
11
5
3
3
19–10
+9
18
|9. Aston Villa
11
5
3
3
13–10
+3
18
|10. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|11. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|12. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|13. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|14. Newcastle
12
4
3
5
13–15
–2
15
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
11
3
2
6
10–20
–10
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2