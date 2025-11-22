Barnes duplájával a Newcastle otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen

A legutóbbi négy találkozóból csak egyszer tudott nyerni Pep Guardiola csapata a Newcastle vendégeként. Az első félidő számos helyzetet hozott, gólt azonban nem. A 13. percben Nick Woltemade fejelt, de Gianluigi Donnarumma bravúrosan védett, majd pár perccel később egy esetlesen vendég tizenegyes miatt állt a játék, a videóbíró segítségével végül Samuel Barott játékvezető nem ítélt büntetőt. A folytatásban ismét Donnarumma nyert párharcot Woltemadéval szemben, míg Harvey Barnes lövése elkerülte a kapu bal oldalát. A félidő hajrájában jöttek a Manchester City helyzetei: előbb Erling Haaland kapu közepe felé tartó lövését hárította Nick Pope, majd Phil Foden kísérlete volt pontatlan.

A második játékrész már gólokat is hozott. A 63. percben egy szép támadás végén Bruno Guimaraes és Harvey Barnes játszott össze, utóbbi 17 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Nem sokkal később jött a vendégek válasza, egy szögletet követően Rúben Días lőtt kapásból, öt védő takarásából a kapuba. Két perccel később szögletet követően szerzett gólt a Newcastle, Bruno Guimaraes fejese a felső lécről kifelé pattant, a kipattanót Barnes sarkazta a kapuba. A Citynek hiába volt bő húsz perce, nem tudta beszorítania a hazaiakat a kapujuk elé, a Newcastle United otthon tartotta mind a három pontot. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)

AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)

Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)

Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)

Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)

Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Vasárnap játsszák

15.00: Leeds United–Aston Villa

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Everton