Barnes duplájával a Newcastle otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen

B. A. P.B. A. P.
2025.11.22. 20:30
Harvey Barnes duplázott a Manchester City ellen (Fotó: Getty Images)
Newcastle United Spíler Tv angol labdarúgás Premier League Manchester City
A Premier League 12. fordulójában a Newcastle United 2–1-re legyőzte a Manchester Cityt.

A legutóbbi négy találkozóból csak egyszer tudott nyerni Pep Guardiola csapata a Newcastle vendégeként. Az első félidő számos helyzetet hozott, gólt azonban nem. A 13. percben Nick Woltemade fejelt, de Gianluigi Donnarumma bravúrosan védett, majd pár perccel később egy esetlesen vendég tizenegyes miatt állt a játék, a videóbíró segítségével végül Samuel Barott játékvezető nem ítélt büntetőt. A folytatásban ismét Donnarumma nyert párharcot Woltemadéval szemben, míg Harvey Barnes lövése elkerülte a kapu bal oldalát. A félidő hajrájában jöttek a Manchester City helyzetei: előbb Erling Haaland kapu közepe felé tartó lövését hárította Nick Pope, majd Phil Foden kísérlete volt pontatlan.

A második játékrész már gólokat is hozott. A 63. percben egy szép támadás végén Bruno Guimaraes és Harvey Barnes játszott össze, utóbbi 17 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Nem sokkal később jött a vendégek válasza, egy szögletet követően Rúben Días lőtt kapásból, öt védő takarásából a kapuba. Két perccel később szögletet követően szerzett gólt a Newcastle, Bruno Guimaraes fejese a felső lécről kifelé pattant, a kipattanót Barnes sarkazta a kapuba. A Citynek hiába volt bő húsz perce, nem tudta beszorítania a hazaiakat a kapujuk elé, a Newcastle United otthon tartotta mind a három pontot. 2–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

11

8

2

1

20–5

+15

26

2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12

23

3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14

22

4. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7

20

5. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3

19

6. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3

19

7. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1

19

8. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9

18

9. Aston Villa

11

5

3

3

13–10

+3

18

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2

18

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1

16

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2

15

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3

14

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7

12

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10

11

18. Leeds United

11

3

2

6

10–20

–10

11

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10

10

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20

2

 

 

