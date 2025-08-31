Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Liverpool–Arsenal0 1–0 (0–0)

Liverpool, Anfield Road, 60 000 néző. Vezette: Chris Kavanagh

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (Fe. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Szoboszlai (83.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bajnoki döntővel felérő szuperrangadót rendeztek Liverpoolban, noha csak a harmadik fordulónál jár a Premier League idénye. A címvédő az elmúlt három évben egyaránt ezüstérmes Arsenalt fogadta, de a szokásos izgalmak mellett magyar szempontból külön várakozás előzte meg a csúcstalálkozót. Merthogy igazából, úgy fest a legmagasabb szintű klubfutball, hogy senkinek sincs bérelt helye egy csapat kezdő tizenegyében, és minden héten meg kell feszülni azért, hogy ott lehessen az ember a pályán a kezdő sípszó elhangzásakor. Jóllehet, magyar szemmel egyelőre szokatlan ez a dilemma, de a Liverpool legújabb kori összeállításainál immár visszatérő a kérdés: vajon a kezdőben kap-e helyet Szoboszlai Dominik és/vagy Kerkez Milos?

Előbbi a mezőny egyik legjobbja volt az előző játéknapon a Newcastle elleni győzelem során, csak éppen kényszerből a jobb hátvéd pozíciójában játszott, vasárnapra pedig ismét bevethetővé vált egy, a poszton elvileg otthonosabban mozgó csapattárs (Conor Bradley). Mindeközben a két szűrő helye is telítődni látszott azzal, hogy Alexis Mac Allister felépült a sérüléséből, mert ugye, Ryan Gravenberch kirobbanthatatlan, Arne Slot menedzser pedig nem szívesen bolygatja meg a támadószektort, ahonnan az idén látványosan hátrébb vonta Szoboszlait, tehát, a magyar válogatott csapatkapitánya számára máris leszűkült a mozgástér. Kerkez pedig önmaga árnyéka volt csupán a St. James’ Parkban, egy gólt is szerzett róla az ellenfél, de csak egyetlen veterán posztriválisa van (Andrew Robertson), aki nem feltétlen tudja már felvenni az olyan meccsek tempóját, mint az „ágyúsok” elleni.

Egy szó, mint száz, valóban kérdéses volt, hogy a magyar légiósok kezdhetnek-e a rangadón, de aztán bő órával a meccs előtt kiderült, hogy Slot mindkettőjüket meghagyta múlt heti pozíciójukban. Ez azt jelentette, hogy Szoboszlai volt a jobb, Kerkez a bal oldali szárnyvédő, köztük pedig Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté játszott középső védőként Alisson kapuja előtt. A 4–2–3–1-es felállás szűrői a várakozásnak megfelelően Mac Allister és Gravenberch voltak, elől pedig a szokásos Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo hármas segítette az előretolt éket, Hugo Ekitikét. A túloldalon Mikel Arteta 4–3–3-as hadrendben küldte pályára az Arsenalt, amelyben természetesen kezdett a magyar-svéd középcsatár, Viktor Gyökeres, míg a támadópárokat nézve, Noni Madueke került Kerkez oldalára (Mikel Merinóval a háta mögött), Gabriel Martinelli (Declan Rice támogatásával) pedig Szoboszlaiéra. Tekintve, hogy Gyökeres mögött Martin Zubimendi kapott helyet a középpálya tengelyében, Martin Ödegaard csak csere lehetett, igaz, a norvég kisebb sérülést szedett össze az előző fordulóban. A vendégek hátsó alakzata ugyan betonbiztosnak tűnt Gabriellel és William Salibával belső védőkként (Jurrien Timber, és Riccardo Calafiori játszott a két szélen), de ez utóbbi alig öt perc után megsérült, amikor ütközött Ekitikével, így gyakorlatilag egy kényszerű cserével kezdődött a meccs a londoniak számára.

A Liverpool ugyan többet birtokolta a labdát, de a kockázatvállalás nélküli játék odavezetett, hogy az első kaput eltaláló lövésre a félidő derekáig kellett várni, és ekkor is egy szöglet előzte meg Madueke lövését, amit egyébként Alisson hárított. Negyedórával később ismét Madueke próbálkozása emlékeztetett futballra, de ezúttal Kerkez blokkolt. Egyébként korántsem okozott katarzist az első negyvenöt perc, és akkor finoman fogalmaztunk, mert még az állított labdás szituációkat is sikerült – mindkét oldalon – rettenetesen elrontani. A Liverpool egyetlen alkalommal tűnt veszélyesnek, amikor az Arsenal tizenhatosáig előrehúzódva támadta le az ellenfelet, de hiába rontott a londoniak kapusa, Raya, az eladott labdával sem tudott mit kezdeni a hazai csapat.

A szünetben hiába reménykedtek a szurkolók, mert a fordulást követően sem lett látványosabb a meccs. Egyik fél sem rizikózott, sok volt a bruszt, a rontás és a pontatlan játék, Madueke ugyanúgy fennakadt Kerkezen, és persze a helyzetek sem sorjáztak – konkrétan egy sem akadt. Éppen ezért tűnt úgy – egy pillanatra –, hogy a semmiből szerez vezetést a Liverpool, de Wirtz lövése után a Rayáról kipattanó labdát Ekitike leshelyzetből segítette a hálóba, így maradt minden a régiben. Idővel mindkét menedzser cserékkel próbált belenyúlni a mérkőzésbe, de ekkor lépett elő igazán nyerőembernek Szoboszlai Dominik. A magyar légiós előbb egy legalább hetven méteres, tűpontos indítással vétette észre magát – igaz, a helyzetbe kerülő társak végül elszórakozták a lehetőséget – de a koronát egy szenzációs szabadrúgással tette fel az egyébként kiváló teljesítményére: a 83. percben, huszonhat méterről, jobbal, védhetetlenül zúdította a labdát Raya kapujának jobb oldalába. A korábbi angol válogatott, Gary Neville, a Sky Sports szakértője, Cristiano Ronaldóéhoz hasonlította Szoboszlai szabadrúgó kvalitását, és a magyar játékost nevezte meg a meccs emberének, noha még tartott a találkozó.

A végjáték ugyan élénkebb lett, mint a mérkőzés nagy része, de az Arsenalnak nem jött össze az egyenlítés, ami azt jelenti, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik góljával nyert meg egy több mint fontos mérkőzést, és Kerkezre sem lehetett panasz.

Persze, a jövő héten is meg kell feszülniük a csapatba kerülésért, de a szuperrangadót követően roppant meglepő lenne, ha a magyarok kikerülnének a kezdőből.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Liverpool 3 3 – – 8–4 +4 9 2. Chelsea 3 2 1 – 7–1 +6 7 3. Arsenal 3 2 – 1 6–1 +5 6 4. Tottenham 3 2 – 1 5–1 +4 6 5. Sunderland 3 2 – 1 5–3 +2 6 5. Everton 3 2 – 1 5–3 +2 6 7. Bournemouth 3 2 – 1 4–4 0 6 8. Crystal Palace 3 1 2 – 4–1 +3 5 9. Manchester United 3 1 1 1 4–4 0 4 10. Nottingham Forest 3 1 1 1 4–5 –1 4 11. Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 3–4 –1 4 12. Leeds United 3 1 1 1 1–5 –4 4 13. Manchester City 3 1 – 2 5–4 +1 3 14. Burnley 3 1 – 2 4–6 –2 3 15. Brentford 3 1 – 2 3–5 –2 3 16. West Ham 3 1 – 2 4–8 –4 3 17. Newcastle 3 – 2 1 2–3 –1 2 18. Fulham 3 – 2 1 2–4 –2 2 19. Aston Villa 3 – 1 2 0–4 –4 1 20. Wolverhampton 3 – – 3 2–8 –6 0

PERCRŐL PERCRE