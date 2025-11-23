Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa
Felemásan indult az Aston Villa elleni bajnoki a Leeds United számára, amely Lukas Nmecha góljával korán vezetést szerzett, de nem sokkal később elvesztette egyik kulcsemberét: Anton Stach a 23. percben hagyta el a pályát sérülés miatt. Daniel Farke csapata az első félidőben így is megőrizte előnyét.
A fordulást követően nem bírták sokáig a hazaiak, Morgan Rogers a 48. percben góllal hálálta meg az új szerződését, az előkészítést a csereként beállt Donyell Malen jegyezte. A 75. percben Rogers újra feliratkozott az eredményjelzőre szabadrúgásból – ekkor nagyon felpörögtek az események, hiszen a Leeds is betalált, Daniel James gólját azonban a VAR visszavonta kezezés miatt.
Unai Emery gárdája az idénybeli hatodik sikerének köszönhetően már 4. a Premier League tabelláján.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Leeds United–Aston Villa 1–2 (L. Nmecha 8., ill. Rogers 48., 75.)
Később
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)
|1. Arsenal
11
8
2
1
20– 5
+15
26
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
12
7
1
4
24–10
+14
22
|4. Aston Villa
12
6
3
3
15–11
+4
21
|5. Crystal Palace
12
5
5
2
16– 9
+7
20
|6. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|7. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|8. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|9. Tottenham
11
5
3
3
19–10
+9
18
|10. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|11. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|12. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|13. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|14. Newcastle
12
4
3
5
13–15
–2
15
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham United
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
12
3
2
7
11–22
–11
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2