Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

2025.11.23. 17:02
Morgan Rogers kis túlzással egymaga elintézte a Leeds Unitedet (Fotó: Getty Images)
Morgan Rogers Lukas Nmecha Leeds United Aston Villa Premier League
Morgan Rogers duplájával fordított, így három ponttal gazdagodott az Aston Villa az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában vasárnap, amikor a Leeds United fogadta a birminghamieket.

Felemásan indult az Aston Villa elleni bajnoki a Leeds United számára, amely Lukas Nmecha góljával korán vezetést szerzett, de nem sokkal később elvesztette egyik kulcsemberét: Anton Stach a 23. percben hagyta el a pályát sérülés miatt. Daniel Farke csapata az első félidőben így is megőrizte előnyét.


A fordulást követően nem bírták sokáig a hazaiak, Morgan Rogers a 48. percben góllal hálálta meg az új szerződését, az előkészítést a csereként beállt Donyell Malen jegyezte. A 75. percben Rogers újra feliratkozott az eredményjelzőre szabadrúgásból – ekkor nagyon felpörögtek az események, hiszen a Leeds is betalált, Daniel James gólját azonban a VAR visszavonta kezezés miatt.

Unai Emery gárdája az idénybeli hatodik sikerének köszönhetően már 4. a Premier League tabelláján.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Leeds United–Aston Villa 1–2 (L. Nmecha 8., ill. Rogers 48., 75.)
Később
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

  1. Arsenal

11

8

2

1

20–  5

+15 

26 

  2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

  3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14 

22 

  4. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

  5. Crystal Palace

12

5

5

2

16–  9

+7 

20 

  6. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

  7. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3 

19 

  8. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1 

19 

  9. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9 

18 

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1 

18 

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1 

15 

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2 

15 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham United

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

12

3

2

7

11–22

–11 

11 

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

 

 

