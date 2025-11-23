Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

Felemásan indult az Aston Villa elleni bajnoki a Leeds United számára, amely Lukas Nmecha góljával korán vezetést szerzett, de nem sokkal később elvesztette egyik kulcsemberét: Anton Stach a 23. percben hagyta el a pályát sérülés miatt. Daniel Farke csapata az első félidőben így is megőrizte előnyét.



A fordulást követően nem bírták sokáig a hazaiak, Morgan Rogers a 48. percben góllal hálálta meg az új szerződését, az előkészítést a csereként beállt Donyell Malen jegyezte. A 75. percben Rogers újra feliratkozott az eredményjelzőre szabadrúgásból – ekkor nagyon felpörögtek az események, hiszen a Leeds is betalált, Daniel James gólját azonban a VAR visszavonta kezezés miatt.

Unai Emery gárdája az idénybeli hatodik sikerének köszönhetően már 4. a Premier League tabelláján.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Leeds United–Aston Villa 1–2 (L. Nmecha 8., ill. Rogers 48., 75.)

Később

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Newcastle United–Manchester City 2–1 (Barnes 63., 70., ill. R. Días 68.)

AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)

Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)

Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)

Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)

Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)