Győzelmével az ötödik helyre ugrott a Manchester United

A Boxing Day-en ezúttal csak egy mérkőzést rendeztek, a Manchester United fogadta a Newcastle-t. Ruben Amorim kulcsemberét nélkülözte, Bruno Fernandesre ugyanis várhatóan háromhetes kihagyás vár.

Az első tíz percben a manchesteriek voltak veszélyesebbek, de a legnagyobb lehetőség a vendégek előtt adódott, Bruno Guimaraes szöglet utáni fejesét Senne Lemmens hárította. A 24. percben azonban az MU szerzett vezetést, Diogo Dalot hatalmas bedobását Nick Woltemade röviden fejelte ki, Patrick Dorgu pedig ballal, állítgatás nélkül lőtte ki 15 méterről a jobb sarkot, Aaron Ramsdale csak belekapni tudott a labdába (1–0). A dán szárnyvédő először szerzett gólt manchesteri mezben tétmeccsen.

A Newcastle Guimaraes fejesén kívül nem igazán veszélyeztetett az első félidőben, így a manchesteriek vonultak pihenőre egygólos előnnyel.

Szünet után mindkét csapat eltalálta a felső lécet, manchesteri részéről Benjamin Sesko, a Newcastle Unitedtől pedig Lewis Hall járt közel a gólhoz. A 73. percben Dalot közel járt hozzá, hogy megduplázza csapata előnyét, de Fabian Schär helyezkedési hibája után hiába került ziccerbe, a kapu fölé lőtt.

A Newcastle a hajrában mezőnyfölényben volt, de nem tudta megszerezni az egyenlítő gólt. A Manchester United a győzelmével fellépett az ötödik helyre, a Newcastle maradt tizenegyedik.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)

Szombaton játsszák:

13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Brentford–AFC Bournemouth

16.00: Burnley–Everton

16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)