Győzelmével az ötödik helyre ugrott a Manchester United
A Boxing Day-en ezúttal csak egy mérkőzést rendeztek, a Manchester United fogadta a Newcastle-t. Ruben Amorim kulcsemberét nélkülözte, Bruno Fernandesre ugyanis várhatóan háromhetes kihagyás vár.
Az első tíz percben a manchesteriek voltak veszélyesebbek, de a legnagyobb lehetőség a vendégek előtt adódott, Bruno Guimaraes szöglet utáni fejesét Senne Lemmens hárította. A 24. percben azonban az MU szerzett vezetést, Diogo Dalot hatalmas bedobását Nick Woltemade röviden fejelte ki, Patrick Dorgu pedig ballal, állítgatás nélkül lőtte ki 15 méterről a jobb sarkot, Aaron Ramsdale csak belekapni tudott a labdába (1–0). A dán szárnyvédő először szerzett gólt manchesteri mezben tétmeccsen.
A Newcastle Guimaraes fejesén kívül nem igazán veszélyeztetett az első félidőben, így a manchesteriek vonultak pihenőre egygólos előnnyel.
Szünet után mindkét csapat eltalálta a felső lécet, manchesteri részéről Benjamin Sesko, a Newcastle Unitedtől pedig Lewis Hall járt közel a gólhoz. A 73. percben Dalot közel járt hozzá, hogy megduplázza csapata előnyét, de Fabian Schär helyezkedési hibája után hiába került ziccerbe, a kapu fölé lőtt.
A Newcastle a hajrában mezőnyfölényben volt, de nem tudta megszerezni az egyenlítő gólt. A Manchester United a győzelmével fellépett az ötödik helyre, a Newcastle maradt tizenegyedik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)
Szombaton játsszák:
13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
16.00: Brentford–AFC Bournemouth
16.00: Burnley–Everton
16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)
18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák:
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
17
12
3
2
31–10
+21
39
|2. Manchester City
17
12
1
4
41–16
+25
37
|3. Aston Villa
17
11
3
3
27–18
+9
36
|4. Chelsea
17
8
5
4
29–17
+12
29
|5. Manchester United
18
8
5
5
32–28
+4
29
|6. Liverpool
17
9
2
6
28–25
+3
29
|7. Sunderland
17
7
6
4
19–17
+2
27
|8. Crystal Palace
17
7
5
5
21–19
+2
26
|9. Brighton & Hove Albion
17
6
6
5
25–23
+2
24
|10. Everton
17
7
3
7
18–20
–2
24
|11. Newcastle
18
6
5
7
23–23
0
23
|12. Brentford
17
7
2
8
24–25
–1
23
|13. Fulham
17
7
2
8
24–26
–2
23
|14. Tottenham
17
6
4
7
26–23
+3
22
|15. Bournemouth
17
5
7
5
26–29
–3
22
|16. Leeds United
17
5
4
8
24–31
–7
19
|17. Nottingham Forest
17
5
3
9
17–26
–9
18
|18. West Ham
17
3
4
10
19–35
–16
13
|19. Burnley
17
3
2
12
19–34
–15
11
|20. Wolverhampton
17
–
2
15
9–37
–28
2