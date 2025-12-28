A leedsi gólgép ezúttal is a kapuba talált, döntetlent játszott egymással a két feljutó

Az előző két idényben a Championshipben vívtak egymással kiélezett csatákat (egy-egy győzelem mellett két döntetlen), egészen 2002 karácsonyáig kell visszarepülnünk az időben, hogy Sunderland–Leeds mérkőzésre bukkanjunk az élvonalban – akkor 2–1-es vendégsiker született a Stadium of Light lelátói között.

Vasárnap délután sokáig mintha hasonló forgatókönyvből dolgoztak volna a szereplők. A veszélyesebben támadó Sunderland szerezte meg a vezetést – Granit Xhaka remek labdájából a leshatárról rajtoló Simon Adingra talált a kapuba –, majd a második félidő elején egyenlített a Leeds: Brenden Aaronson volt az előkészítő, Dominic Calvert-Lewin (persze, hogy ő!) a befejező ember.

Ennél a gólnál álljunk is meg, hiszen több szempontból is különleges volt:

→ a pazar formában lévő Dominic Calvert-Lewin sorozatban a hatodik bajnoki mérkőzésén szerzett gólt; ilyesmi először jött össze neki a Premier League-ben, és a Leeds United történetében is elég régen, az 1959–1960-as bajnokságban fordult elő legutóbb hasonló, akkor a skót John McCole volt az ünnepelt (Opta);

→ az egyenlítő gólt hozó, jól felépített akció során mind a 11 pályán lévő leedsi labdarúgó hozzáért a labdához; az idényben korábban eddig egy „mindenkit megmozgató” akció végződött góllal, azt a Liverpool szerezte a Newcastle ellen (Opta).

11 - Leeds United's equaliser v Sunderland was just the second goal scored in the Premier League this season with all 11 players involved in the move, after Rio Ngumoha’s goal for Liverpool at Newcastle in August. Teamwork. pic.twitter.com/1LG2k05Uc1 — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2025

Ama 23 évvel ezelőtti mérkőzés főbb eseményeinek lemásolásához kellett volna még egy leedsi gól a hajrában, de az nem jött össze, sőt a végjátékban inkább a csíkos mezes hazaiak járatták a labdát az ellenfél kapuja előtt – igaz, gól ott sem született.

Az egész idényben a várakozások felett teljesítő Sunderland újabb egy ponttal gyarapította gyűjteményét a BL-zóna közelében, és a Leeds is gyorsulóban van, a gyenge rajt után immár öt forduló óta őrzi a veretlenségét.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sunderland–Leeds United 1–1 (Adingra 28., ill. Calvert-Lewin 47.)

Később

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE

Szombat

Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)

Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)

Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)

Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)

Burnley–Everton 0–0

West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)

Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)

Péntek

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu 24.)