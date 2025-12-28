A leedsi gólgép ezúttal is a kapuba talált, döntetlent játszott egymással a két feljutó
Az előző két idényben a Championshipben vívtak egymással kiélezett csatákat (egy-egy győzelem mellett két döntetlen), egészen 2002 karácsonyáig kell visszarepülnünk az időben, hogy Sunderland–Leeds mérkőzésre bukkanjunk az élvonalban – akkor 2–1-es vendégsiker született a Stadium of Light lelátói között.
Vasárnap délután sokáig mintha hasonló forgatókönyvből dolgoztak volna a szereplők. A veszélyesebben támadó Sunderland szerezte meg a vezetést – Granit Xhaka remek labdájából a leshatárról rajtoló Simon Adingra talált a kapuba –, majd a második félidő elején egyenlített a Leeds: Brenden Aaronson volt az előkészítő, Dominic Calvert-Lewin (persze, hogy ő!) a befejező ember.
Ennél a gólnál álljunk is meg, hiszen több szempontból is különleges volt:
→ a pazar formában lévő Dominic Calvert-Lewin sorozatban a hatodik bajnoki mérkőzésén szerzett gólt; ilyesmi először jött össze neki a Premier League-ben, és a Leeds United történetében is elég régen, az 1959–1960-as bajnokságban fordult elő legutóbb hasonló, akkor a skót John McCole volt az ünnepelt (Opta);
→ az egyenlítő gólt hozó, jól felépített akció során mind a 11 pályán lévő leedsi labdarúgó hozzáért a labdához; az idényben korábban eddig egy „mindenkit megmozgató” akció végződött góllal, azt a Liverpool szerezte a Newcastle ellen (Opta).
Ama 23 évvel ezelőtti mérkőzés főbb eseményeinek lemásolásához kellett volna még egy leedsi gól a hajrában, de az nem jött össze, sőt a végjátékban inkább a csíkos mezes hazaiak járatták a labdát az ellenfél kapuja előtt – igaz, gól ott sem született.
Az egész idényben a várakozások felett teljesítő Sunderland újabb egy ponttal gyarapította gyűjteményét a BL-zóna közelében, és a Leeds is gyorsulóban van, a gyenge rajt után immár öt forduló óta őrzi a veretlenségét.
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sunderland–Leeds United 1–1 (Adingra 28., ill. Calvert-Lewin 47.)
Később
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Szombat
Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)
Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)
Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)
Burnley–Everton 0–0
West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)
Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)
Péntek
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu 24.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
18
13
3
2
33–11
+22
42
|2. Manchester City
18
13
1
4
43–17
+26
40
|3. Aston Villa
18
12
3
3
29–19
+10
39
|4. Liverpool
18
10
2
6
30–26
+4
32
|5. Chelsea
18
8
5
5
30–19
+11
29
|6. Manchester United
18
8
5
5
32–28
+4
29
|7. Sunderland
18
7
7
4
20–18
+2
28
|8. Brentford
18
8
2
8
28–26
+2
26
|9. Crystal Palace
17
7
5
5
21–19
+2
26
|10. Fulham
18
8
2
8
25–26
–1
26
|11. Everton
18
7
4
7
18–20
–2
25
|12. Brighton
18
6
6
6
26–25
+1
24
|13. Newcastle
18
6
5
7
23–23
0
23
|14. Tottenham
17
6
4
7
26–23
+3
22
|15. Bournemouth
18
5
7
6
27–33
–6
22
|16. Leeds United
18
5
5
8
25–32
–7
20
|17. Nottingham Forest
18
5
3
10
18–28
–10
18
|18. West Ham United
18
3
4
11
19–36
–17
13
|19. Burnley
18
3
3
12
19–34
–15
12
|20. Wolverhampton
18
–
2
16
10–39
–29
2