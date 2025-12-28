Nemzeti Sportrádió

A leedsi gólgép ezúttal is a kapuba talált, döntetlent játszott egymással a két feljutó

K. Zs.K. Zs.
2025.12.28. 17:04
Dominic Calvert-Lewin (kék mezben) pazar formában rugdossa a gólokat (Fotó: Getty Images)
Leeds United Sunderland Premier League Dominic Calvert-Lewin
Nem bírt egymással a két feljutó, 1–1-re végződött a Sunderland–Leeds United mérkőzés az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 18. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az előző két idényben a Championshipben vívtak egymással kiélezett csatákat (egy-egy győzelem mellett két döntetlen), egészen 2002 karácsonyáig kell visszarepülnünk az időben, hogy Sunderland–Leeds mérkőzésre bukkanjunk az élvonalban – akkor 2–1-es vendégsiker született a Stadium of Light lelátói között.

Vasárnap délután sokáig mintha hasonló forgatókönyvből dolgoztak volna a szereplők. A veszélyesebben támadó Sunderland szerezte meg a vezetést – Granit Xhaka remek labdájából a leshatárról rajtoló Simon Adingra talált a kapuba –, majd a második félidő elején egyenlített a Leeds: Brenden Aaronson volt az előkészítő, Dominic Calvert-Lewin (persze, hogy ő!) a befejező ember.

Ennél a gólnál álljunk is meg, hiszen több szempontból is különleges volt:

→ a pazar formában lévő Dominic Calvert-Lewin sorozatban a hatodik bajnoki mérkőzésén szerzett gólt; ilyesmi először jött össze neki a Premier League-ben, és a Leeds United történetében is elég régen, az 1959–1960-as bajnokságban fordult elő legutóbb hasonló, akkor a skót John McCole volt az ünnepelt (Opta);

→ az egyenlítő gólt hozó, jól felépített akció során mind a 11 pályán lévő leedsi labdarúgó hozzáért a labdához; az idényben korábban eddig egy „mindenkit megmozgató” akció végződött góllal, azt a Liverpool szerezte a Newcastle ellen (Opta).

Ama 23 évvel ezelőtti mérkőzés főbb eseményeinek lemásolásához kellett volna még egy leedsi gól a hajrában, de az nem jött össze, sőt a végjátékban inkább a csíkos mezes hazaiak járatták a labdát az ellenfél kapuja előtt – igaz, gól ott sem született.

Az egész idényben a várakozások felett teljesítő Sunderland újabb egy ponttal gyarapította gyűjteményét a BL-zóna közelében, és a Leeds is gyorsulóban van, a gyenge rajt után immár öt forduló óta őrzi a veretlenségét.

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sunderland–Leeds United 1–1 (Adingra 28., ill. Calvert-Lewin 47.)
Később
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Szombat
Chelsea–Aston Villa 1–2 (Joao Pedro 37., ill. Watkins 63., 84.)
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)
Arsenal–Brighton & Hove Albion 2–1 (Ödegaard 14., Rutter 52. – öngól, ill. Diego Gómez 64.)
Brentford–AFC Bournemouth 4–1 (Schade 7., 51., 90+6., Petrovics 39. – öngól, ill. Semenyo 75.)
Burnley–Everton 0–0
West Ham United–Fulham 0–1 (Jimenez 85.)
Liverpool–Wolverhampton Wanderers 2–1 (Gravenberch 41., Wirtz 42., ill. Bueno 51.)
Péntek
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu 24.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

18

13

3

2

33–11

+22

42

  2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

  3. Aston Villa

18

12

3

3

29–19

+10

39

  4. Liverpool

18

10

2

6

30–26

+4

32

  5. Chelsea

18

8

5

5

30–19

+11

29

  6. Manchester United

18

8

5

5

32–28

+4

29

  7. Sunderland

18

7

7

4

20–18

+2

28

  8. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

  9. Crystal Palace

17

7

5

5

21–19

+2

26

10. Fulham

18

8

2

8

25–26

–1

26

11. Everton

18

7

4

7

18–20

–2

25

12. Brighton

18

6

6

6

26–25

+1

24

13. Newcastle

18

6

5

7

23–23

0

23

14. Tottenham

17

6

4

7

26–23

+3

22

15. Bournemouth

18

5

7

6

27–33

–6

22

16. Leeds United

18

5

5

8

25–32

–7

20

17. Nottingham Forest

18

5

3

10

18–28

–10

18

18. West Ham United

18

3

4

11

19–36

–17

13

19. Burnley

18

3

3

12

19–34

–15

12

20. Wolverhampton

18

2

16

10–39

–29

2

 

 

