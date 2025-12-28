Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt
A mérkőzés első félidejének hajrájában mindössze 89 másodperc alatt dőlt el a találkozó sorsa: Ryan Gravenberch és Florian Wirtz is betalált, utóbbi így megszerezte első tétmeccses gólját a Liverpool színeiben. A szünet után Santiago Bueno szépített egy pontrúgást követően, de a hazaiak végül megőrizték előnyüket.
Wirtz először talált be tétmérkőzésen, a Liverpool egy góllal legyőzte a Wolvest
Arne Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, Wirtz számára érezhető megkönnyebbülést jelentett az első gól. „Láttam az ünneplésén, mennyire fontos volt neki. A futballban sokszor csak a gólok és gólpasszok alapján ítéljük meg a játékosokat, pedig ennél jóval több van a teljesítményben” – fogalmazott a holland szakember, aki szerint Wirtz játéka hétről hétre javul, és ez a gól csak a kezdet.
A Liverpool ismét pontrúgásból kapott gólt, ami továbbra is visszatérő problémát jelent. Slot elismerte, hogy ezen a téren mindenképpen fejlődniük kell. „A Premier League-ben egyre több gólt szereznek rögzített helyzetekből, mi viszont ritkán találunk be így, ellenben gyakran kapunk gólt. Ugyanakkor az is előrelépés, hogy ezek ellenére is képesek voltunk megnyerni a meccset” – értékelt.
A második félidő teljesítményével már kevésbé volt elégedett. „2–0 után mást vár az ember, de egy gól mindent megváltoztathat. A Wolves feljött, és voltak veszélyes pillanataik, főleg a beadásoknál. Nem játszottunk szépen, de küzdöttünk, és ez kellett a győzelemhez” – mondta Slot.
Külön kitért Jeremie Frimpong szerepére is, aki gólpasszt adott. Az edző hangsúlyozta, hogy a nyári igazolások közül több játékos sérülések miatt eddig nem tudott folyamatosan segíteni, Frimpong gyorsasága viszont óriási fegyver, amikor a jobbhátvéd egészséges. „A tempó kulcsfontosságú a modern futballban, főleg a mélyen védekező csapatok ellen. Az első gól is az ő sebességéből indult ki” – emelte ki.
A találkozót megható pillanatok is kísérték: a 18. és a 20. percben mindkét szurkolótábor Diogo Jotára emlékezett közösen. „Nehéz, de egyben felemelő is volt. A futballvilág ismét megmutatta, hogyan kell viselkedni ilyen helyzetekben. Nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók is különlegessé teszik ezt a ligát” – zárta gondolatait Slot.
Egy forduló híján a bajnokság felénél járunk, de a Wolverhampton Wanderers mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll.
„Frusztráló ez az egész. A Liverpool képes mélyen beszorítani az ellenfelet, és mi nem tudtuk megfelelően kezelni az átmeneteket. Egy gólt még el lehet viselni, de egy perccel később újabbat kapni már megbocsáthatatlan. Bár megvolt a létszámfölényünk hátul, a második gólnál nem nyertünk elég párharcot, nem voltunk elég határozottak, és ezért megfizettünk” – kezdte Rob Edwards vezetőedző.
A vereség ellenére a Wolves mestere optimista maradt a jövőt illetően. „Dolgozunk, a stáb keményen teszi a dolgát, a játékosok mindent beleadnak. Nem adják fel, nem omlanak össze, és ez látszik is a játékunkon. Vannak jelei a fejlődésnek. Nem nyertük meg a meccset, de a második félidőt igen” – mondta a 43 éves tréner, aki azért hozzátette, hogy a ligát még mindig pontokra játsszák...
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Vezetőedző: Arne Slot
WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Vezetőedző: Rob Edwards
Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33–11
|+22
|42
|2. Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43–17
|+26
|40
|3. Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29–19
|+10
|39
|4. Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30–26
|+4
|32
|5. Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30–19
|+11
|29
|6. Manchester United
|18
|8
|5
|5
|32–28
|+4
|29
|7. Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19–17
|+2
|27
|8. Brentford
|18
|8
|2
|8
|28–26
|+2
|26
|9. Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21–19
|+2
|26
|10. Fulham
|18
|8
|2
|8
|25–26
|–1
|26
|11. Everton
|18
|7
|4
|7
|18–20
|–2
|25
|12. Brighton & Hove Albion
|18
|6
|6
|6
|26–25
|+1
|24
|13. Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23–23
|0
|23
|14. Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26–23
|+3
|22
|15. Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27–33
|–6
|22
|16. Leeds United
|17
|5
|4
|8
|24–31
|–7
|19
|17. Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18–28
|–10
|18
|18. West Ham
|18
|3
|4
|11
|19–36
|–17
|13
|19. Burnley
|18
|3
|3
|12
|19–34
|–15
|12
|20. Wolverhampton
|18
|–
|2
|16
|10–39
|–29
|2