Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt

Arne Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, Wirtz számára érezhető megkönnyebbülést jelentett az első gól. „Láttam az ünneplésén, mennyire fontos volt neki. A futballban sokszor csak a gólok és gólpasszok alapján ítéljük meg a játékosokat, pedig ennél jóval több van a teljesítményben” – fogalmazott a holland szakember, aki szerint Wirtz játéka hétről hétre javul, és ez a gól csak a kezdet.

A Liverpool ismét pontrúgásból kapott gólt, ami továbbra is visszatérő problémát jelent. Slot elismerte, hogy ezen a téren mindenképpen fejlődniük kell. „A Premier League-ben egyre több gólt szereznek rögzített helyzetekből, mi viszont ritkán találunk be így, ellenben gyakran kapunk gólt. Ugyanakkor az is előrelépés, hogy ezek ellenére is képesek voltunk megnyerni a meccset” – értékelt.

A második félidő teljesítményével már kevésbé volt elégedett. „2–0 után mást vár az ember, de egy gól mindent megváltoztathat. A Wolves feljött, és voltak veszélyes pillanataik, főleg a beadásoknál. Nem játszottunk szépen, de küzdöttünk, és ez kellett a győzelemhez” – mondta Slot.

Külön kitért Jeremie Frimpong szerepére is, aki gólpasszt adott. Az edző hangsúlyozta, hogy a nyári igazolások közül több játékos sérülések miatt eddig nem tudott folyamatosan segíteni, Frimpong gyorsasága viszont óriási fegyver, amikor a jobbhátvéd egészséges. „A tempó kulcsfontosságú a modern futballban, főleg a mélyen védekező csapatok ellen. Az első gól is az ő sebességéből indult ki” – emelte ki.

A találkozót megható pillanatok is kísérték: a 18. és a 20. percben mindkét szurkolótábor Diogo Jotára emlékezett közösen. „Nehéz, de egyben felemelő is volt. A futballvilág ismét megmutatta, hogyan kell viselkedni ilyen helyzetekben. Nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók is különlegessé teszik ezt a ligát” – zárta gondolatait Slot.

Egy forduló híján a bajnokság felénél járunk, de a Wolverhampton Wanderers mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll.

„Frusztráló ez az egész. A Liverpool képes mélyen beszorítani az ellenfelet, és mi nem tudtuk megfelelően kezelni az átmeneteket. Egy gólt még el lehet viselni, de egy perccel később újabbat kapni már megbocsáthatatlan. Bár megvolt a létszámfölényünk hátul, a második gólnál nem nyertünk elég párharcot, nem voltunk elég határozottak, és ezért megfizettünk” – kezdte Rob Edwards vezetőedző.

A vereség ellenére a Wolves mestere optimista maradt a jövőt illetően. „Dolgozunk, a stáb keményen teszi a dolgát, a játékosok mindent beleadnak. Nem adják fel, nem omlanak össze, és ez látszik is a játékunkon. Vannak jelei a fejlődésnek. Nem nyertük meg a meccset, de a második félidőt igen” – mondta a 43 éves tréner, aki azért hozzátette, hogy a ligát még mindig pontokra játsszák...

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Vezetőedző: Arne Slot

WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Vezetőedző: Rob Edwards

Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)