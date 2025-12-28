Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt

Nemzeti Sportrádió

2025.12.28. 07:45
Jeremie Frimpong gólpasszal szerzett örömet Arne Slotnak (Fotó: Getty Images)
A Liverpool 2–1-es győzelmet aratott a Wolverhampton Wanderers felett a Premier League szombati játéknapján, Arne Slot vezetőedző pedig elsősorban csapata harciasságát emelte ki a lefújás után. A „vörösök” sorozatban negyedik győzelmüket szerezték meg minden sorozatot figyelembe véve, ám a második félidőben komoly nyomás alá kerültek.

A mérkőzés első félidejének hajrájában mindössze 89 másodperc alatt dőlt el a találkozó sorsa: Ryan Gravenberch és Florian Wirtz is betalált, utóbbi így megszerezte első tétmeccses gólját a Liverpool színeiben. A szünet után Santiago Bueno szépített egy pontrúgást követően, de a hazaiak végül megőrizték előnyüket.

Angol labdarúgás
15 órája

Wirtz először talált be tétmérkőzésen, a Liverpool egy góllal legyőzte a Wolvest

Szoboszlai eltiltás miatt nem lépett pályára, Kerkez végigjátszotta a mérkőzést.

Arne Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, Wirtz számára érezhető megkönnyebbülést jelentett az első gól. „Láttam az ünneplésén, mennyire fontos volt neki. A futballban sokszor csak a gólok és gólpasszok alapján ítéljük meg a játékosokat, pedig ennél jóval több van a teljesítményben” – fogalmazott a holland szakember, aki szerint Wirtz játéka hétről hétre javul, és ez a gól csak a kezdet.

A Liverpool ismét pontrúgásból kapott gólt, ami továbbra is visszatérő problémát jelent. Slot elismerte, hogy ezen a téren mindenképpen fejlődniük kell. „A Premier League-ben egyre több gólt szereznek rögzített helyzetekből, mi viszont ritkán találunk be így, ellenben gyakran kapunk gólt. Ugyanakkor az is előrelépés, hogy ezek ellenére is képesek voltunk megnyerni a meccset” – értékelt.

A második félidő teljesítményével már kevésbé volt elégedett. „2–0 után mást vár az ember, de egy gól mindent megváltoztathat. A Wolves feljött, és voltak veszélyes pillanataik, főleg a beadásoknál. Nem játszottunk szépen, de küzdöttünk, és ez kellett a győzelemhez” – mondta Slot.

Külön kitért Jeremie Frimpong szerepére is, aki gólpasszt adott. Az edző hangsúlyozta, hogy a nyári igazolások közül több játékos sérülések miatt eddig nem tudott folyamatosan segíteni, Frimpong gyorsasága viszont óriási fegyver, amikor a jobbhátvéd egészséges. „A tempó kulcsfontosságú a modern futballban, főleg a mélyen védekező csapatok ellen. Az első gól is az ő sebességéből indult ki” – emelte ki.

A találkozót megható pillanatok is kísérték: a 18. és a 20. percben mindkét szurkolótábor Diogo Jotára emlékezett közösen. „Nehéz, de egyben felemelő is volt. A futballvilág ismét megmutatta, hogyan kell viselkedni ilyen helyzetekben. Nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók is különlegessé teszik ezt a ligát” – zárta gondolatait Slot.

Egy forduló híján a bajnokság felénél járunk, de a Wolverhampton Wanderers mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll.

„Frusztráló ez az egész. A Liverpool képes mélyen beszorítani az ellenfelet, és mi nem tudtuk megfelelően kezelni az átmeneteket. Egy gólt még el lehet viselni, de egy perccel később újabbat kapni már megbocsáthatatlan. Bár megvolt a létszámfölényünk hátul, a második gólnál nem nyertünk elég párharcot, nem voltunk elég határozottak, és ezért megfizettünk” – kezdte Rob Edwards vezetőedző.

A vereség ellenére a Wolves mestere optimista maradt a jövőt illetően. „Dolgozunk, a stáb keményen teszi a dolgát, a játékosok mindent beleadnak. Nem adják fel, nem omlanak össze, és ez látszik is a játékunkon. Vannak jelei a fejlődésnek. Nem nyertük meg a meccset, de a második félidőt igen” – mondta a 43 éves tréner, aki azért hozzátette, hogy a ligát még mindig pontokra játsszák...

ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
LIVERPOOL–WOLVERHAMPTON WANDERERS 2–1 (2–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Hooper
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Chiesa (C. Bradley, 62.), A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+3.) – Ekitiké (Gakpo, 86.). Vezetőedző: Arne Slot
WOLVES: José Sá – M. Doherty (Tchatchoua, 62.), Y. Mosquera (Arias, 79.), S. Bueno – Arokodare, Joao Gomes, André, Krejcí, H. Bueno (Möller Wolfe, 62.) – M. Mané, Hvang Hi Csan (J. S. Larsen, 62.). Vezetőedző: Rob Edwards
Gólszerző: Gravenberch (41.), Wirtz (42.), ill. S. Bueno (51.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal18133233–11+2242
2. Manchester City18131443–17+2640
3. Aston Villa18123329–19+1039
4. Liverpool18102630–26+432
5. Chelsea1885530–19+1129
6. Manchester United1885532–28+429
7. Sunderland1776419–17+227
8. Brentford1882828–26+226
9. Crystal Palace1775521–19+226
10. Fulham1882825–26–126
11. Everton1874718–20–225
12. Brighton & Hove Albion1866626–25+124
13. Newcastle1865723–23023
14. Tottenham1764726–23+322
15. Bournemouth1857627–33–622
16. Leeds United1754824–31–719
17. Nottingham Forest18531018–28–1018
18. West Ham18341119–36–1713
19. Burnley18331219–34–1512
20. Wolverhampton1821610–39–292

 

