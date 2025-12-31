Kubatov Gábor: Vargát eladjuk, mint a szél!

„Eljutottunk oda, hogy nincs olyan sportág, hogy ha a Fradi ellen pályára lépnek, az ellenfelek örülnek” – mondta évértékelőjének első részében Kubatov Gábor, aki hozzátette, hogy nagyon hálásak Elek Gábornak és a kéziseknek, hogy az elnöksége kezdetekor KEK-győzelmekkel tartották a lelket a klubban, mert azon kívül nem örülhettek más sikernek.

A sportvezető kitért arra, hogy az ország önbecsülését is vissza tudják adni, ha a sportolók sikeresek, mert úgy véli, ez Trianon óta probléma Magyarországon. Elmondta, hogy a magyar labdarúgás sikertelen évet zárt volna, ha nem lett volna a Ferencváros, amely a válogatott elbukott vb-selejtezője után legyőzte a kétszer akkora költségvetésből gazdálkodó Rangerst. És kitért a szakosztályok sikereire is.

„Tavaly kilenc serleg előtt álltam, most 12 van kint. Magyar Kupát nyertek férfi jégkorongozóinak, női kéziseink, férfi és női vízilabdázóink. Bajnokok lettek női és férfi vízilabdázóink és labdarúgóink, a birkózók csapatbajnokságot nyertek. Emellett férfi pólósaink európai Szuperkupát és Bajnokok Ligáját nyertek, hokisaink pedig magyar Szuperkupa-győztesek lettek. Emellett szereztünk 54 egyéni bajnoki címet, tavaly azt hittem, hogy nem lesz még egyszer ennyi, de lett. Sőt, hét Európa-bajnokunk is van.”

Eredményes évet zártak a Ferencváros szakosztályai (Fotó: fradi.hu)

A szakosztályokkal kapcsolatban elmondta, hogy a jégkorongozók az osztrák bajnokság rájátszásába is bekerülhetnek, a vízilabdázókat a világ legjobbjának nevezte, de még náluk is van előrelépés. A kéziseknél nagy átalakulás van, hiszen a labdarúgásban megszerzett tudást át akarják vinni oda is a mérésekkel és az elemzéssekkel.

„Jesper Jensen a női kézilabdázás Guardiolája. Mi hosszú távra gondolkodunk, és ha ezeket megvalósítjuk, olyan előnyünk lesz a világ kézilabdázásával kapcsolatban, ami behozhatatlan.”

Természetesen a labdarúgócsapatra is kitért, elmondása szerint ők képviselik a sportágat nemzetközi szinten, és nagy álom a Magyar Kupa megnyerése is. Kitért Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjére is.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat. Tóth Alit is el fogjuk adni. Ne gondolják, hogy nem látja magát a Manchester Cityben, a Liverpoolban vagy a Juventusban. Ott még jobb szakmai munkát végeznek, még profibbá válhatnak. Tóth lesz a következő Szoboszlai Dominik, de még komolyan vehető ajánlat nem jött érte.”

Kubatov Gábor kiemelte, hogy a klubnak nagyszerű a kapcsolata az M4 Sporttal, majd kitért a Ferencváros és a Nemzeti Sport viszonyára is.

„Egy évvel ezelőtt mi szakítottunk a Nemzeti Sporttal. Egy cikk volt az oka. És én azt a cikket próbáltam rendezni, próbáltam az újságíróval beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez így helyén volt. Ugye, nem először szakítottunk a Nemzeti Sporttal, itt a 14 év alatt már kétszer, háromszor éveket külön éltünk. De ma megkértem a kollégáimat, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat, hogy tudjunk együtt dolgozni a Nemzeti Sporttal. Két indokom is van. Az első, hogy a magyar sportnak ez az érdeke. A második indok sokkal erősebb. Megboldogult Kopeczky Lajos bátyánk megkért rá, hogy ezt ne csináljam. És hogy ő mindent megtenne annak érdekében, hogy ez a dolog rendeződjék. Tehát a magyar sport miatt, meg Lajos bátyánk miatt – komoly ember volt, nagyon komoly értékrenddel, talán most már látja fönt is és biccent egyet - megkértem a kollégákat, hogy egyezzünk ki a Nemzeti Sporttal. Hogy gondoljuk végig a játélszabályokat és térjünk oda vissza."

Folytatta az utánpótlással, kiemelte a tervszerű munkát, és hogy csapataik egy kivételével mindenhol dobogós helyen állnak. Beszélt az MLSZ-szel való viszonyról is, ahol jó szakmai partnerségben reménykedik, de érzése szerint ez nem valósult meg, pedig a Ferencváros az egyetlen aktív csapat, amely az MLSZ megalakításában részt vett. Az MLSZ-ben elnökségi tagként dolgozó Török Gábort külön is kiemelte negatív értelemben, miszerint tíz év alatt semmit nem produkált a női labdarúgásban, csak kritizálja a sportágat.

Szót ejtett a klub és a politika kapcsolatáról is.

„A pulcsim alatt egy narancssárga mez, az alatt egy piros-fehér-zöld van. Egy politikus alapította a klubot, Springer Ferenc parlamenti képviselő. Mi szőrmentén politizálunk és csak nagyon fajsúlyos ügyekben.”