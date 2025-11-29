Nemzeti Sportrádió

Egy félidő alatt elintézte az Evertont a Newcastle

B. A. P.B. A. P.
2025.11.29. 20:28
Könnyed diadalt arattak a „szarkák” (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 13. fordulójában a Newcastle United 4–1-re nyert az Everton vendégeként.

A Newcastle United már az első percben vezetést szerzett, egy jobb oldali szögletet Malick Thiaw fejelt a kapuba. A 25. percben ismét szöglettel jöttek a vendégek, az Everton tisztázott, de a Newcastle-nél maradt a labda. Másodszor is blokkoltak a hazaiak, a harmadik próbálkozásból viszont Lewis Miley már a kapuba lőtt 16 méterről. A félidő hajrájában Nick Woltemade eldöntötte a mérkőzést, a német támadó 15 méterről a kapus fölött átemelve talált a hálóba. Az Everton az első félidőben a kaput sem találta el, míg a „szarkák” négy, kaput eltaláló lövésükből hármat gólra váltottak. A szünet után Thiaw másodszor is eredményes volt, majd Kiernan Dewsbury-Hall állította be az 1–4-es végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)
KÉSŐBB
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)

Vasárnap
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

12

9

2

1

24–6

+18 

29 

2. Manchester City

13

8

1

4

27–12

+15 

25 

3. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

4. Sunderland

13

6

4

3

17–13

+4 

22 

5. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

6. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7 

20 

7. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

8. Brentford

13

6

1

6

21–20

+1 

19 

9. Bournemouth

13

5

4

4

21–23

–2 

19 

10. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+6 

18 

11. Newcastle

13

5

3

5

17–16

+1 

18 

12. Manchester United

12

5

3

4

19–19

18 

13. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

14. Everton

13

5

3

5

14–17

–3 

18 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

13

3

2

8

13–25

–12 

11 

19. Burnley

13

3

1

9

15–27

–12 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

 

 

