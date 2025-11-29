Egy félidő alatt elintézte az Evertont a Newcastle

A Newcastle United már az első percben vezetést szerzett, egy jobb oldali szögletet Malick Thiaw fejelt a kapuba. A 25. percben ismét szöglettel jöttek a vendégek, az Everton tisztázott, de a Newcastle-nél maradt a labda. Másodszor is blokkoltak a hazaiak, a harmadik próbálkozásból viszont Lewis Miley már a kapuba lőtt 16 méterről. A félidő hajrájában Nick Woltemade eldöntötte a mérkőzést, a német támadó 15 méterről a kapus fölött átemelve talált a hálóba. Az Everton az első félidőben a kaput sem találta el, míg a „szarkák” négy, kaput eltaláló lövésükből hármat gólra váltottak. A szünet után Thiaw másodszor is eredményes volt, majd Kiernan Dewsbury-Hall állította be az 1–4-es végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)

Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)

Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)

Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)

Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)

KÉSŐBB

21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)

Vasárnap

13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!