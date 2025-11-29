Egy félidő alatt elintézte az Evertont a Newcastle
A Newcastle United már az első percben vezetést szerzett, egy jobb oldali szögletet Malick Thiaw fejelt a kapuba. A 25. percben ismét szöglettel jöttek a vendégek, az Everton tisztázott, de a Newcastle-nél maradt a labda. Másodszor is blokkoltak a hazaiak, a harmadik próbálkozásból viszont Lewis Miley már a kapuba lőtt 16 méterről. A félidő hajrájában Nick Woltemade eldöntötte a mérkőzést, a német támadó 15 méterről a kapus fölött átemelve talált a hálóba. Az Everton az első félidőben a kaput sem találta el, míg a „szarkák” négy, kaput eltaláló lövésükből hármat gólra váltottak. A szünet után Thiaw másodszor is eredményes volt, majd Kiernan Dewsbury-Hall állította be az 1–4-es végeredményt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbery 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)
KÉSŐBB
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)
Vasárnap
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
12
9
2
1
24–6
+18
29
|2. Manchester City
13
8
1
4
27–12
+15
25
|3. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|4. Sunderland
13
6
4
3
17–13
+4
22
|5. Aston Villa
12
6
3
3
15–11
+4
21
|6. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|7. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|8. Brentford
13
6
1
6
21–20
+1
19
|9. Bournemouth
13
5
4
4
21–23
–2
19
|10. Tottenham
12
5
3
4
20–14
+6
18
|11. Newcastle
13
5
3
5
17–16
+1
18
|12. Manchester United
12
5
3
4
19–19
0
18
|13. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|14. Everton
13
5
3
5
14–17
–3
18
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
13
3
2
8
13–25
–12
11
|19. Burnley
13
3
1
9
15–27
–12
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2