Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

2025.08.30. 18:12
Bruno Fernandes feledtette múlt héten kihagyott tizenegyesét (Fotó: Getty Images)
Nagy nehezen ugyan, de csak megszületett a Manchester United első sikere a Premier League 2025–2026-os kiírásában: Ruben Amorim csapata a ráadás utolsó pillanataiban biztosította be a három pontot a Burnley ellen a 3. forduló szombati játéknapján.

A Manchester United számára hazai pályán az újonc Burnley elleni mérkőzés tökéletes alkalom volt az idénybeli első siker megszerzésére, ehhez képest kis híján pontosztozkodás lett a vége. Az első játékrészben a „vörös ördögök” vezetéshez jutottak Josh Cullen öngóljának köszönhetően, csakhogy a dél-afrikai Lyle Foster egyenlített a fordulást követően. Utána gyors gólváltás következett, Bryan Mbeumo – aki tehát a hétközi Ligakupa-találkozó után újra eredményes volt – találatára Jaidon Anthony válaszolt. A manchesteriek a ráadásban büntetőhöz jutottak, amelyet Bruno Fernandes értékesített, így Ruben Amorim vezetőedző válláról nagy teher eshetett le a válogatott szünet előtt.


Ötgólos mérkőzésen gyűjtötte be ismét a három pontot az Everton, amelyben a nyári szerzemény, Jack Grealish újra két gólpasszt jegyzett, ezúttal a Wolverhampton Wanderers ellen.


A 82. és a 96. percben szerzett gólokkal fordított a Brentford ellen a Sunderland, amely a Premier Legaue nagy visszatérőjeként már két sikernél jár.


Jól nézett ki az első két fordulóban az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur, amely hazai pályán pont nélkül maradt az AFC Bournemouth ellen – a „cseresznyések” részéről Evanilson döntött az 5. percben.


A több kulcsemberét – köztük Joelintont és Anthony Gordont – nélkülöző Newcastle United gól nélküli döntetlent játszott a Leeds United otthonában.


ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
SZOMBAT
Manchester United–Burnley 3–2 (Cullen 27. – öngól, Mbeumo 57., B. Fernandes 90+7. – 11-esből, ill. Foster 55., J. Anthony 66.)
Sunderland–Brentford 2–1 (Le Fée 82. – 11-esből, Isidor 90+6., ill. I. Thiago 77.)
Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1 (Evanilson 5.)
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3 (Hvang Hi Csan 21., R. Gomes 79., ill. Beto 7., I. Ndiaye 33., Dewsbury-Hall 55.)
Leeds United–Newcastle United 0–0
Korábban
Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4) 
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1) 
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Chelsea3217–1+67
2. Arsenal226–0+66
3. Tottenham3215–1+46
4. Liverpool227–4+36
5. Sunderland3215–3+26
5. Everton3215–3+26
7. Bournemouth3214–406
8. Nottingham Forest2114–2+24
9. Manchester United31114–404
10. Leeds United31111–5–44
11. Manchester City2114–2+23
12. Burnley3124–6–23
13. Brentford3123–5–23
14. Crystal Palace221–102
15. Newcastle3212–3–12
16. Fulham3212–4–22
17. Aston Villa2110–1–11
18. Brighton & Hove Albion2111–3–21
19. Wolverhampton332–8–60
20. West Ham221–8–70

 

 

labdarúgás Manchester United Jack Grealish Tottenham Hotspur Premier League
