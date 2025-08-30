Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

A Manchester United számára hazai pályán az újonc Burnley elleni mérkőzés tökéletes alkalom volt az idénybeli első siker megszerzésére, ehhez képest kis híján pontosztozkodás lett a vége. Az első játékrészben a „vörös ördögök” vezetéshez jutottak Josh Cullen öngóljának köszönhetően, csakhogy a dél-afrikai Lyle Foster egyenlített a fordulást követően. Utána gyors gólváltás következett, Bryan Mbeumo – aki tehát a hétközi Ligakupa-találkozó után újra eredményes volt – találatára Jaidon Anthony válaszolt. A manchesteriek a ráadásban büntetőhöz jutottak, amelyet Bruno Fernandes értékesített, így Ruben Amorim vezetőedző válláról nagy teher eshetett le a válogatott szünet előtt.
Ötgólos mérkőzésen gyűjtötte be ismét a három pontot az Everton, amelyben a nyári szerzemény, Jack Grealish újra két gólpasszt jegyzett, ezúttal a Wolverhampton Wanderers ellen.
A 82. és a 96. percben szerzett gólokkal fordított a Brentford ellen a Sunderland, amely a Premier Legaue nagy visszatérőjeként már két sikernél jár.
Jól nézett ki az első két fordulóban az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur, amely hazai pályán pont nélkül maradt az AFC Bournemouth ellen – a „cseresznyések” részéről Evanilson döntött az 5. percben.
A több kulcsemberét – köztük Joelintont és Anthony Gordont – nélkülöző Newcastle United gól nélküli döntetlent játszott a Leeds United otthonában.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
SZOMBAT
Manchester United–Burnley 3–2 (Cullen 27. – öngól, Mbeumo 57., B. Fernandes 90+7. – 11-esből, ill. Foster 55., J. Anthony 66.)
Sunderland–Brentford 2–1 (Le Fée 82. – 11-esből, Isidor 90+6., ill. I. Thiago 77.)
Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1 (Evanilson 5.)
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3 (Hvang Hi Csan 21., R. Gomes 79., ill. Beto 7., I. Ndiaye 33., Dewsbury-Hall 55.)
Leeds United–Newcastle United 0–0
Korábban
Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Crystal Palace
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|2. Arsenal
|2
|2
|–
|–
|6–0
|+6
|6
|3. Tottenham
|3
|2
|–
|1
|5–1
|+4
|6
|4. Liverpool
|2
|2
|–
|–
|7–4
|+3
|6
|5. Sunderland
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|5. Everton
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|7. Bournemouth
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|8. Nottingham Forest
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|9. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|10. Leeds United
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|11. Manchester City
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|12. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|13. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|14. Crystal Palace
|2
|–
|2
|–
|1–1
|0
|2
|15. Newcastle
|3
|–
|2
|1
|2–3
|–1
|2
|16. Fulham
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|17. Aston Villa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|18. Brighton & Hove Albion
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|19. Wolverhampton
|3
|–
|–
|3
|2–8
|–6
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0