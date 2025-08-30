Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

A Manchester United számára hazai pályán az újonc Burnley elleni mérkőzés tökéletes alkalom volt az idénybeli első siker megszerzésére, ehhez képest kis híján pontosztozkodás lett a vége. Az első játékrészben a „vörös ördögök” vezetéshez jutottak Josh Cullen öngóljának köszönhetően, csakhogy a dél-afrikai Lyle Foster egyenlített a fordulást követően. Utána gyors gólváltás következett, Bryan Mbeumo – aki tehát a hétközi Ligakupa-találkozó után újra eredményes volt – találatára Jaidon Anthony válaszolt. A manchesteriek a ráadásban büntetőhöz jutottak, amelyet Bruno Fernandes értékesített, így Ruben Amorim vezetőedző válláról nagy teher eshetett le a válogatott szünet előtt.



Ötgólos mérkőzésen gyűjtötte be ismét a három pontot az Everton, amelyben a nyári szerzemény, Jack Grealish újra két gólpasszt jegyzett, ezúttal a Wolverhampton Wanderers ellen.



A 82. és a 96. percben szerzett gólokkal fordított a Brentford ellen a Sunderland, amely a Premier Legaue nagy visszatérőjeként már két sikernél jár.



Jól nézett ki az első két fordulóban az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur, amely hazai pályán pont nélkül maradt az AFC Bournemouth ellen – a „cseresznyések” részéről Evanilson döntött az 5. percben.



A több kulcsemberét – köztük Joelintont és Anthony Gordont – nélkülöző Newcastle United gól nélküli döntetlent játszott a Leeds United otthonában.



ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

SZOMBAT

Manchester United–Burnley 3–2 (Cullen 27. – öngól, Mbeumo 57., B. Fernandes 90+7. – 11-esből, ill. Foster 55., J. Anthony 66.)

Sunderland–Brentford 2–1 (Le Fée 82. – 11-esből, Isidor 90+6., ill. I. Thiago 77.)

Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1 (Evanilson 5.)

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3 (Hvang Hi Csan 21., R. Gomes 79., ill. Beto 7., I. Ndiaye 33., Dewsbury-Hall 55.)

Leeds United–Newcastle United 0–0

Korábban

Chelsea–Fulham 2–0 (Joao Pedro 45+9., E. Fernández 56. – 11-esből)

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Crystal Palace