Remek gólokkal fordított és nyert az Aston Villa a Tottenham otthonában

2025.10.19. 17:22
Emi Buendía szerezte csapata győztes gólját (Fotó: Getty Images)
PL Aston Villa Tottenham
Az Aston Villa 2–1-re nyert a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó Premier League 8. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A vasárnapi mérkőzésre mindkét gárda négymeccses veretlenségi sorozattal érkezett. A vezetést a Tottenham szerezte meg az ötödik percben, de aztán az Aston Villa mindkét félidőben egyszer betalálva fordított és nyert.

Az Aston Villa sorozatban harmadszor győzött az angol élvonalban, és az idényben először aratott idegenbeli sikert.

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Bentancur 5., ill. Rogers 37., Buendía 77.)
Később
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombaton játszották
Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
Hétfőn játsszák
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal861115–3+1219
2. Manchester City851217–6+1116
3. Liverpool75213–9+415
4. Bournemouth843114–11+315
5. Chelsea842216–9+714
6. Tottenham842214–7+714
7. Sunderland84229–6+314
8. Crystal Palace834112–8+413
9. Brighton & Hove Albion833212–11+112
10. Aston Villa83328–8012
11. Everton83239–9011
12. Manchester United73139–11–210
13. Newcastle82337–709
14. Fulham82248–12–48
15. Leeds United82247–13–68
16. Brentford72149–12–37
17. Burnley82159–15–67
18. Nottingham Forest81255–15–105
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton8265–16–112

 

(MTI)

