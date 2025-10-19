Remek gólokkal fordított és nyert az Aston Villa a Tottenham otthonában

A vasárnapi mérkőzésre mindkét gárda négymeccses veretlenségi sorozattal érkezett. A vezetést a Tottenham szerezte meg az ötödik percben, de aztán az Aston Villa mindkét félidőben egyszer betalálva fordított és nyert.

Az Aston Villa sorozatban harmadszor győzött az angol élvonalban, és az idényben először aratott idegenbeli sikert.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Tottenham Hotspur–Aston Villa 1–2 (Bentancur 5., ill. Rogers 37., Buendía 77.)

Később

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombaton játszották

Fulham–Arsenal 0–1 (Trossard 59.)

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)

Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)

Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)

Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)

Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)

Hétfőn játsszák

21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)