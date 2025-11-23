Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)

London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver

Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta

Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percektől kezdve egyértelműek voltak az erőviszonyok: az Arsenal fölényben futballozott, a Tottenham Hotspur pedig a rendkívül defenzív, ötvédős rendszerével szinte egyáltalán nem tudott labdát tartani vagy helyzetet kialakítani. A Spurs az első félidőt kapura lövés nélkül zárta.

Az Arsenal dominanciája a 36. percben hozta meg az először az eredményét, amikor Mikel Merino zseniális passza megtalálta Leandro Trossard-t, aki szerencsésen, egy védőről bepattanó lövéssel szerezte meg a vezetést. Néhány perccel később jött Eberechi Eze első villanása: a 41. percben két csel után laposan kilőtte a hosszút, és ezzel már 2–0-ra vezettek a hazaiak.

A második félidő sem indult jobban a Tottenham számára. Mindössze 35 másodperc telt el, amikor Eze ismét betalált, újabb remekül helyezett lövéssel – ezzel gyakorlatilag el is dőlt a derbi.

55 percig kellett várni az első vendéghelyzetre, de az rögtön gólt hozott: Richarlison 35 méterről, első érintésből emelte át David Rayát – az idény egyik legszebb találatát szerezve. A Spurs ettől új reményeket kapott, ám az Arsenal kontrollja nem tört meg.

A 76. percben Eze befejezte, amit elkezdett: egy pontos beadás után jobbal a kapuba vágta a labdát – élete első észak-londoni derbijén triplázott! A hajrában az Arsenal még több helyzetet is kidolgozott, és akár nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna.

Az „ágyúsok” ezzel a sikerrel hatpontos előnnyel vezetik a Premier League-et, míg a Tottenham továbbra sem találja a ritmust a nagy meccseken. 4–1

1. Arsenal 12 9 2 1 24– 6 +18 29 2. Chelsea 12 7 2 3 23–11 +12 23 3. Manchester City 12 7 1 4 24–10 +14 22 4. Aston Villa 12 6 3 3 15–11 +4 21 5. Crystal Palace 12 5 5 2 16– 9 +7 20 6. Brighton & Hove Albion 12 5 4 3 19–16 +3 19 7. Sunderland 12 5 4 3 14–11 +3 19 8. Bournemouth 12 5 4 3 19–20 –1 19 9. Tottenham 12 5 3 4 20–14 +5 18 10. Manchester United 11 5 3 3 19–18 +1 18 11. Liverpool 12 6 – 6 18–20 –2 18 12. Brentford 12 5 1 6 18–19 –1 16 13. Everton 11 4 3 4 12–13 –1 15 14. Newcastle 12 4 3 5 13–15 –2 15 15. Fulham 12 4 2 6 13–16 –3 14 16. Nottingham Forest 12 3 3 6 13–20 –7 12 17. West Ham United 12 3 2 7 15–25 –10 11 18. Leeds United 12 3 2 7 11–22 –11 11 19. Burnley 12 3 1 8 14–24 –10 10 20. Wolverhampton 12 – 2 10 7–27 –20 2 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

