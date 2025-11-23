Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Már az első percektől kezdve egyértelműek voltak az erőviszonyok: az Arsenal fölényben futballozott, a Tottenham Hotspur pedig a rendkívül defenzív, ötvédős rendszerével szinte egyáltalán nem tudott labdát tartani vagy helyzetet kialakítani. A Spurs az első félidőt kapura lövés nélkül zárta.
Az Arsenal dominanciája a 36. percben hozta meg az először az eredményét, amikor Mikel Merino zseniális passza megtalálta Leandro Trossard-t, aki szerencsésen, egy védőről bepattanó lövéssel szerezte meg a vezetést. Néhány perccel később jött Eberechi Eze első villanása: a 41. percben két csel után laposan kilőtte a hosszút, és ezzel már 2–0-ra vezettek a hazaiak.
A második félidő sem indult jobban a Tottenham számára. Mindössze 35 másodperc telt el, amikor Eze ismét betalált, újabb remekül helyezett lövéssel – ezzel gyakorlatilag el is dőlt a derbi.
55 percig kellett várni az első vendéghelyzetre, de az rögtön gólt hozott: Richarlison 35 méterről, első érintésből emelte át David Rayát – az idény egyik legszebb találatát szerezve. A Spurs ettől új reményeket kapott, ám az Arsenal kontrollja nem tört meg.
A 76. percben Eze befejezte, amit elkezdett: egy pontos beadás után jobbal a kapuba vágta a labdát – élete első észak-londoni derbijén triplázott! A hajrában az Arsenal még több helyzetet is kidolgozott, és akár nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna.
Az „ágyúsok” ezzel a sikerrel hatpontos előnnyel vezetik a Premier League-et, míg a Tottenham továbbra sem találja a ritmust a nagy meccseken. 4–1
|1. Arsenal
12
9
2
1
24– 6
+18
29
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
12
7
1
4
24–10
+14
22
|4. Aston Villa
12
6
3
3
15–11
+4
21
|5. Crystal Palace
12
5
5
2
16– 9
+7
20
|6. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|7. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|8. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|9. Tottenham
12
5
3
4
20–14
+5
18
|10. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|11. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|12. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|13. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|14. Newcastle
12
4
3
5
13–15
–2
15
|15. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham United
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
12
3
2
7
11–22
–11
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2
PERCRŐL PERCRE