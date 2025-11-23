Nemzeti Sportrádió

Hiába Richarlison csodagólja, Eze mesterhármasával az Arsenal nyerte meg a londoni derbit

Vágólapra másolva!
2025.11.23. 19:27
null
Eberechie Eze volt az észak-londoni derbi hőse (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Spíler Tv Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Arsenal
Az Arsenal Eberechi Eze három góljának is köszönhetően 4–1-re legyőzte a Tottenham Hotspurt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójának vasárnapi rangadóján.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino (Nwaneri, 88.), Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (36.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (55.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percektől kezdve egyértelműek voltak az erőviszonyok: az Arsenal fölényben futballozott, a Tottenham Hotspur pedig a rendkívül defenzív, ötvédős rendszerével szinte egyáltalán nem tudott labdát tartani vagy helyzetet kialakítani. A Spurs az első félidőt kapura lövés nélkül zárta.

Az Arsenal dominanciája a 36. percben hozta meg az először az eredményét, amikor Mikel Merino zseniális passza megtalálta Leandro Trossard-t, aki szerencsésen, egy védőről bepattanó lövéssel szerezte meg a vezetést. Néhány perccel később jött Eberechi Eze első villanása: a 41. percben két csel után laposan kilőtte a hosszút, és ezzel már 2–0-ra vezettek a hazaiak.

A második félidő sem indult jobban a Tottenham számára. Mindössze 35 másodperc telt el, amikor Eze ismét betalált, újabb remekül helyezett lövéssel – ezzel gyakorlatilag el is dőlt a derbi.

55 percig kellett várni az első vendéghelyzetre, de az rögtön gólt hozott: Richarlison 35 méterről, első érintésből emelte át David Rayát – az idény egyik legszebb találatát szerezve. A Spurs ettől új reményeket kapott, ám az Arsenal kontrollja nem tört meg.

A 76. percben Eze befejezte, amit elkezdett: egy pontos beadás után jobbal a kapuba vágta a labdát – élete első észak-londoni derbijén triplázott! A hajrában az Arsenal még több helyzetet is kidolgozott, és akár nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna.

Az „ágyúsok” ezzel a sikerrel hatpontos előnnyel vezetik a Premier League-et, míg a Tottenham továbbra sem találja a ritmust a nagy meccseken. 4–1

  1. Arsenal

12

9

2

1

24–  6

+18 

29 

  2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

  3. Manchester City

12

7

1

4

24–10

+14 

22 

  4. Aston Villa

12

6

3

3

15–11

+4 

21 

  5. Crystal Palace

12

5

5

2

16–  9

+7 

20 

  6. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3 

19 

  7. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3 

19 

  8. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1 

19 

  9. Tottenham

12

5

3

4

20–14

+5 

18 

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1 

18 

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2 

18 

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1 

15 

14. Newcastle

12

4

3

5

13–15

–2 

15 

15. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3 

14 

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7 

12 

17. West Ham United

12

3

2

7

15–25

–10 

11 

18. Leeds United

12

3

2

7

11–22

–11 

11 

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10 

10 

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE

 

angol foci Spíler Tv Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Arsenal
Legfrissebb hírek

„Ki az az Eze?” – nem öregedett jól Thomas Frank pénteki mondata

Angol labdarúgás
4 órája

Legyőzte a kiesőjelöltet, tovább kapaszkodik az Aston Villa

Angol labdarúgás
7 órája

Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős

Angol labdarúgás
15 órája

Nehéz az élet – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.11.22. 23:15

Arne Slot negatív rekordot állított be a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.22. 22:40

Barnes duplájával a Newcastle otthon tartotta a három pontot a Manchester City ellen

Angol labdarúgás
2025.11.22. 20:30

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Bournemouth

Angol labdarúgás
2025.11.22. 17:59

Folytatódik a mélyrepülés: a Nottingham megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
2025.11.22. 17:56
Ezek is érdekelhetik